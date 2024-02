Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 19 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 19 de febrero.

Aries

Aléjense de personas que no aportan nada a su vida y únicamente buscan hacerles mal. Se enterarán sobre algo que está sucediendo con una ex pareja, no le den importancia. Recibirán buenas noticias que los pondrá de buen humor. Tienen que acercarse más a su familia para no generar problemas. Esta semana podrían surgir conflictos, así que busquen soluciones, se sentirán solos, pero siempre estarán quienes los apoyen. Cuiden su dinero, hay personas que están buscando afectarlos.

Tauro

Si están en una relación busquen cómo salir de la rutina. Tiene que dejar el pasado atrás y concentrarse en los proyectos que tienen a futuro, podrían cambiar de trabajo. Si están solteros podrían conocer a alguien que cambiará su vida y con quien disfrutan de grandes momentos. Tiene que organizarse mejor y dejar atrás aquello que no les aporta nada, ya sean personas o trabajo, deben estar abiertos a nuevas oportunidades, puede que al principio se sientan perdidos, pero no se dejen llevar por chismes

Géminis

No dejen que sus sentimientos los hagan caer en situaciones negativas. Tienen que estar más cerca de sus amistades, no se alejen. Si están en una relación, el amor podría estar terminando, los celos y las inseguridades pueden afectarlos. Tienen que escuchar su voz interior y seguir su instinto para ir por los planes que tienen en mente. Si necesitan tiempo para ustedes, no se alejen de las personas que los aman, solamente expliquen la situación.

Cáncer

Tienen que dejar de querer complacer a todo el mundo. Olvídense del pasado y enfoquen toda su energía en lograr sus metas a futuro, no se tengan por nadie. Si están en una relación y han notado indiferente a su pareja, hablen sobre lo que está sucediendo. Están de suerte y podrán concretar muchos de sus sueños. Esta semana procuren ser más egoístas y enfocarse en lo que ustedes realmente quieren, no tienen qué ser héroes todo el tiempo, ustedes también necesitan cariño.

Leo

Tendrán que tomar importantes decisiones, no se pierdan en el camino, ya saben hacia dónde van. Olvídense del pasado, lo que sucedió no quiere decir que volverán a lastimarlos, dense la oportunidad de volver a creer en el amor y no dejen que nadie les robe su tranquilidad. Tienen que trazar sus objetivos y esforzarse para ir tras ellos, han evolucionado y tienen que confiar en sus capacidades, reconozcan sus logros.

Virgo

Si la persona que quiere iniciar una relación con ustedes no está dispuesta a dedicarles más tiempo, aléjense, solamente están perdiendo su tiempo. Sus cambios en su estado de ánimo podrían afectarlos, no se dejen manipular. Esta semana recibirán buenas noticias, aprovechen para tomar el control de su vida y todas las oportunidades que se les presenten. Han estado esforzándose mucho en el trabajo, pero no todo es responsabilidades, tienen que buscar actividades que los hagan sentir bien.

Libra

Recibirán noticias relacionadas con trámites que han iniciado. Su buen humor les permitirá llamar la atención de personas a su alrededor, pero no confundan sus sentimientos ni mendiguen cariño. No se concentren tanto en el futuro, vivan su presente. Hay una situación relacionada con su familia que los tiene estresados, pero confíen en que todo va a salir bien. Han estado cargando con muchas emociones, eso está afectando su salud, tienen que cuidarse más y dejar de preocuparse por ayudar a todos, tienen que establecer límites. Están en una buena racha para atraer la abundancia, solo necesitan confiar.

Escorpión

Han estado cambiando mucho y se han vuelto más duros, tienen que aprender que no todos son iguales, no permitan que su mal humor afecte a los demás. Si están en una relación no se preocupen por el qué dirán. Si están solteros disfruten con quienes quieran. Últimamente están pensando de más y eso no les ha permitido descansar, tienen que relajarse y desconectarse del estrés. Es momento de cerrar el ciclo de esa relación que no está avanzando a ningún lado, no será fácil, pero será lo mejor, no se sientan culpables.

Sagitario

Si tienen pareja los celos generarán problemas, si no quieren que la relación termine necesitan salir de la rutina. No descuiden sus sueños, tienen que ser firmes con sus objetivos y no dejarse influenciar, aléjense de personas que quieren que cambien. Si se han sentido presionados últimamente tómense un momento para relajarse, confíen en que todo estará bien.

Capricornio

Apuesten por nuevos proyectos, serán un éxito. Los buscará un amor del pasado, no den segundas oportunidades, alejen de su vida a las personas que no los valoraron, no tienen por qué conformarse con poco. Esta semana brillarán, pero si no todo sale como esperan no se desanimen, tienen que demostrar de lo que son capaces y confiar en ustedes. Recibirán una noticia que habían esperado desde hace tiempo, mantengan una actitud positiva y vayan tras su éxito. Pasen más tiempo con sus amigos y demuéstrales lo importantes que son para ustedes.

Acuario

Tienen que madurar y darse cuenta de que recibirán lo que entreguen. No finjan sentimientos que no comparten, desháganse de todo aquello que solo desgasta su energía. Si están en una relación y hay desconfianza no van a poder concretar nada serio, no cometan los mismos errores del pasado. Necesitan un momento para relajarse y darse cuenta de lo que realmente importa, aunque el camino tenga obstáculos sabrán cómo salir adelante, se sentirán con energía y motivación.

Piscis

No tienen por qué cambiar su manera de ser, podrían llegar al punto en que los demás no los reconozcan. Si están en una relación creen buenos momentos y olvídense de conflictos, no dejen que comentarios negativos de otros los afecten. Están iniciando una nueva etapa, a pesar de los obstáculos están avanzando poco a poco, pero tienen que dejar el pasado atrás y enfocarse en su futuro. Están rodeados de envidia y malas vibras, los astros les dicen que lo mejor es que no se compliquen con problemas que no son suyos, tienen que priorizar su paz mental.