Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 2 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 2 de febrero.

Aries

Tienen todo para ser felices pero no se han dado cuenta, hay personas que los quieren y valoran y buscan acercarse, no los rechacen. Si están en una relación podrían enfrentar malos entendidos debido al pasado, tienen que hablar claramente. Cuidado con amores de una noche, podrían contraer una infección. Van a destacar en el trabajo, todo su esfuerzo y capacidades serán reconocidos, no desaprovechen la oportunidad para brillar más.

Tauro

Tienen que concentrarse e ir tras sus metas, que nada los detenga. Si están solteros próximamente podrían iniciar una relación con alguien cercano a ustedes. Cuiden su salud para no enfrentar problemas en el estómago. Tienen que conectarse con su interior para decretar lo que quieren en su vida. Se sentirán mejor y poder enfrentar cualquier problema.

Géminis

Si están en una relación podrían distanciarse debido al trabajo, atrévanse a probar cosas nuevas, eso les permitirá afianzar su unión. Cuidado con ex amores que podrían buscar venganza, no les permitan volver a entrar a su vida. Puede que no estén en el momento que esperan en su carrera profesional, pero disfruten de la estabilidad y reconozcan todos sus logros. Podrían enfrentarse a gastos inesperados que afectarán sus finanzas, aprovechen para evaluar sus acciones y buscar alguna manera de incrementar sus ingresos.

Cáncer

No se dejen involucrar en chismes si no quieren salir afectados, aléjense de personas que únicamente hablan más de los demás. No se dejen estresar por pensamientos negativos, si luchan por sus sueños podrán cumplirlos. No tomen decisiones apresuradas, analicen bien qué es lo mejor para ustedes. Podrían recibir una oferta para participar en un proyecto laboral que los llevará a ganar más dinero Tienen que cuidar mejor su alimentación y evitar los excesos para tener más energía.

Leo

Cuidado con mentiras por parte de sus compañeros de trabajo, podrían tener problemas. Han madurado en los últimos meses y eso les permitirá no volver a caer en los errores del pasado. Podrían encontrarse con alguien de su familia que tienen tiempo de no ver, se darán cuenta de lo importante que son en su vida. Sentirán ganas de realizar un cambio, por ejemplo, de trabajo, busquen oportunidades, pero cuidado con decisiones apresuradas, evalúen las ventajas y desventajas. Si están en una relación, los problemas económicos podrían estar afectándolos, hablen con su pareja y busquen soluciones en conjunto.

Virgo

Sus finanzas mejorarán y podrán salir de esa mala racha. Atrévanse a volver a creer en el amor, y si ya están en una relación no caigan en la monotonía, si hay distanciamiento podría haber alguna infidelidad. Tienen que cerrar los ciclos y dejar de preocuparse por esa situación que está afectando su vida diaria, enfrenten el problema y encuentren soluciones, expresen cómo se sienten.

Libra

Si alguien lo lastimó en el pasado, no dejen que eso los aleje de la felicidad, podrían conocer a una persona que se convertirá en alguien importante para ustedes. Tienen que estar abiertos a las posibilidades y expresar lo que sienten, atrévanse a hacer lo que siempre han querido sin importar la opinión de los demás. Cuiden su alimentación y hagan ejercicio, cuidado con posibles problemas respiratorios. Llegarán nuevas oportunidades de trabajo, su estabilidad actual los hará dudar sobre qué decisión tomar, piensen bien en las opciones disponibles para descubrir qué les dará más satisfacción y beneficios.

Escorpión

Podrían involucrarse en un momento íntimo con alguna amistad, pero no deben confundir ese momento de pasión con una relación, solo disfruten. Por ahora el amor no tocará a su puerta, no se preocupen, aprovechen el tiempo para cuidar más de ustedes, cuando aprendan a valorarse llegará la persona correcta. No dejen que los demás se aprovechen de ustedes, tienen que aprender a poner límites. No sean impacientes, todo llega a su tiempo, pronto recibirán esa oferta laboral que han estado buscando.

Facebook Twitter Linkedin

Nana Calistar, sus horóscopos de hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Cuiden su salud pues podrían enfermarse, se han sentido muy cansados y es que necesitan salir de la rutina, podrían realizar un viaje. Alguien de su familia los buscará y se pondrán de buen humor. Si están en una relación cuidado con los celos, si su pareja no los busca tanto eso no significa que no haya amor. Tienen que ser conscientes de los errores para no volver a cometerlos, ámense a ustedes mismos para que no los vuelvan a lastimar. Podrían enfrentar un problema en el trabajo e involucrarse en una discusión con alguno de sus compañeros, no compliquen la situación, traten de mantener la calma.

Capricornio

Han tenido la oportunidad de concretar una relación, pero no lo han hecho por miedo, tienen que enfocarse en sus proyectos, pero no dejen a un lado las oportunidades en el amor. Si tienen una relación cuidado con discusiones y malos entendidos. Recibirán una noticia que los pondrá alegres. Podrían sentirse desanimados porque las cosas no están saliendo como esperaban en el área laboral, piensen qué cambiar para conseguir sus metas, siempre pueden corregir el rumbo.

Acuario

Tienen que cambiar la manera de ver las cosas y ya no preocuparse por aquello que no tiene importancia. Podrían enfrentarán discusiones con su pareja o familia, tienen que cuidar lo que van a decir. No sabrán hacia dónde dirigir sus pasos, pero tienen que aprovechar las oportunidades, que nadie los detenga. Limpien su casa y desháganse de todo aquello que ya no necesitan, eso les permitirá renovar la energía. Podrían sentirse distraídos en el trabajo, alguien les dará su consejo, pongan atención.

Piscis

Tienen que disfrutar de la vida, su familia será su mejor apoyo para alcanzar sus metas, deben creer en su capacidad y dejar atrás el pasado para que no afecte su presente. Tienen que tener buen ánimo y mantener la calma para enfrentar los problemas, ya han pasado por desafíos similares, sabrán cómo resolver este, confíen en su capacidad para encontrar la solución. Si están en una relación un tema del pasado podría volver a generarles problemas, deben darse cuenta de que están en un momento diferente.