Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 24 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 24 de noviembre.

Aries

Si sucede algo malo en su vida recuerden que en ocasiones es para mejorar. Tendrán que salir de su comodidad para comprender todo su poder. Tienen que reflexionar para saber hacia dónde dirigir sus pasos, verán como sus metas comienzan a concretarse, pero deben cuidar su carácter. Es un buen momento para mejorar en el trabajo y economía, pero no gasten en cosas que no necesitan.

Tauro

Personas que no les aportan nada y solo obstaculizan sus metas saldrán de su vida. Pronto podrían realizar un viaje en familia. Dejen atrás el pasado y el rencor, pues eso afectará su entorno. No se involucren en relaciones pasajeras, podrían salir lastimados. Olvídense de aquello que no funcionó y construyan su futuro.

Géminis

Si están en una relación y la persona a su lado no los ayuda a conseguir sus metas lo mejor es que se alejen. Dejen de tratar de resolver la vida de los demás y pongan atención en ustedes. Cuiden su salud, podrían enfermarse de la garganta. Por las noches podrían sentirse melancólicos por una persona y aquello que no lograron, dejen de esperar con tanta impaciencia y la vida les entregará lo que merecen. Cuidado con su humor, podrían alejar a personas importantes.

Cáncer

La vida les estará cobrando factura por sus decisiones del pasado, pero no se preocupen, vienen momentos de felicidad. Cuiden su salud y alimentación es una buena manera de demostrar su amor propio. No entreguen su corazón a cualquiera que les haga promesas vacías y ustedes mismos no aseguren lo que no pueden cumplir. Cuiden su carácter y si están de mal humor lo mejor es que se alejen de las personas que aman si no quieren herirlas.

Leo

Dejen atrás el pasado y aquellos caminos que veían cerrados comenzarán a abrirse. Vivirán momentos importantes, pero tienen que preocuparse más por sus sueños y metas. Cuidado con su carácter, pues han lastimado a personas relevantes para ustedes. Olvídense de rencores y de aquello que obstaculiza sus metas a futuro, pronto madurarán.

Virgo

No compartan sus planes y sueños con nadie para no robarles energía debido a envidias de personas a su alrededor. Podrían realizar viajes y reencontrarse con su familia. En el trabajo vendrán cambios de horario o de empleo que serán positivos. Conocerán un amor que los ayudará a trabajar en su orgullo y aprenderán a ver de quiénes es mejor alejarse, comprenderán que la vida es justa y cada quien tiene lo que merece.

Libra

Tienen que aprender de sus errores del pasado si no quieren volver a caer en las mismas situaciones. Cuidado con su orgullo podrían alejar a alguien que los ama. Es momento de cerrar ciclos para empezar el siguiente año con todo. Experimentarán cambios que los ayudarán a valorarse mejor y alejar de su vida a personas que no les aportan, deberán ser muy inteligentes para encontrar a aquellos que solo prometen pero no cumplen.

Escorpión

Si tienen claro cuál es su meta, no darán pasos en falso. Sí tienen la intención de cambiar su auto o comprar algún aparato electrónico, esperen hasta el mes de enero y por ahora no gasten de más ni se endeuden. Hay gente a su alrededor que les tiene mucha envidia y hará lo necesario para obstaculizar sus metas, ignórenlos y sigan su camino. Recordarán a personas del pasado, pero ya no les afectará como antes.

Sagitario

Alejen a personas que solo los buscan por interés. Cuidado con la manera en la que expresan lo que sienten, pues podrían dañar a alguien que les importa. No se dejen manipular por amistades o familia, busquen la tranquilidad y tomen las decisiones que consideren necesarias según su corazón. Si tienen que realizar pagos próximamente están en el momento correcto. Si no tienen pareja pronto la vida podría sorprenderlos, pero no esperen que las cosas caigan del cielo.

Capricornio

Han tenido que enfrentar cuestiones complicadas, pero han sabido cómo salir adelante, sigan arriesgándose hasta obtener lo que desean y no sean tan duros con ustedes mismos. Si tienen pendientes es el momento de trabajar y dejar malos hábitos, pues han dejado muchas metas inconclusas.

Acuario

Los buscará una persona de su pasado y se darán cuenta de que está pagando sus errores y la vida los ha hecho infelices. Próximamente, conocerán a alguien que robará su corazón. Descubrirán que una amistad ha sido deshonesta con ustedes, pero no guarden rencor y sigan su camino. Consiéntanse y no escatimen en gastos cuando se trate de ustedes.

Piscis

Proyecten qué es lo que quieren para su futuro próximo, pero recuerden que todo sucede en el momento correcto y que no hay mal que por bien no venga. Podría llegar la oportunidad de cambiar su auto o algún dispositivo electrónico. Si están en una relación y su pareja no les ha mostrado tanto interés, no significa que no los ame, quizá no sabe cómo expresar sus sentimientos.