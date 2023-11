Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 20 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 20 de noviembre.

Aries

Vendrán buenos cambios en los próximos días, no dejen que nada los detenga. Continúen creyendo que lo mejor siempre es el interior de las personas si quieren encontrar el verdadero amor. Pronto conocerán a una persona que les mostrará qué significa la nobleza y humildad. El próximo mes van a reflexionar y en 2024 comenzarán a cumplir sus sueños y metas.

Tauro

No entreguen su corazón tan rápido y primero conozcan a las personas. Se verán involucrados en un chisme porque alguien traicionará su confianza. Tendrán que enfrentar momentos complicados, pero eso les ayudará a valorar a su familia. Cuiden su salud, pues podrían enfermarse y si descuidan su alimentación subirán de peso muy rápido. Aléjense de personas que solamente les hacen daño.

Géminis

No dejen que nadie arruine esta etapa en la que se sienten felices. Empezarán a lograr su paz interior y verán sueños realizados. En el área laboral nuevas personas llegarán a su vida y se convertirán en amistades duraderas. Si tienen pareja y se han estado alejando busquen soluciones juntos, sino lo mejor es que cada quien siga su camino.

Cáncer

Dejen de pensar en el pasado porque solamente los hará sentir tristes, mejor crean en ustedes mismos y no permitan que nadie los haga dudar de su capacidad. Podrían empezar a tener sentimientos de amor por un amigo, pero tengan cuidado, pues podrían cometer un error. Si sienten deseos de buscar a alguien del pasado, reflexionen si vale la pena o es porque se sienten solos.

Leo

Tienen que aprender a tener paciencia y confiar en su futuro, tendrán que enfrentar varias pruebas, pero saldrán victoriosos y aprenderán. Si tienen en mente algún negocio tengan cuidado, dado que podrían cometer un error. Pronto se darán cuenta de que no necesitan de nadie para ser felices y dejarán de expresar sentimientos que en realidad no tienen.

Virgo

Tienen que poner esfuerzo si quieren que sus metas se concreten. Vendrán cambios sobre todo en el tema económico. Olviden el pasado y sus errores para comenzar a vivir nuevas etapas que mejorarán el amor y el dinero. Hay una amistad que en los últimos días ha estado haciendo insinuaciones que no les gustan, ponga las cartas sobre la mesa y no dejen que su nobleza permita que alguien les haga daño.

Libra

Los próximos días recibirán una noticia que les causará estrés, pero también vivirán grandes momentos porque ya aprendieron la lección de disfrutar lo que tienen. Pronto tendrán que pasar pruebas que los harán darse cuenta de cuánta gente los ama. En el amor pronto podría llegar una persona que lo hará volver a confiar.

Escorpión

A través de una amistad llegará un nuevo amor con el cual vivirán momentos muy felices. Dejen de pensar en el pasado y no cometan los mismos errores, sean firmes en lo que creen. Cuiden su alimentación, pues en estos días estarán subiendo mucho de peso. Prueben su suerte en juegos de azar. Aprecien a las personas que les muestran interés y a los demás aléjenlos de su vida. Si tienen pareja, los celos podrían afectar su relación en estos días.

Sagitario

Cuidado con traiciones de personas que solamente les muestran interés cuando les conviene, escuchen a su corazón antes de tomar una decisión. Podrían sentirse muy inquietos, lo que los llevará a acercarse o tener amoríos de una noche con la persona incorrecta, no involucren sus sentimientos. Cuidado con las decisiones que han estado tomando para lograr sus sueños ya que hay algunas que solo los están deteniendo.

Capricornio

Dejen atrás el pasado y no guarden rencores, tienen que ser más positivos, no dejen que nadie los detenga. Pronto podrían comenzar una nueva relación, pero no dudará debido a los celos. Vendrán días complicados, podrían ver terminada una relación o tener conflictos familiares, pero no se preocupen por el futuro y alejen de su presente lo que les causa tristeza.

Acuario

Es probable que se sientan tristes y piensen que no podrán conseguir sus sueños, pero si trabajan pronto verán resultados, la vida les traerá nuevas oportunidades en muchos ámbitos y su determinación los hará conseguir sus metas. Si hay una persona enferma en su familia tengan cuidado, pues el próximo mes podría empeorar.

Piscis

Una amistad del pasado regresará pidiendo perdón por ciertos errores que cometió. Podrían recibir una propuesta de ascenso en su trabajo, pero no tomen decisiones rápidas y escuchen bien. Alguien ha pensado mucho en ustedes, pero les guarda rencor. Se enterarán de un chisme en su trabajo que los involucra a ustedes y a su familia.