Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 26 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 26 de enero.

Aries

Han estado inmersos en la rutina, hoy es el día para reconectar con sus aspiraciones, visualicen qué es lo que esperan, qué les emociona. Su creatividad les permitirá poner en marcha ese proyecto que tienen en mente, confíen en ustedes mismos, el éxito llegará. Si están pasando por un problema económico mantengan una actitud positiva, podrían llegar oportunidades inesperadas.

Tauro

Hoy será un día de retos en lo laboral, pero tienen todo bajo control, necesitan guardar la calma y confiar en su capacidad para superar cualquier problema, especialmente con sus compañeros de trabajo o jefes. Cuando salgan de la oficina pasen un buen momento para alejarse de las tensiones. En el amor todo va bien, su relación está floreciendo.

Géminis

Llegarán grandes cambios a su vida, este fin de semana deben reflexionar sobre sus capacidades y metas, sus talentos les permitirán brillar y su creatividad los llevará a encontrar grandes oportunidades. Si están en una relación, podrían sentir que su pareja se aleja de ustedes, no se preocupen, demuéstrenle su cariño y fomenten su conexión emocional.

Cáncer

Todo el esfuerzo que han puesto en el trabajo será recompensado, sus jefes están considerando la posibilidad de darles ese aumento que esperan. Si están involucrados en actividades creativas que no les están dejando dinero, no pierdan la esperanza, su talento rendirá frutos, no dejen de apostar por sus pasiones. Alguien cercano les pedirá su ayuda, ustedes serán los mejores para brindarle consejos, especialmente si se trata de encontrar un lugar para vivir. Si están en una relación vivirán momentos muy románticos y consolidarán su compromiso.

Leo

Será un día de retos en el trabajo, pero sabrán enfrentarlos con determinación, es probable que tengan que salir tarde de la oficina, pero al final se sentirán satisfechos por lo que lograrán, no dejen pendientes. Su capacidad para disfrutar de los éxitos ajenos es muy positiva, así que disfrútenla, su apoyo para los demás es invaluable y hoy lo demostrarán. Tendrán claridad mental y bienestar emocional que los mantendrá con una actitud positiva.

Virgo

Deberán tomar decisiones importantes que han estado posponiendo, dense un momento para reflexionar, reconozca sus aciertos, pero también aprendan las lecciones, especialmente si perjudicaron a alguien, es un buen momento para disculparse y ayudar a cerrar ese ciclo. En el amor, pongan atención a las necesidades de su pareja, no están mostrando el interés suficiente, si quieren consolidar su relación, bríndenle apoyo y comprensión.

Libra

Han estado destacando en su trabajo, es un buen momento para que soliciten un aumento, pero háganlo con diplomacia hablando sobre sus capacidades y logros, puede que no les den una respuesta afirmativa de inmediato, pero podrían abrir oportunidades para el futuro. Si tienen dudas no tengan miedo a pedir ayuda, hay personas que quieren brindarles su apoyo y experiencia y les darán confianza para seguir. Podrían recibir un regalo de alguien que está interesado en ustedes, si no corresponden los sentimientos es mejor que sean claros.

Escorpión

Tienen que tomar las cosas con calma, permitan que todo vaya a su ritmo, observen a su alrededor y verán todo más claro. Podrían recibir una nueva oferta laboral que será el comienzo de un nuevo proyecto positivo. Cuando salgan de la oficina, dense un momento para salir con sus amigos, necesitan apoyo emocional para recargar su energía.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy

Sagitario

Llegará una oportunidad para ganar más dinero, confíen en su intuición para reconocer las oportunidades. Aunque son muy independientes, acepten la ayuda que les ofrecen para sacar todas las tareas que han pospuesto. En el amor, ábranse a la fantasía, disfruten de imaginar el futuro, su capacidad para ser empáticos fortalecerá su unión.

Capricornio



Se sentirán de buen humor y su buena energía les permitirá ver el futuro de manera positiva. Cuando salgan de la oficina hagan algo que les dé alegría. Si sienten dudas sobre su futuro con alguien, hablen claramente, la comunicación será importante para tomar decisiones y construir una relación sólida. Se encontrarán con alguien que les hará un comentario negativo, no pongan atención, no dejen que nadie afecte su buen día.

Acuario

Será un día de mucho estrés en el trabajo, si sienten que están dando mucho y no ven recompensa, consideran la posibilidad de buscar nuevas opciones, podría ser el momento para iniciar su propio negocio y encontrar la libertad que desean. Alguien con quien pasan mucho tiempo podría mostrarles un interés romántico, si no sienten lo mismo sean amables para no herir los sentimientos del otro.

Piscis

Sus compañeros de trabajo les demostrarán que los tienen en un buen concepto, aunque ello podría sorprenderlos, actúen con cuidado para mantener un buen ambiente laboral. Si están saliendo con alguien, relájense y disfruten, si se dan cuenta de que no la están paseando bien, confíen en su sexto sentido y aléjense mejor. Planeen una reunión con sus amigos, incluso si es virtual, todos disfrutarán de un buen momento.