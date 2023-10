Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 20 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 20 de octubre.

ARIES

Traten de tener paciencia y no caer en provocaciones o podrían tener problemas. No desquiten su mal humor con quien no tiene la culpa de nada, ni se dejen manipular por sus amistades. Si se caen levántense con más fuerza, no cometan los mismos errores o solo saldrán lastimados. Vayan por sus sueños y no pierdan el tiempo apoyando a quien no lo merece.

TAURO

Vienen cambios importantes, despertarán y tendrán la energía para ir por aquello que tanto desean, su vida estará llena de amor y momentos especiales, no escuchen las críticas de los demás y tengan cuidado con chismes, mejor no falten a reuniones de amistades o podrían hablar mal a sus espaldas. Se sentirán algo tristes, viene mucho trabajo, cuidado con esperar algo que saben que no va llegar.

GÉMINIS

Si su pareja quiere terminar la relación o está insegura es mejor decir adiós y darse la oportunidad de conocer nuevos amores. Al fin verán resolverse el problema que los tenía agobiados. Se sentirán un poco deprimidos estos días, mejor aprendan a disfrutar y vivir intensamente lo que tienen. Tengan paciencia no todo puede llegar rápido, los sueños que más tardan en concretarse son los que dejan más satisfacción. Cuidado con una caída y pérdida de objetos.

CÁNCER

Una amistad perderá al amor de su vida por chismes, cuidado con lo que digan o podrían lastimar a personas que son muy importantes para ustedes. La vida los va a premiar por todo su esfuerzo y por una buena obra que hicieron. Días de mucha reflexión, se levantarán algo cansados y un poco desanimados, pero a mitad del día tendrán la energía para comerse al mundo e intentar algo nuevo. Cuidado con malos entendidos que podrían ocasionarles problemas.

LEO

Su carácter los puede hacer cometer grandes equivocaciones, demuestren al mundo quiénes son y hacia dónde van. Problemas con su pareja a causa de celos y por una amistad. Una persona de su pasado les dará la fuerza para luchar por sus metas. Se irán de su vida personas que no les aportan nada y solo les roban la energía. No se enreden en relaciones prohibidas que solo los dañarán.

VIRGO

Comenzarán a superar amores del pasado, deben prometerse no volver a caer por un corazón roto ni confiar en quien no vale la pena, trabajen en su felicidad. Saldrá a la luz una verdad que no les va a gustar. Atrévanse a iniciar ese negocio que tienen en mente, podrían ganar mucho dinero. Cuiden sus proyectos y planes, hay mucha gente envidiosa que con sus malas vibras los van a hacer sentir dudas.

LIBRA

Cuidado con la manera en que se desenvuelven con sus amistades, podrían cometer una indiscreción. Podrían tener una infección de garganta y gripe en estos días. No se detengan por nada ni nadie y muestren al mundo de lo que son capaces. Su familia y amistades serán el refugio para afrontar cualquier situación que se presente. No dejen que su orgullo les impida avanzar, el perdón será la clave de su paz interior, cierren el ciclo.

ESCORPIÓN

No lloren por quien solo los llenó de problemas. Es posible que se sientan deprimidos estos días, pero después volverán más fuertes. Si tienen pareja no la descuiden y dedíquenle tiempo. Cuiden su mal genio y no se desquiten con quien no tiene la culpa. Si no les ha ido bien en el amor, no se desesperen y luchen por lo que desean.

SAGITARIO

Si su pareja duda de su fidelidad no tienen que dar explicaciones, si no confía en ustedes quizá lo mejor sea decir adiós. Cuidado con una persona de tez clara, no tiene buenas intenciones y podría meterlos en problemas. Piensen bien sus decisiones financieras para no cometer errores. Habrá discusiones a causa de celos y malos entendidos, pero el fin de semana todo se resolverá favorablemente.

CAPRICORNIO

Llegará un dinerito extra que los va a ayudar a cubrir varios gastos. Dejen que la vida les acerque a las persona adecuadas y no se depriman por no lograr algo perfecto, si se equivocan aprenderán, no se dejen vencer, ni permitan que otros opriman sus sueños. Tienen la fuerza para lograr sus metas, pero deben trabajar en buscar las oportunidades. No es momento de pensar en el pasado sino de centrarse en el presente y en lo que tienen hoy en día.

ACUARIO

Alguien les dará la fuerza que requieren para conseguir sus metas. Podrían necesitar mucho de una persona de su pasado, pero el tiempo les mostrará que hicieron bien en dejarla atrás. Sean más abiertos a nuevas oportunidades sobre todo en cuestiones de amor. No dejen que sus comentarios afecten a las personas que quieren.

PISCIS

Una amistad cercana ha estado hablando mal de ustedes por envidia. La familia los necesitará mucho en estos días, dedíquenle tiempo. Momentos importantes en los negocios, un proyecto está por consolidarse y mejorarán mucho sus ingresos. Existe la posibilidad de realizar un viaje. Si tienen pareja e insiste en recordar errores del pasado, no tienen que soportar situaciones que solo afectan la relación. Oportunidades de cambios laborales. Tendrán mucha suerte en juegos de azar.