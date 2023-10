Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 25 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 25 de octubre.

Aries

Están en una fase de gran crecimiento personal, brillan con todo su esplendor, no tengan miedo de tomar decisiones. Cuidado con los cambios de humor pues podrían lastimar a quien de verdad los quiere. Tienen un buen corazón y se preocupan por su familia pero suelen cometer errores por querer cambiar y encajar con algunas personas, dejen atrás esas actitudes, no están para perder el tiempo. No sean tan duros con quienes los rodean, les costará mucho trabajo disculparse.

Tauro

Es el momento para plantar semillas en el jardín de sus sueños y nutrirlos con paciencia, las mejores cosas llevan tiempo. Eliminen de su casa todo aquello que ya no usan, podrían estar almacenando malas energías que impiden su crecimiento. Visualicen su futuro y comiencen a trabajar en él. No permitan que otros se metan en sus decisiones. Un chisme familiar se presentará en las próximas fechas. No se dejan manipular por una amistad, solo quiere sacar información de ustedes. Hay una amistad que tiene mucho interés en ustedes pero su desconfianza les impide dar el siguiente paso.

Géminis

Están llenos de muchas ideas brillantes, anótenlas y lleven a cabo sus proyectos, las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no dejen nada para otro día. Vendrán noticias inesperadas en el área laboral. No descuiden su salud pues podrían enfermarse en estos días. Si una relación debe mantenerse oculta lo mejor es que se alejen, llegarán nuevas oportunidades y tendrán que escoger. No caigan por nadie ni guardan rencores, es momento de vivir y disfrutar. Cuidado con traiciones están levantando muchas envidias y amistades que los rodean no los ven con buenos ojos.

Cáncer

Tienen que conectar con sus sentimientos y compartir su amor con los que los rodean, permítanse ser vulnerables. Tendrán la oportunidad de formar parte de un triángulo amoroso, no caigan en esas cuestiones que solo los afectarán sentimentalmente y al final terminarán sin nada. Cuidado con cambios de conductas que afectarán a su familia y pareja, no cometan los mismos errores o podría haber una separación definitiva. Luchen por sus sueños. Vienen situaciones complejas, no gasten de más o habrá deudas pendientes que serán difíciles de saldar.

Leo

La creatividad y el éxito los rodean. No traten de ocultar sus sentimientos con quien les muestra los suyos, aprendan a ser más abiertos. Es un gran momento para hacer un cambio de look. Problemas con familiares a causa de malentendidos y envidias. Un ex amor regresará, no le permitan la entrada ni se culpen por errores que cometieron, dense la oportunidad de perdonar cualquier falla y dejen que los demás se preocupen por sus propios problemas.

Virgo

Deben organizar su espacio y su vida para que fluya la armonía, la vida es muy corta y está llena de oportunidades, pero deben ser muy inteligentes, pues habrá personas envidiosas. Cuidado con problemas respiratorios. No se depriman, especialmente en las noches, pensando en qué hacer, disfruten de los momentos que viven con sus seres queridos y muéstrenles sus sentimientos para que luego no se arrepientan. Podrían enterarse de chismes por parte de una amistad o una persona muy querida.

Libra

Tomen decisiones sabias y busquen la paz en sus relaciones, no se dejen de nadie, no hay quien pueda manipularlos o hacerlo sentir mal. Cuidado con lo que desean pues el universo podría ponerlo frente a ustedes. Vendrán cambios o arreglos en documentación. Podrían Iniciar una dieta o algún programa de ejercicios que los ayudará a verse mejor y reducir el estrés. Cuidado con robos y pérdida de objetos. Vienen cambios en el amor, eliminen de su alrededor a las personas que no les aportan nada y los hacen sentir mal.

Escorpión

Atrévanse a buscar dentro de su alma y descubran sus deseos más profundos. Podrían darse discusiones en la familia, lo mejor es que no se alteren ni den su opinión. Sus problemas de salud comenzarán a resolverse poco a poco, pero deben cuidarse de infecciones. Si tienen pareja podrían enfrentar una situación algo compleja por temas de celos. Ese negocio que han traído en mente y que no se ha logrado podrá concretarse si lo hacen con pasión, les dejará muchas ganancias.

Sagitario

La sabiduría los espera, dense la oportunidad de explorar, viajar y aprender. No dejen que nadie los insulte o se aproveche de ustedes, mejor dejen las cosas claras desde un principio. Recibirán una visita inesperada. Si tienen una relación platiquen con su pareja sobre sus planes a futuro. Cuidado con traiciones de amistades y jefes o compañeros de trabajo que podrían ponerles obstáculos para lograr sus metas.

Capricornio

Están construyendo su imperio paso a paso, sigan trabajando duro pero no dejen de cuidar de sí mismos, están destinados al éxito. No le teman al cambio y arriésguense. Cuidado con golpes o caídas. No es momento de dar explicaciones a quien no se las está pidiendo. Si su relación en pareja ya no funciona lo mejor es decir adiós. No se olviden que las personas de su familia constituyen la parte fundamental de su vida, no se enojen con ellos, son quienes siempre los sacarán de sus problemas.

Acuario

No olviden que están en este mundo para marcar la diferencia. No tomen represalias en contra de nadie, la vida se encargará de hacer justicia y poner a cada quien en su lugar. Si una relación no se pudo dar en el pasado podría ser el momento para darle una segunda oportunidad. Vienen situaciones que les quitarán el sueño, pero deben aprender a confiar en su capacidad de lograr todo lo que quieren, no se permitan fracasar por nadie.

Piscis

El universo los guiará a través de los sueños y la espiritualidad, confíen en su instinto y no teman cambiar aspectos que los benefician pero no porque alguien más se los pida. Su carácter será el arma perfecta para lograr aquello que tienen en mente, aprendan a disfrutar cada cosa que la vida les pone en su camino y a dominar sus sentimientos, han aprendido mucho de los golpes de su pasado. Podrían cometer una indiscreción con una persona que es importante para ustedes.