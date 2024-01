Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 24 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 24 de enero.

Aries

Tendrán que enfrentar conflictos en sus relaciones, podrían estar de mal humor, lo mejor es que mantengan la calma y piensen bien antes de hablar, quizá lo mejor sea alejarse un momento y retomar la conversación después.



Una amistad cercana podría decirles algo que no les va a gustar, no se enfrasquen en discusiones, traten de entender por qué les está diciendo eso si no quieren romper el lazo. Con su pareja también podrían sufrir complicaciones, lo mejor es que sean positivos, apliquen el buen humor y fomenten la comunicación.

Tauro

Vienen retos en el área laboral y personal, será un día de aprendizaje, podrían tener desacuerdos con sus jefes, no tengan miedo a las críticas, escuchen lo que tienen para decir y busquen la manera de mejorar, defiendan sus argumentos con respeto. Pero acepten las opiniones de los demás y no sean prepotentes, la comunicación será la clave en estos momentos, si actúan adecuadamente saldrán fortalecidos. Alguien del pasado podría volver a buscarlos, no armen fantasías románticas, es probable que solo necesite de su apoyo.

Géminis

Podrían experimentar estrés en el trabajo, pero deben apreciar todo su esfuerzo, su gran desempeño ha llamado la atención, son valiosos para el equipo, ese reconocimiento debe fortalecer su autoestima y confianza, pero si la sensación de malestar persiste no tengan miedo a pedir ayuda y consejos, si no se concentran podrían cometer errores que afecten su estado de ánimo.

Cáncer

Hay una situación en el trabajo que los tiene preocupados, seguro han considerado la posibilidad de cambiar de rumbo, antes de lanzarse, enfóquense en sus actividades del día a día, mantengan la calma, pronto podría llegar lo que están esperando, pero deberán seguir dando lo mejor de ustedes.



Probablemente estén cortos de dinero por el pago de deudas, tienes que administrar bien sus finanzas con más control en sus gastos, cada paso inteligente que den aliviará su carga. En el amor, podrían surgir conflictos, eviten problemas y sean más comprensivos, aprendan a decir qué es lo que sienten y escuchen al otro.

Leo

Hoy tendrán una gran actitud, una noticia los tiene de buen humor gracias a lo cual el trabajo se les hará más ligero y podrán avanzar en todas sus tareas. Si les llega una propuesta interesante, averigüen todo sobre ella. Recibirán muchos halagos por su buen desempeño, pero no se emocionen, hay algunos que solamente quieren conseguir algo de ustedes. Si se sienten cansados es momento de que se relajen, podría ser buena idea pasar un momento romántico con su pareja.

Virgo

Hay una noticia que han estado esperando y que, por no llegar, los tendrá de mal humor, mantengan la calma, concéntrese para evitar errores en el trabajo, pronto llegará aquello que desean. Alguien del pasado podría regresar, no den segundas oportunidades, sigan adelante para no revivir viejas heridas, busquen su paz mental.

Libra

Es momento de enfrentar aquello que les está generando dudas. Revisen su economía, hagan un presupuesto para poder ahorrar y se sentirán más relajados. Saquen de su vida todo aquello que no les aporta, si tienen que pedir perdón por las malas acciones que hicieron en el pasado, háganlo, puede ser lo que necesitan para cerrar el ciclo. Si están buscando concretar un negocio, lo mejor es que los dejen para después, si no es posible, lean con detenimiento todas las condiciones para evitar problemas en el futuro.

Escorpión

Llegará a su mente una gran idea que les permitirá resolver ese conflicto laboral que los está afectando y además podría abrirles la puerta para ascender, aprovechen para encontrar nuevas oportunidades, organicen sus ideas. No se involucren en problemas, si alguien de su familia los busca para reunirse, pero sienten que solamente habrá atención, lo mejor es que lo dejen para después. En el amor, podría haber estrés con su pareja, dense un poco de espacio y verán como todo vuelve a la calma.

Facebook Twitter Linkedin

El horóscopo de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Podrían sentir dudas e inseguridades, busquen la manera de relajarse y liberar presión, su creatividad y energía positiva les permitirán afrontar cualquier obstáculo. En el trabajo, pongan mucha atención a lo que les dirán sus compañeros, pueden aprender valiosas lecciones para crecer profesionalmente. En el amor, lograrán lo que tanto desean, solo tienen que abrir su corazón y dejarse llevar, expresen sus sentimientos.

Capricornio

Tendrán que guardar la calma, no quieran controlarlo todo, no dejen que el cansancio gane, planeen una tarea a la vez y verán como todo fluye. Esa idea que tienen en mente debe ser puesta en marcha, piensen en qué es lo que tienen que hacer, establezcan metas y poco a poco verán buenos resultados. En el amor, es normal que el cansancio afecte su relación, hablen con su pareja sobre sus necesidades, planifiquen un momento de relajación para ambos.

Acuario

Tienen que fijarse un objetivo y pensar cómo lograrlo, no es imposible, pero tienen que dejar su zona de confort, verán cómo alcanzan el éxito. Piensen qué es lo que realmente los emociona y la manera en la que pueden lograr ese sueño, el camino podrá no ser fácil, pero la recompensa será grande, no teman equivocarse, tienen que ser valientes y arriesgarse.

Piscis

Tienen en mente una gran idea, pero quizás no le han dado la importancia que merece, puede que ahora no lo tengan claro, pero ese proyecto tiene un gran potencial que les traerá éxitos y ganancias económicas, aunque para obtener esos buenos resultados deberán ser constantes.



Busquen la manera de ampliar su círculo social, salgan con amigos y compañeros de trabajo, podrían encontrar nuevos contactos que les ayudarán a materializar sus sueños, la colaboración será clave. En el amor, tienen que romper la rutina, es el momento para compartir nuevas experiencias y fortalecer su unión.