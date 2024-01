Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 25 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 25 de enero.

Aries

Vienen cambios en el área laboral, podrían sentir inseguridad, pero alguien los apoyará, compartan sus habilidades y demuestren su capacidad de liderazgo, obtendrán reconocimiento y brillarán, así que no teman tomar la iniciativa. Cuando salgan de la oficina, busquen un momento para relajarse y olvídense de las preocupaciones, vivan el presente. En el amor, tiene que ser más comprensivos con su pareja qué está pasando por un momento difícil, no discutan.

Tauro

Hoy deberán tomar decisiones, podría llegar una nueva oferta de trabajo, si bien un ascenso implica más responsabilidades, también ganarán más dinero, busquen la manera de llamar la atención de sus jefes, el camino al éxito se construye día a día, sigan dando lo mejor y mantengan una actitud positiva. Si están en una relación y sienten que se ha enfriado, no es falta de amor sino de comunicación, eviten discusiones y busquen soluciones juntos.

Géminis

Tienen que encontrar el equilibrio entre su vida personal y laboral, es probable que hayan descuidado a la gente que aman, busquen cómo conectarse con ellos, se llenarán de energía positiva. En el trabajo, podría haber un malentendido, no le den mucha importancia, relájense y salgan de la rutina, eso les ayudará a enfrentar los desafíos. Dediquen más tiempo a su pareja, disfruten del presente y diviértanse. El fin de semana habrá reuniones con su familia o amigos, salgan a divertirse y olvídense de los problemas.

Cáncer

Podrían recibir una sorpresa de su pareja, no le den poca importancia, escuchen y comprendan su punto de vista para no caer en malentendidos, una buena comunicación fortalecerá su unión, permitan al otro expresarse y sean empáticos. Necesitan relajarse, organicen una salida con sus amigos, los ayudará a llenarse de energía positiva.

Leo

Tendrán que enfrentar un reto en el trabajo, esa oferta que los tenía tan emocionados podría no ser tan positiva, reflexionen bien antes de tomar una decisión definitiva, no todo lo que brilla es oro y su futuro está en juego. Para ganar más dinero no se precipiten, fomenten su creatividad, la solución podría estar más cerca de lo que imaginan. Su hogar será su mejor refugio, pasarán grandes momentos, alguien cercano les dará buenas noticias.

Virgo

Vienen cambios en el trabajo, una persona podría querer ocupar su puesto, no se enfaden y gánense su confianza, no permitan que los prejuicios los hagan dudar de ustedes, podrían llevarse una sorpresa. En el amor, si necesitan espacio hablen con su pareja, no dejen que se formen malentendidos, la comunicación fortalecerá su unión. Busquen la manera de crecer su círculo social, conocer nuevas personas les hará bien y renovará sus energías.

Libra

Su creatividad está a todo lo que da, eso les permitirá destacar en el trabajo, pero no se llenen de responsabilidades, tienen que relajarse, aprovechar sus ratos libres para hacer cosas que disfruten. Sus planes a futuro podrían estarles generando estrés, no se preocupen, todo llegará a su tiempo, solo planifiquen y administren bien su dinero. En el amor, busquen el equilibrio y fomenten la comunicación, si sienten que su relación se ha enfriado, expresen sus sentimientos y escuchen al otro. Cuidado con personas que hablan mucho y prometen, pero en realidad únicamente quieren aprovecharse de ustedes.

Escorpión

Su estado de ánimo podría arruinar su día, hoy será una gran jornada si ponen de su parte. Eliminen todo aquello que ya no les sirve, eso les ayudará a liberar espacio, ganar un poco de dinero y sentirse mejor emocionalmente. Si su familia los invita a una reunión, no es el momento, tienen que enfocarse en ustedes primero. Si están solteros podrían tener un encuentro especial, podrá no ser una relación muy seria, pero la pasarán muy bien.

Facebook Twitter Linkedin

Nana Calistar, sus horóscopos de hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Es probable que se sientan muy cansados debido a todas sus responsabilidades en el trabajo, pronto verán solucionar la situación, solo vean todo desde un lado positivo, sus compañeros y jefes reconocerán su esfuerzo, no se rindan, su meta está más cerca de lo que imaginan. En el amor, su pareja podría hacerles una confesión, pero no se concentren en el pasado si no quieren tener problemas, la honestidad es importante, pero no es necesario contar todo.

Capricornio

Podrían estar experimentando una baja de energía, dense un momento para entender qué es lo que los está molestando y enfrentar el problema. No se dejen llevar por la tristeza, la autoconciencia será su mejor arma, busquen soluciones, pidan un consejo o apoyo profesional si es necesario, recuerden que ser vulnerables no es algo malo, saldrán más fuertes de esta situación. Si están en una relación, sean pacientes con su pareja, escuchen y sean empáticos.

Acuario

Hoy podría invadirlos la melancolía, busquen apoyo en su pareja y amigos, su amor y cuidado alejarán las tristezas, pues si permiten que la depresión entre a su vida cometerán errores o podrían perder cosas importantes, tienen que concentrarse y sacar adelante sus responsabilidades diarias, busquen el equilibrio entre su cuidado emocional y su trabajo. Si llegan gastos inesperados, no se preocupen, enfrenten los problemas con actitud positiva y buscan soluciones prácticas.

Piscis

Hoy la vida les mostrará que deben comprender mejor a los demás, pero antes de hacerlo tienen que ver su propio interior y entenderse ustedes, la reflexión les permitirá enfrentar cualquier problema de mejor manera. Si están ante una situación complicada, acérquense a la gente que aman, sus consejos los ayudarán a superar cualquier desafío. Un amor del pasado podría regresar, aprovechen la oportunidad para hablar y conocer sus nuevas perspectivas.