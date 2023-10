Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 19 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 19 de octubre.

ARIES

Cuidado con chismes en el trabajo, podrían cometer errores y perder amistades. Dejen de confiar en personas que los han traicionado una y otra vez. En el amor suelen ser muy entregados, pero si caen en la monotonía pierden interés. Sean prudentes con sus finanzas, pues no están en su mejor momento. Dejen de pensar en el pasado y gocen el presente, es probable que reciban una noticia muy especial que los va a alegrar mucho. Probabilidades de empezar a planear negocio.

TAURO

Llegarán nuevos proyectos, deberán enfocarse para lograr sus objetivos, pero aprendan de sus errores para mejorar en los próximos meses. Amores del pasado regresarán, no les permitan entrar a su vida. No esperen más de las personas que no tienen nada que ofrecer. Primero resuelvan sus conflictos antes de querer ayudar a los demás. Cuidado con pérdidas de objetos.

GÉMINIS

Podrían tener un encuentro amoroso con una amistad, solo vivan el momento sin involucrar el corazón. Deben enfocarse en su presente y no preocuparse por cuestiones que no valen la pena, es momento de ser egoístas y preocuparse por ustedes mismos. Vienen días de cambios en los que deberán buscar nuevas oportunidades laborales y quitar de su camino lo que no sirve. No se engañen y no esperen nada de nadie solitos pueden alcanzar sus sueños.

CÁNCER

Si no quieren perder a las personas que les importan, deben estar más presentes en su vida. Pero no dejen que nadie los haga menos, valen más de lo que imaginan. Cuidado con dar más atención a alguien que no les interesa podrían romper un corazón. No esperen recibir nada de nadie y enfoquen sus energías, capital y fuerzas en lograr sus metas. Cuiden salud, podría haber sorpresas desagradables de última hora. Viajarán pronto y todo saldrá de la mejor manera, solo tengan un poco de paciencia y planeen con tiempo.

LEO

Cambios drásticos en su economía, podrán salir de una deuda gracias a un dinero extra, pero no gasten lo que no tienen ni inviertan en cuestiones que saben que no les dejarán ninguna ganancia. Hay posibilidades de conocer a una persona que les enseñará la verdadera razón de la vida. Cuidado con aceptar proyectos de los que lo están seguros.

VIRGO

Un amor a distancia podría aparecer, pero piensen buen en qué es lo que quieren en cualquier momento, ya no estás. Si ya tienen una relación y no está funcionando bien, es momento de cambiar su forma de pensar y ponerse en el lugar de su pareja, la comunicación y el respeto siempre será la clave para fortalecer su amor. Vendrán cambios que podría afectará a personas que son importantes en su vida, reflexionen bien antes de decidir. No se culpen por errores ajenos ni se dejen manipular por nadie.

LIBRA



Cuidado con esperar más de la cuenta de quien saben que no hará nada por ustedes. Vienen oportunidades en el área laboral que los beneficiará mucho. El tiempo siempre será su mejor aliado para recuperarse de lo que les ha quitado la calma, tengan paciencia. Si están en una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no cansen a su pareja cuarteando su libertad, el amor es confianza y respeto. Planeen hacia dónde van y cómo van a lograrlo.

ESCORPIÓN

Las personas necesitan de su luz, por ello algunos solo los buscan cuando requieren de paz, amor y comprensión. Cuidado con lo que dicen, podrían dañar a alguien sin quererlo. Con el tiempo comprenderán el por qué las cosas no funcionaron y que a veces es mejor estar solo que con alguien que los llena de reproches. No se dejen llevar por chismes que surgirán en estos días.

SAGITARIO

No se permitan caer, son fuertes, pero algunas veces los debilita la mala energía de otras personas. Cuidado con infecciones estomacales. Va a llegar un dinero extra que les servirá mucho para pagar deudas y divertirse. Amores pasados regresarán también personas nuevas, pero no dejen entrar a su vida a cualquiera, no todos tienen buenas intenciones.

CAPRICORNIO

Sus proyectos sí se van a dar, pero no se desesperen, no todo pasa de manera rápida. Si no tienen una relación pronto podrían enamorarse, pero cuidado con amores de una noche. Y si su relación ya no funciona, deberán decir adiós. Es hora de dejar ir eso que les dolió y les ha causado problemas. Aprovechen estos últimos meses del año para mejorar su economía y construir sus metas y objetivos.

ACUARIO

No tenga miedo a enfrentar nuevos retos, pues estos les traerán dinero. No descuiden su alimentación y hagan ejercicio si no quiere subir de peso. Una amistad terminará su relación en próximas fechas, traten de mantenerte al margen y no opinar porque podrían complicar las cosas. Saquen de su vida a quien solo los busca cuando necesitan algo. Cuidado con dolores de piernas o estómago.

PISCIS

Un familiar los necesita pues, aunque no lo parezca, se ha sentido solo, recuerden que lo más importante en su vida debe de ser tu familia, no la descuiden por cosas que no valen la pena. Cuidado con amores de una noche, podría haber un embarazo. En el trabajo surgirá un problema a causa de un chisme, no se involucren y dedíquense a lo suyo. Dejen de pensar en el pasado, es hora de soltar y dejar ir para disfrutar la vida y su presente.