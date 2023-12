Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 19 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 19 de diciembre.

Aries

Hagan a un lado el estrés, es momento de hacer ejercicio para relajarse o planear un viaje, aunque les parezca una posibilidad lejana, si se empeñan, tendrán una gran experiencia. Si están solteros podría llegar alguien que lo sorprenderá y podrán consolidar algo importante. Hay una persona de su mismo signo que les ha mostrado interés, pero ustedes se han enfocado en aquellos que solo les generan problemas.

Tauro

Se sentirán inspirados y llegarán ideas que podrán aplicar en su trabajo, si rompen la rutina van a tener buenos resultados y su superior reconocerá su esfuerzo. Si tienen pareja planeen una cita romántica para unirse más. Llegará a su vida una persona de piel blanca que inicialmente les va a molestar, pero pronto podría convertirse en romance.

Géminis

Se enterarán de una intimidad, sean discretos y no cuenten lo que les confían si no quieren meterse en problemas. Si alguien de su familia les pide apoyo, dénselo e intenten mostrar más su cariño. En el amor la persona que les interesa está viendo hacia otro lado porque no han dado el paso. Vendrán grandes cambios y conocerán a nuevas personas, con algunas simplemente no podrán llevarse bien, pues son de pocas amistades, pero a esas deben atesorarlas.

Cáncer

Vienen días tranquilos en el trabajo, aprovechen para convivir con sus compañeros y formar lazos más allá de la oficina. En la familia podrían tener problemas porque se enterarán de información que les han estado escondiendo, dejen las cosas en claro para calmar la situación. Si hay una persona a su alrededor que no les da confianza, crean en su sexto sentido.

Leo

Las próximas fiestas decembrinas no les están causando ninguna emoción, están muy preocupados por el trabajo, eso está bien y obtendrán los frutos que buscan, pero necesitan relajarse y dar espacio a la convivencia familiar y los amigos. Si están solteros, un nuevo amor está a punto de parecer y se darán cuenta de que valió la pena esperar.

Virgo

Han sucedido varias situaciones que los están afectando, tomen cartas en el asunto, no dejen que pase más tiempo sin resolver, pues eso podría dañar su futuro, dense un momento para meditar o dar un paseo largo para aclarar sus ideas. Si tienen pareja puede que tengan miedo por la monotonía, pero todo está bien, tienen una unión fuerte. Vendrá un evento importante que les permitirá conocer nuevos amigos, necesitan tener más confianza en sí mismos, ya que han perdido oportunidades por ello.

Libra

Tienen mucho en su cabeza y eso ha complicado su concentración en el trabajo, pero traten de enfocarse o podrían afectar sus logros profesionales del próximo año. Si están solteros no busquen a sus antiguos amores, vivan el presente, el amor llegará. Vienen cambios y la posibilidad de iniciar una relación a distancia. Y si ya están con alguien que no quiere concretar una relación es mejor que dejen claras las cosas, no tienen por qué esperar a nadie. Tengan cuidado con alguien de piel blanca en su trabajo, querrá afectarlos.

Escorpión

No se han dado la oportunidad de pasar tiempo con sus amistades, al menos manden un mensaje y traten de buscar el momento para salir. Si se han alejado debido a temas del corazón, tienen que priorizar y dejar de martirizarse por alguien que solo les causa malestares. Vendrá una gran sorpresa próximamente, si los hace felices dense la oportunidad de vivir al momento sin dar explicaciones a nadie.

Sagitario

Muchas situaciones no han salido como esperaban, pero tienen que adaptarse y sacar lo mejor. Si tienen un proyecto en mente es el momento de actuar. En el amor llegará alguien con quien podrían vivir divertidas aventuras y consolidar una relación. Un chisme podría afectar una amistad importante, no dejen que malentendidos los alejen. Vendrán oportunidades de mejorar en el trabajo, pero si algo falla, no se preocupen, la vida recompensará su esfuerzo.

Capricornio

Tendrán que tomar decisiones importantes que van a afectar su futuro, si algo no salió como esperaban quizá fue lo mejor, a veces eso nos permite llegar a las respuestas que buscamos. Si alguien les pide ayuda, denle el tiempo y el consejo que necesita. Si están solteros es un buen momento para encontrar el amor, pues están en un punto en que irradian buena energía y son más atractivos. Cuidado con una persona de piel monera que podría meterlos en problemas.

Acuario

Dense un momento para relajarse, próximamente tendrán mucho trabajo, tienen que reconocer toda su dedicación y esfuerzo, y mantenerse positivos para triunfar en el futuro. En el amor, el hecho de que sean más decididos les permitirá lograr lo que desean y podrán reavivar la pasión con su pareja. Dos personas que consideran sus amigos han estado hablando mal de ustedes y buscando la manera de afectarlos.

Piscis

Hoy no será un día fácil, pero no dejen que eso afecte su buen humor, mantengan una actitud positiva, especialmente en el trabajo. En el amor es hora de reflexionar sobre sus sentimientos y darse cuenta si pueden corresponder a la persona que se ha mostrado interesada en ustedes. Pongan atención a sus sueños, pues encontrarán la respuesta a las decisiones que tienen que tomar.