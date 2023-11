Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 22 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 22 de noviembre.

Aries

Se sentirán con mucha energía, pero tengan cuidado y no tomen decisiones apresuradas, dense el tiempo para reflexionar. Podrían realizar un viaje que despertará el romance con una persona, déjense llevar. El cierre de año servirá para dejar atrás el pasado y empezar de cero. No permitan que sus cambios de humor les ocasionan problemas con los demás.

Tauro

En el amor lo mejor es que no se cierren, déjense querer. Alguien que los dañó en el pasado está pagando por lo que les hizo. Si no tienen una pareja, dejen que los tiempos sean los correctos y se involucrarán en una relación con quien menos se imaginan. Las decisiones que tomen antes de que termine el año repercutirán en lo que suceda en 2024, así que piensen en positivo. Vendrá una situación complicada que los estresará en estos días.

Géminis

Tienen que concentrarse en sus metas, el universo los ayudará a conseguirlas. Pronto verán cambios positivos en cuestiones de dinero y en su amor propio. Personas a las que aprecian se alejarán, pero se darán cuenta de que solo eran amistades falsas que los buscaban por interés. Si tienen que realizar trámites están en un buen momento. No confíen de más en las personas o podrían decepcionarse.

Cáncer

No escondan sus emociones ni tengan miedo a expresar lo que sienten, si están interesados en alguien no esperen más, podrían concretar algo o simplemente dejar de perder su tiempo. Tómense el tiempo de limpiar su casa, pues hay objetos que ya no usan y están afectando su energía, están rodeados de amistades que les tienen mucha envidia, lo mejor es que se alejen de ellas.

Leo

No dejen que su ego les impida pedir ayuda cuando la necesiten. Verán cambios en su forma de ser y en el amor mostrarán mucha ternura. Enfoquen sus energías en ese negocio que han traído en mente porque en los próximos días podrían ver concretadas sus metas, solo aprendan a no rendirse. No le den una segunda oportunidad a quien decidió salir de su vida o se arriesgan a cometer los mismos errores.

Virgo

Tienen que aprender a disfrutar de los pequeños placeres y dejar que todo fluya, dejen de preocuparse por cosas que no tienen sentido. Una persona de su pasado los ayudará a cambiar su manera de ver la vida y a ser más fuertes para enfrentar problemas. Tengan la mirada muy firme en sus metas y no confíen en quienes saben que solo quieren aprovecharse.

Libra

Tienen que aprender a tomar decisiones con determinación, confíen en su poder. Estos días se sentirán muy emocionales y de mal humor. Podrían volver a relacionarse con una ex pareja, pero no involucren el corazón, dado que terminarán desilusionado. Sean más egoístas y piensen en ustedes primero antes de querer resolver la vida de los demás. Si suceden cuestiones negativas en estos días se darán cuenta de que a futuro fue lo mejor.

Escorpión

No escondan sus sentimientos y dejen que el amor fluya. No olviden quiénes son y cuáles son sus metas para no cometer errores de los cuales después podrán arrepentirse. En estos días podrían sentirse estresados por un tema de dinero, pero no se preocupen, todo se resolverá. Cuiden su salud, pues podrían enfermarse en los próximos días y contraer una infección.

Sagitario

Tienen que enfocarse en sus sueños para alcanzar el éxito con determinación. Alguien de su pasado con quien no terminaron bien querrá volver a su vida, reflexionen si vale la pena, piensen que las cosas siempre pasan por algo y abran su vida a nuevas oportunidades. No se depriman cuando algo no les salga a la primera. Verán cambios importantes en sus finanzas, pero no gasten en aquello que no necesitan.

Capricornio

No dejen que su ambición les impida disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Si tienen pareja déjense llevar y verán como su unión fluye mejor, pero dejen de dedicarle tanto tiempo a otras cuestiones, pues su relación se ha enfriado. En el trabajo es momento de que pidan el aumento que merecen, podrían venir cambios de horarios o movimientos de puesto.

Acuario

Están en un buen momento para comprometerse si quieren concretar una relación a futuro. Verán cambios en cuestiones de amistades y se darán cuenta de que algunos de sus allegados no valen la pena, lo mejor es sacarlos de su vida. Alguien de su pasado quiere regresar, consideren si vale la pena darle una segunda oportunidad. Se darán cuenta que hay algunas personas que querrán limitarlos en sus metas, ignórelos y sigan su camino.

Piscis

En el amor tiene que confiar en su sexto sentido, sigan a su corazón y la vida los pondrá junto a la persona correcta. Si algo no sale como esperaban, no renuncien, denle tiempo al tiempo. Podrían enfrentar un malentendido que los alejará de una amistad, no se preocupen ni se detengan por nadie. Cuidado con su estado de ánimo, podrían sentirse tristes en estos días.