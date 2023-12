Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 21 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 21 de diciembre.

Aries

Tienen que poner atención a sus finanzas y saldar sus deudas. Disfruten de su tiempo libre para relajarse, no se queden en casa, les ayudará a despertar su imaginación. Si están solteros, podría llegar alguien importante, ábranse a las nuevas oportunidades. Se enterarán de que una persona solo ha jugado con sus sentimientos.

Tauro

Han estado un poco tristes y viendo todo desde el lado negativo, tienen que relajarse, es buena idea que salgan con sus amigos a divertirse. En el amor, recuerden que los imposibles no existen, si no se ha dado algo con la persona que les interesa, busquen en otro lado. Cuiden sus sentimientos y no entreguen su corazón a la primera.

Géminis

Se darán cuenta de que algunas decisiones que tomaron no fueron las correctas, pero aprenderán de ello, no le echen la culpa a los demás, ahora sabrán hacia dónde dirigirse. Si están solteros busquen en internet, podrían encontrar a alguien interesante, dejen de perder su tiempo con aquellos que no los valoran. En el trabajo vendrán cambios positivos, se sentirán más seguros de sí mismos.

Cáncer

Tienen que fomentar su humildad, en ocasiones parece que hacen menos a los demás y eso los alejará de la gente de quienes también tienen que aprender. En el amor, deben bajar las expectativas, podrían estarse perdiendo de alguien interesante, y si tienen pareja podrían tener problemas debido a heridas del pasado.

Leo

No se dejen manipular por los demás, rodéense de personas positivas. Alguien cercano los estará bombardeando con sus problemas y eso los hará sentir angustiados, pero no dejen que las situaciones ajenas bajen su energía. En el amor, confíen en su corazón y den el paso con la persona que les interesa. Si tienen que tomar decisiones importantes esperen un poco, pues podrían cometer errores, si deben elegir entre una pareja u otra, lo mejor es que lo hagan hasta el próximo año.

Virgo

Se sentirán tristes y nerviosos, lo que podría llevarlos a cometer errores, se debe a que están cansados y estresados, así que relájense. No hablen mal de las personas a su alrededor, podrían afectar su imagen. Si están en una relación llegarán buenas noticias, no permitan que los celos los afecten ni se preocupen por aquello que los ha dañado.

Libra

Es momento de arriesgarse, analicen ese proyecto que tienen en mente y asegúrense de que todo encaje bien, su éxito estará en la planificación y en la confianza en ustedes. En el amor, su pareja ha estado muy estresada, tengan paciencia. Tendrá la posibilidad de iniciar un negocio que mejorará sus ingresos.

Escorpión

Renueven su espacio, especialmente si planean tener invitados en las próximas fiestas, desháganse de lo que ya no les sirve e inviertan en mejorar su hogar sin gastar de más. Traten de relajarse, pues podrían ser autoritarios. Vendrán cambios importantes, incluyendo la llegada de una persona por medio de una amistad o red social que confundirá sus sentimientos.

Sagitario

Tienen todo para lograr lo que desean, no hace falta que lo demuestren a los demás, ustedes tienen que creerlo. Dense el tiempo para organizar sus pendientes y limpiar su casa, desháganse de aquello que ya no utilizan para que la buena energía fluya en estos días. Si tienen pareja busquen romper la rutina y pasar un momento divertido juntos. Cuidado con sus cambios de ánimo, podrían lastimar a personas que no lo merecen.

Capricornio

No permitan que su mal genio les arruine el día, probablemente recibirán malas noticias con respecto a sus finanzas, pero no se preocupen, solo hagan un presupuesto y aprendan a controlar sus gastos diarios. Podrían recibir la llamada de alguien que tienen tiempo sin ver, salgan a divertirse. Si tienen pareja, cuidado con lo que sale de su boca, si no quieren tener problemas.

Acuario

El estrés en el trabajo los está agotando. Atrévanse a ir por los sueños que tienen en mente. Si están solteros, cuidado con confundir atenciones con un interés romántico, si no quieren salir lastimados y si están en pareja dejen fluir la pasión. Tienen que poner más atención a sus seres queridos, pues los han descuidado. Nuevas personas llegarán a su vida y les dejarán grandes aprendizajes.

Piscis

Alguien cercano a ustedes está necesitando de su apoyo, al principio podría no gustarles, pero es el momento para ayudar, aunque sea un poco, el universo les devolverá esa buena acción. Escuchen lo que los demás tienen que decir sobre ese tema que está rodando su cabeza. En 2024 alimenten su conocimiento leyendo más para estar al día.