Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 20 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 20 de diciembre.

Aries

Necesitan aprender a controlar su energía, si enfrentan alguna dificultad el día de hoy, no dejen salir su mal genio y mantengan la calma, tienen que aceptar a los demás como son. No den su opinión a menos que se las pidan. Si la persona en la que están interesados les está causando problemas, tienen que pensar si de verdad vale la pena. Recibirán una invitación que los hará muy felices, vayan a la reunión con la mejor actitud y ropa. Si están casados cuiden su apariencia, podrían alejar a su pareja.

Tauro

Tienen que aprender a aceptar a los demás tal cual son, si algo los está molestando pongan las cartas sobre la mesa y tengan cuidado con lo que dicen porque su imagen podría afectarse. Habrá personas que querrán sacarlos de sus casillas, no caigan en su juego. Si no cierran las heridas del pasado no podrán encontrar el amor, si se dan la oportunidad podrían consolidar algo, pues viene una semana de conocer gente nueva.

Géminis

Se han sentido melancólicos debido a las fiestas, reflexionen sobre sus bendiciones y las personas que tienen a su alrededor. Es buen momento para consentirse y comprarse algo, los hará sentir bien y mejorará su imagen. Alguien los va a halagar y su autoestima mejorará. Tiene la posibilidad de iniciar una buena relación, no pierdan el tiempo con aquellos que no los valoran.

Cáncer

Hay una persona que querrá hacer menos todo su esfuerzo para hacerlos sentir inseguros, lo mejor es que la ignoren y no se enganchen en discusiones. Recibirán un halago de alguien que les parece atractivo, podría ser el inicio de una amistad y quizá una relación. Si están solteros, no se entreguen a la primera, despierten el interés. Para superar ese problema pónganse en los zapatos de alguien más.

Leo

Den consejo y apoyo a quienes se acerquen para pedirles ayuda, pero no por eso descuiden su propio bienestar. Es buen momento para esforzarse más en el trabajo, tendrán beneficios. Si quieren cambiar la energía en su casa, llénenla de plantas y desháganse de aquello que ya no necesitan. Vienen días de mucha reflexión y para arreglar pendientes, incluyendo lo que está sucediendo en su vida amorosa.

Virgo

Tienen que concentrarse más en su trabajo si no quieren quedarse atrás, encuentren maneras de aprender y mantenerse al día, aprovechen sus tiempos libres para leer o tomar algún curso. Deberían estar pasando más tiempo en casa al lado de sus seres queridos. Si están en una relación, compartan con su pareja cuáles son sus metas y eso los unirá más. Tengan cuidado con pérdidas de dinero.

Libra

Si su trabajo los está estresando, tómense un momento para relajarse, pues podrían cometer errores, no se preocupen, sus compañeros saben que solo es cuestión de recargar energía. Consiéntanse y compren algo para ustedes que disfruten. Esta semana podrían salir con su familia o amigos, lo cual los ayudará a olvidar las preocupaciones, pero cuidado con comer en la calle, podrían enfermar del estómago.

Escorpión

Cuidado con su mal humor, las personas a su alrededor los han notado muy irritables y eso les está generando problemas, incluso con su pareja, demuestren que están dispuestos a cambiar y mejorar, sobre todo si quieren salvar su relación. No le exijan a los demás lo que no estén dispuestos a dar. Se enterarán de que un amor del pasado está hablando de ustedes, no le den importancia.

Sagitario

Escuchen su voz interior y confíen en sus habilidades, eso les ha permitido triunfar en el trabajo y llegar a nuevas oportunidades. Si tienen pareja no se alejen de ella y demuéstrenle sus sentimientos para evitar malentendidos. No se preocupen por cosas sin importancia, pues podrían caer en depresiones. Si quieren evitar problemas, lo mejor es que hagan un buen presupuesto para salir de deudas. Una persona que les importa mucho los traicionará.

Capricornio

Su trabajo les exigirá mucho el día de hoy, pongan esfuerzo, les traerá satisfacciones y cumplirán con sus objetivos. Reciban consejos, pero tomen sus propias decisiones. Si reciben una invitación para relajarse después del trabajo salgan a divertirse, pero con moderación. Si tienen pareja y están dudando de su fidelidad, pongan las cartas sobre la mesa, todo está en su imaginación.

Acuario

Este día les exigirá dar lo mejor de ustedes, apliquen su creatividad para resolver los problemas en el trabajo, los compañeros valoran sus habilidades y los aprecian. Si tienen pareja, esta se ha sentido incómoda por sus amigos, platiquen para fomentar la confianza y que los celos no los afecten. Si están solteros, el amor llegará con mucha intensidad, dense la oportunidad de abrir su corazón y ser felices.

Piscis

No se concentren en aquello que no sale como esperaban, manténganse positivos y busquen soluciones. Si se sienten estancados en su área profesional, pronto llegarán nuevas oportunidades. Es hora de olvidar ese amor que los lastimó, salgan a conocer gente nueva. Tienen que aprender a respetar las decisiones de los demás, vivan en el presente y dejen que los otros comentan sus errores y aciertos.