Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 23 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 23 de octubre.

Aries

Todo está a su favor, la energía de Marte les dará un impulso para lanzarse a nuevas aventuras, vayan tras sus sueños y no dejen que nada los detenga. Estarán algo cansados porque siempre quieren entregarlo todo. No se cierren a nuevas oportunidades de amar y aléjense de quien no los valora. Vienen grandes cambios y mejoras en el amor, la salud y las finanzas, pero no gasten en aquello que no necesitan y aprendan a administrar mejor su dinero, pues viene una racha un poco complicada.

Tauro

Es momento de que confíen en su intuición. Deben meditar, relajarse y cuidar de sí mismos. No tengan miedo de intentar nuevas cosas que les traigan felicidad. Deben convivir más con su familia y aprender a ser felices con lo que tienen. Vienen eventos importantes en los cuales destacarán. Es probable que sientan culpa por una situación del pasado, no se agobian y aprendan a soltar que dentro de poco la vida los premiará con una relación estable. Posible pérdida de dinero o de un objeto. Si tienen pareja, podría haber una discusión por temas familiares o por un malentendido.

Géminis

Un gran momento para comunicarse, aprovechen para hacer conexiones valiosas y dejar que su creatividad brille. No se dejen influenciar por personas que solo buscan aprovecharse de ustedes. Si algo no resulta como esperaban no se preocupen, la vida pondrá todo en los tiempos adecuados para ustedes. Primero arreglen sus problemas antes de querer ver la vida de los demás. Vienen cambios importantes en lo laboral, un nuevo horario opuesto se presentará en los próximos días. Podrían recibir a un familiar o una amistad de tierras lejanas. Cuidado con dolores de espalda o gastritis.

Cáncer

No permitan que las emociones negativas de su vida los alejen del amor y la armonía, cuiden de sus seres queridos y muestren su lado sensible al mundo. No se obsesionen por cosas que saben que no sucederán ni busquen a quien ha demostrado que no quiere su presencia. El amor llegará entre diciembre y enero y les traerá mucha felicidad. Es momento de dejar ir algunas amistades que les roban su energía, ideas y proyectos. La vida les traerá nuevas oportunidades en el área laboral, pero deberán ser muy inteligentes para escoger bien.

Leo

En estos días sentirán mucha confianza en sí mismos, no escondan su luz y muestren al mundo su brillo. El día que se den cuenta de todo lo que valen la gente dejará de aprovecharse de ustedes. Cambios en su economía traerán mejoras pero prepárense para una racha negativa que llegará a finales de noviembre. Si tienen pareja busquen la manera de pasarla bien. Vendrán cambios en el área de finanzas, mucha suerte en juegos de azar, además de amores nuevos, pero no se ilusionen.

Virgo

Deben organizar su vida, establecer objetivos y trabajar en alcanzarlos. Seguirán pensando en un amor del pasado que los dejó muy marcados. Se sentirán algo tristes o melancólicos en estos días porque su relación no funcionó o no está dando los frutos que quisieran, tengan paciencia y esperen a que la vida lo sorprenda, cuando dejen de buscar llegará la persona que esperan. No caigan en provocaciones de amistades, recuerden que muchos no son de confiar y buscarán la manera de hacerlos enojar. No teman al fracaso que de él aprenderán.

Libra

Siempre están en búsqueda del equilibrio, pero no se olviden de disfrutar la belleza del momento, encuentran tiempo para el arte, la música y el amor. No traten de cambiar y aparentar algo que no son para complacer a los demás. Hay personas que han llegado su vida con buenas intenciones, pero se han encargado de alejarlas con su indiferencia y falta de atención. Recuerden que las oportunidades no regresan pronto, deben ir por sus metas, hagan lo que les dicte su corazón. Comenzarán a sentir mucha atracción por dos personas que podrían llegar a confundirlos. Si tienen pareja su relación podría estar en crisis por una tercera persona.

Escorpión

Tienen que dejar atrás lo que ya no les sirve y abrazar nuevas oportunidades. Se avecinan cambios importantes, entre ellos la llegada de una persona que los va a ayudar a corregir muchos de sus defectos. Cuiden su alimentación si no quieren subir de peso. Sentirán necesidad de buscar a una persona de su pasado, pero solamente háganlo para cerrar el ciclo y continuar. Deben aprender a perdonar los errores, no se dejen manipular por nadie, tomen sus propias decisiones y no permitan que sus planes se vean afectados por los demás. Se aproximan oportunidades de un viaje en noviembre y la posibilidad de conocer a dos personas que moverán ciertas situaciones, aunque no son lo que necesitan en su vida.

Sagitario

Atrévanse a viajar, aprender y crecer, los astros los guiarán en su búsqueda de la verdad. En el área del dinero pronto se resolverán algunos problemas con un pago inesperado que está por llegar o un aumento. Se llevarán una gran sorpresa con un chisme que les contará una amistad, cuestiones que se negaban a creer de una persona resultarán ser ciertas. No se preocupen, la vida se encargará de poner todo en su lugar. Comiencen a trabajar en aquello que anhelan. Cuidado con un trámite, no es buen tiempo para hacerlos.

Capricornio

Están en una fase de construcción en la que su disciplina y determinación rendirán frutos para alcanzar sus metas más ambiciosas. Deben aprender a no ser tan posesivos con las personas que quieren, pues podrían cometer errores que solo les provocarán distanciamiento. No caigan en cuestiones de celos e inseguridades o podrían perder su relación. En lo laboral vivirán cansancio y estrés, pero una reunión al final de la semana les levantará el ánimo.

Acuario

Poseen una mente innovadora que está lista para revolucionar el mundo. Por fin podrán superar ese amor del pasado y centrar su energía y tiempo en conocer a nuevas personas que están llegando a su vida. Tienen mucha envidia a su alrededor por parte de amigos que podrían robarle sus ideas. Vendrán cambios importantes, se sentirán muy libres y dejarán atrás su pasado.

Piscis

Deben confiar en su intuición, sueñen en grande, el universo los guiará en la dirección correcta. En cuestiones familiares es mejor llevar la fiesta en paz, dejen atrás el pasado que solo les estorba y no les permite avanzar. Una persona de signo Cáncer o Géminis podría llamar mucho su atención y convertirse en alguien importante para ustedes.