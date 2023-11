Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 23 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 23 de noviembre.

Aries

Tienen que dejar de pensar tanto las cosas, es momento de lanzarse a conocer nuevos horizontes, enfóquense y verán como todo comienza a mejorar. Cuidado con su mal humor, háganse responsables de sus sentimientos. Alguien del pasado podría regresar, estén alerta para no cometer los mismos errores. En el trabajo se han estado estancando, busquen nuevas oportunidades.

Tauro

Reflexionen y dense cuenta que no todo es el dinero, lo mejor es que cultiven sus relaciones, pero eviten ser posesivos. Tienen que preocuparse más por ustedes mismos y no dejar que los buenos momentos se les vayan de las manos. Podrían realizar un viaje que les va a traer muchas satisfacciones. Vendrán mejoras laborales, pero no descuiden a su familia que han dejado en segundo plano.

Géminis

Tienen que ser más organizados y enfocarse en sus metas si quieren lograr el éxito, lo mejor es que se queden callados ante una provocación. Estarán involucrados en momentos incómodos debido a amistades falsas que los rodean si tienen algún problema. Esta semana es un buen momento para buscar soluciones aléjense de personas negativas, pues suelen absorber sus energías.

Cáncer

Están en el momento correcto para dejar salir sus sentimientos sin miedo al rechazo, arriésguense. Una persona que se había acercado a ustedes se sentirá decepcionada por su comportamiento, tienen que reflexionar y darse cuenta de quién merece la pena para que no alejen a los que de verdad los quieren. Ya no piensen en el pasado y maduren para volver a enamorarse o estarán destinados a la soledad.

Leo

Confíen en ustedes mismos y no busquen la aprobación de los demás, olvídense de cuestiones sin importancia y no dejen que nadie los detenga. Saquen de su vida a todas aquellas personas que no les aportan y ponen obstáculos en su camino. En el amor lo mejor es que dejen claro sus sentimientos si no quieren quedarse sin nada. Cuidado, su orgullo los puede hacer cometer errores que después no pueden solucionar. Pongan atención a lo que sueñan, pues encontrarán las respuestas que están buscando para el cumplimiento de sus objetivos.

Virgo

Tienen que relajarse y entender que en ocasiones la vida es desordenada, aprendan a disfrutar de las experiencias. No se desanimen si las cosas no han salido como esperaban, acepten que algunos de sus planes no podrán llevarse a cabo. Se sentirán estresados por una situación que vivirán en su trabajo, acérquense a su familia, siempre serán lo más importante. En el amor han sufrido por traiciones, pero tienen que dejar de pensar en el pasado y enfocarse en sus metas antes de que termine el año.

Libra

Es momento de tomar decisiones, no podrán complacer a todo el mundo, así que elijan lo que los haga felices. En los próximos días podrán enfrentar celos por una situación que se le presentará a su pareja, sean inteligentes y reaccionen con madurez. No se culpen por errores que no cometieron, cuiden su carácter y no dañen a los que aman o a ustedes mismos. Cuidado con negocios, no inviertan todo lo que tienen en el proyecto en puerta porque no hay seguridad de éxito.

Escorpión

No desconfíen de todos y ábranse a nuevas oportunidades, compartan sus emociones y verán como sus relaciones se consolidan. Quienes no han querido quedarse en su vida tenían sus razones, mejor aprecien a los que siguen ahí. Llegará la oportunidad de hacer negocios de compra y venta. No se desanimen por las metas que no han podido cumplir, nunca es tarde, pero tienen que trabajar en ello y tener confianza en sí mismos. Tendrán que superar pruebas para valorar a quienes tienen a su alrededor. Es momento de pensar más en ustedes y en aquellos que los aman.

Sagitario

Tienen que frenar un poco y relajarse para saber hacia dónde dirigir sus pasos. Aprovechen cada oportunidad que se les presente. Personas tendrán que salir de su vida, pero será lo mejor para rodearse solo de quienes valen la pena. Si están en una relación cuidado con lo que sale de su boca, podrían cometer una indiscreción que generará problemas. Un amor del pasado regresará, pero se darán cuenta de que ya han dado vuelta a la página. Vendrán muchos cambios, piensen bien qué es lo que quieren y cómo conseguir sus metas. Olvídense de chismes, incluso de los que vendrán de parte de su familia.

Capricornio

Dejen de cargarse de los problemas de los demás, relájense y disfruten el momento, la vida no es solo trabajo, necesitan salir a divertirse e invertir en su imagen si quieren atraer el amor. Pongan atención a sus sueños y corazonadas. No se metan en cuestiones que no les corresponden por defender a los demás. Posiblemente, volverán a cometer errores y salir lastimados, pero habrán aprendido su lección.

Acuario

Pongan los pies sobre la tierra, trabajen en sus objetivos y verán como todo comienza a tener sentido, solo tienen que tener paciencia y cuando menos lo esperen verán resultados. Tendrán la oportunidad de cambiar auto o casa, no la dejen pasar. Olvídense del pasado y dejen entrar a la felicidad, reúnase con sus amistades, pues su relación se ha enfriado.

Piscis



No tengan miedo, dejen que todo fluya para ver realizados sus sueños, vienen buenas sorpresas, la vida los recompensará por todo su esfuerzo, pero antes tendrán que deshacerse de las energías negativas. Si han tenido problemas en su trabajo se solucionarán de la mejor manera. Extrañarán a personas que se han alejado, pero piensen que la vida es justa y lo que sucede es el resultado de sus decisiones. Escojan bien a sus amistades y solo quédense con aquellas que los hacen felices.