Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 19 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 19 de enero.

Aries

Un antiguo amor ha estado pensando mucho en ustedes y probablemente sueñen con esa persona. Si están en una relación, olvídense del pasado para evitar conflictos, escuchen los consejos de su familia. Cuiden su salud, ya que podrían enfermarse. En los próximos días habrá situaciones que los harán madurar y darse cuenta de cuáles son las personas que realmente valen la pena y aquellos que no han sido honestos. Si quieren alcanzar sus sueños tendrán que mentalizarse y poner esfuerzo, es su momento para destacar en el trabajo gracias a sus habilidades, las personas a su alrededor admirarán todo lo que han aprendido y la manera en que son capaces de resolver los problemas.

Tauro

Llegará una oportunidad relacionada con algún negocio de ventas que les traerá ganancias. Es momento de demostrarles a todos, incluso a ustedes mismos, de lo que son capaces. Esta semana se sentirán traicionados, pues han dejado que otros se aprovechen de ustedes, pero la felicidad los alcanzará. Se sentirán con energía, aprovéchenla para tener el control en el trabajo o cualquier otro aspecto.

Géminis

Vienen buenas oportunidades en su vida, podrían realizar un viaje o hacer un cambio importante, por ejemplo de casa o carro. Demostrarán a aquellos que no han confiado en ustedes de lo que son capaces. Tienen que disfrutar el momento, podrían querer buscar a alguien de su pasado por miedo a estar solos, pero tienen que aprender que no necesitan de nadie más que ustedes. Llegarán buenas noticias de una persona importante. Habrá estrés en el trabajo, tienen que cuidarse y descansar si no quieren tener problemas para concentrarse. Si han tenido problemas con el dinero, pronto saldrán de esa mala racha.

Cáncer

Una amistad podría mostrar celos por ustedes, alguien que un día parece interesado y otro los ignora. Cuidado con lo que dicen si no quieren lastimar a una persona que les importa. Tienen que confiar en ustedes mismos y darse su lugar. Viene una oportunidad de realizar un viaje. Deberán aprender a respetar los puntos de vista de los demás, ocúpense solo de sus asuntos. Hay alguien que está pasando por un mal momento, se acercará a ustedes, quizá no les diga abiertamente qué está pasando, pero se darán cuenta y deberán apoyarlo, será benéfico para que vean lo bueno de la vida.

Leo

Llegarán personas a su vida que los harán ver todo desde una perspectiva diferente. Podrían enterarse de un chisme de alguien del pasado, que no les afecte. Los días que sienten que quieren olvidarse de todo deberán enfrentarlos con paciencia, en poco tiempo se darán cuenta de por qué sucede todo. Observen bien por dónde pisan, pues podrían sufrir una caída. Si están en una relación, sus cambios de humor podrían provocar problemas, tienen que mantener la calma y no involucrarse en discusiones solo por querer imponer su punto de vista.

Virgo

Busquen el equilibrio, no dejen que malos comentarios arruinen su día. Un amor del pasado regresará, pero ya no sentirán nada. Una persona de piel morena llegará su vida y podría ocasionarles problemas con su familia. Podrán ver la realidad y alejarse de aquellos que solo les afectan. Si tienen que tomar una decisión importante, reflexionen con calma para no cometer errores. Vivirán grandes momentos con una persona que acaba de llegar o está por entrar a su vida. Tienen que serenarse, déjense llevar por la corriente en el área laboral y verán cómo alcanzan sus objetivos sin esfuerzo, no se involucren en el caos.

Libra

Si están en una relación, los celos podrían presentarse, pero enfrentarán una situación que fortalecerá su unión. Se enterarán que una persona que aprecian está hablando mal de ustedes. Vendrá la oportunidad de cambiar de trabajo, si no saben qué decidir escuchen a su corazón. Sus heridas del pasado les están impidiendo expresar lo que sienten, no tengan miedo. Si se han sentido cabizbajos acérquense su familia para mejorar su estado de ánimo, puede ser justo lo que necesitan para salir de ese estado.

Escorpión

Tienen que enfrentar a las personas que constantemente los están criticando y luego se muestran como si fueran sus amigos, solo les roban su energía. Se sentirán intranquilos pensando que no están logrando sus objetivos, tendrán que esforzarse y trabajar si desean ver resultados. No caigan en tentaciones que saben que solo los llevarán a comer errores, en especial si están en una relación. Podría llegar una nueva oferta de trabajo, no se dejen llevar solo por el dinero, vean todas las implicaciones para saber si en verdad les conviene.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

En el trabajo, vendrán oportunidades, deberán tomarlas si quieren ganar más dinero, no dejen que el amor los distraiga. Si están interesados en alguien, no se entreguen completamente si no les está correspondiendo, tienen que poner un alto a aquellos que solo se aprovechan de sus sentimientos. Al fin están dejando atrás las heridas del pasado, tienen que concentrarse en el presente para estar más relajados y disfrutar, especialmente en el área profesional.

Capricornio

Tendrán que enfrentar una situación complicada que los llevará a tomar una decisión importante. Tengan cuidado con su estado de ánimo si no quieren cometer errores, especialmente con la gente que aman. Aprendan a tomar sus propias decisiones, de lo contrario, alguien podría manipularlos. Será un fin de semana de cambios, habrá obstáculos que enfrentar, pero llegará la oportunidad de ser líderes en su trabajo, sean valientes y anímense a serlo.

Acuario

Tienen que poner esfuerzo en los objetivos que quieren lograr y verán buenas recompensas. Habrá cambios en su manera de pensar, no se dejarán de nadie. Concéntrense solo en su propio trabajo y no se inmiscuyan en asuntos que no les corresponden. No confíen en quienes solo los buscan cuando quieren algo o se enfrentarán a una traición. Por ahora, enfóquense en sus metas a corto plazo, no es el momento de ser muy ambicioso. Si han pedido un aumento de sueldo es momento de insistir, las estrellas están de su lado y sus logros los harán brillar.

Piscis

Sus metas son solo suyas, así que vayan a cumplirlas sin importar lo que los demás piensen o hagan, apuesten a lo grande y sean ambiciosos, no pierdan el tiempo por aquellos que no los valoran. Tendrán que enfrentar problemas en la familia, pongan las cartas sobre la mesa para aclarar todo. Podría llegar una buena oferta laboral, pero no la tomen hasta que sea segura o podrían perder, también evalúen si de verdad les conviene y no se dejen llevar por la emoción. Si están en una relación, es momento de fortalecer su unión, dediquen más tiempo a su pareja y compartan sus sentimientos más profundos.