Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 21 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 21 de noviembre.

Aries

Están en el momento perfecto para brillar con intensidad y cumplir sus sueños. Se sentirán cerca de personas que ya no están físicamente. Hay alguien que los manipula mucho y los estará ignorando. Un amigo se acercará para pedir consejo, tengan cuidado con lo que le digan, podría culparlos por sus errores. Cuiden más su apariencia, se han descuidado y su imagen es importante para lograr lo que desean. En lo laboral uno de sus jefes no confía en ustedes, pues ha escuchado chismes sobre su desempeño.

Tauro

Nada podrá detenerlos si quieren conseguir algo, pero tengan cuidado, traten de ser más flexibles. Tienen que buscar más a su familia y convivir con ellos si no quieren sentirse solos en las próximas semanas. Con su pareja vivirán una situación que los unirá más. Se pondrán de mal humor por comentarios o chismes de sus amistades, no les den importancia. Enfrenten los nuevos retos sin miedo para construir su futuro.

Géminis

Esta semana habrá muchos cambios que los ayudarán a entender con quiénes cuentan y quiénes es mejor alejar de su vida. Si tienen que tomar decisiones importantes en términos laborales o amorosos, este es el mejor momento. Siempre busquen su felicidad y no la de los demás, sean más egoístas y trabajen en ser mejores personas.

Cáncer

No se encierren en su caparazón y el amor regresará a su vida de manera intensa. La vida los recompensará por el pasado y vivirán muchos momentos felices. Cuidado con lo que dicen y hacen, pues podrían cometer errores muy caros.

Leo

Muestren su generosidad a los demás, recuerden que el mundo no gira alrededor de ustedes. Personas que apenas han conocido comenzarán a llenarlos de chismes y energías negativas, no los escuchen. Entreguen lo que quieran, pero no esperen que los demás hagan lo mismo. Si tienen que tomar decisiones importantes esperen un poco pues hay obstáculos que podrían afectarlos. Acérquense a su familia y demuéstrales el amor que sienten.

Virgo

No todo tiene por qué ser perfecto, tienen que relajarse. Vendrán mejoras en términos de dinero y reencuentros familiares que los harán felices. Si tienen pareja, cuidado con lo que le dicen si no quieren herirla. Próximamente, podrían atravesar una situación complicada, pero no se preocupen, todo tomará su lugar. Se sentirán muy emocionales cambiando de humor todo el tiempo.

Libra

Busquen el equilibrio en su vida y verán como todo comienza a fluir. Recibirán buenas noticias relacionadas con su trabajo o familia. No permitan que nadie los detenga y dejen de extrañar a quienes solo les dieron problemas. Se alejarán de dos amistades, pero sabrán que es lo mejor porque son personas que solo los limitan. Llegará una nueva persona a su vida de piel blanca con quien disfrutarán de sorpresas y viajes.

Escorpión

Piensen bien las cosas antes de tomar decisiones. Podrían volver a saber sobre una ex pareja, pero no regresarán, solamente les ayudará a cerrar el ciclo. Si reciben críticas no les den importancia, tienen que valorarse. Dejen atrás los rencores por una persona cuyas actitudes los han hecho molestar.

Sagitario

Si quieren ir en busca de la aventura, solo recuerden que tienen responsabilidades. Dejen atrás a personas que no les aportan nada. Hay gente a su alrededor que ha sido deshonesta, lo mejor es que los saquen de su vida. Por atender problemas de otras personas han descuidado su vida, replanteen sus objetivos y metas. Esta semana podrán arreglar pendientes y si no tienen empleo llegarán buenas oportunidades.

Capricornio

Recuerden que la vida no es solo trabajo, disfruten el camino y sean felices, valoren todo su esfuerzo. Necesitan reflexionar para planear bien hacia futuro. En el área del amor vendrán cambios que los acercarán a la persona correcta, pero tienen que tomar decisiones diferentes si quieren algo serio o seguir por el mismo camino si solo buscan una aventura.

Acuario

Recibirán una noticia sobre una amistad que los hará cambiar de opinión sobre ciertas cuestiones. Probablemente, se sentirán tristes porque algo no salió como esperaban. Atienden sus propios problemas y no dejen que nadie decida por ustedes. Cuidado con lo que comen, ya que podrían tener dolores estomacales. Si tienen pareja pónganle atención si no quieren alejarla.

Piscis

Pongan los pies sobre la tierra y no se pierdan en fantasías. Pronto podrían ver cumplir una de sus metas profesionales, pero no descuiden a las personas que aman por trabajar de más. Reflexionen sobre las decisiones que han tomado en su vida. Si están interesados en una persona, primero deben estar seguros de que el sentimiento es recíproco porque de lo contrario solo saldrán lastimados.