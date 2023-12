Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 22 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 22 de diciembre.

Aries

A pesar de los inconvenientes, sus negocios seguirán triunfando, han aprendido a administrarse mejor. Si les llega una propuesta, confíen en su intuición, están en una buena racha. En el amor, tendrán una cita especial con alguien que podría llevarlos a una relación seria, pero tomen todo con calma, disfruten de su soltería y no rueguen a nadie.

Tauro

Es un gran momento para que pongan a trabajar su mente, no pierdan la oportunidad y en el área laboral saquen provecho a su buena racha. Si están saliendo con alguien dejen que todo fluya, y no se apresuren, vayan lento. Escuchen los consejos que les den, podrían ser la respuesta a preguntas que tienen. Vienen días de cambios importantes en los cuales necesitarán mucho a su familia.

Géminis

Confíen en ustedes mismos y valoren lo que tienen. No dejen pasar oportunidades, tomen decisiones y vayan por sus metas. En el amor, pongan atención a los detalles para volver a acercarse a su pareja. Llegará la posibilidad de realizar un viaje. Se enterarán que una amistad sufre una decepción amorosa.

Cáncer

Los obstáculos que tenían en su camino irán desapareciendo, deberán tomar decisiones según lo que les conviene, no tengan miedo a dar ese paso. Si están en una relación, fomenten la independencia y confíen. Procuren cuidar su dieta si no quieren subir rápidamente de peso.

Leo

Se sentirán sumamente cansados y tendrán que delegar algunas responsabilidades, no se preocupen, a veces es necesario soltar el control y la situación podría incluso afectar su relación de pareja, pero juntos podrán superar cualquier problema. Cuidado con personas a su alrededor que hablarán mal de ustedes y les provocarán malestar. Pongan esfuerzo en aquello que desean tendrán buenos resultados.

Virgo



Vendrán buenas oportunidades que deberán tomar, no lo piensen mucho y arriésguense si no quieren que alguien más lo haga. No se olviden de dedicarle tiempo a sus seres queridos, los ayudará a mejorar su estado de ánimo y también desde un poco de cariño ustedes. Si tienen pareja fomenten la confianza, hay personas que quieren dañarlos. Los problemas que han tenido en el trabajo comenzarán a resolverse y podrían recibir un dinero extra que los hará salir de deudas.

Libra

Vienen muchos éxitos en el área laboral, pero tengan cuidado, pues podría haber algunas dificultades, no se involucren en discusiones y piensen antes de hablar, si las cosas se ponen difíciles deberán mantener la calma. Si están buscando el amor aceptan las invitaciones podrían conocer a alguien interesante, vendrán buenas sorpresas. Aléjense de personas deshonestas.

Escorpión

Tienen que valorarse tal cual son y enfocarse en conseguir sus metas. Podrían sentirse atraídos por una persona que no está buscando un compromiso, dense la oportunidad de divertirse y vivir el momento sin presiones. Todos los problemas por los que estaban pasando se irán solucionando poco a poco, incluyendo las deudas que tienen.

Sagitario

Dense un momento para relajarse y reflexionar en lo que realmente necesitan, podría ser el impulso para ver mejoras. En el trabajo mostrarán todas sus habilidades y destacarán. Si están en una relación, valoren a su pareja. Tendrán que cerrar ciclos y cambiar su manera de pensar, lo cual les ayudará a dejar por fin situaciones que los habían mantenido confundidos.

Capricornio

Tendrán que tomar decisiones importantes, no dejen que el pasado los confunda y podrán lograr sus metas. Tienen que deshacerse de aquello que ya no les sirve y ser positivos. Si están en una relación den espacio a la espontaneidad y busquen el equilibrio. No duden de su capacidad para lograr todo lo que desean, la vida les pondrá pruebas, pero no deben permitir que nada ni nadie los haga dudar de ustedes mismos.

Acuario

Recibirán un comentario que no les va a gustar, pero los ayudará a reflexionar y mejorar. Si están en una relación es un gran momento para consolidar su unión, aprovechen el tiempo juntos y no caigan en la rutina. No aparenten sentimientos que no tienen, sean ustedes mismos y alejen a aquellos que no los acepten como son.

Piscis

Han podido superar los obstáculos que han llegado a su vida, no se rindan, todavía tienen mucho por delante. Deben disfrutar de aquello que hace su vida mejor todos los días, su pareja, sus amigos, su familia, su trabajo, no dejen que una mala experiencia les arruiné un buen momento, tienen un futuro brillante, pero deben atreverse a alejar de su camino a las personas que solo les causan problemas y obstaculizan sus sueños.