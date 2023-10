Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 18 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 18 de octubre.

Aries

Aprovechen su energía para ir por sus metas. Si han planeado algo este es el momento de tomar acción para realizarlo, solo deben actuar con pasión y determinación. Cuidado con permitir que otros se aprovechen de ustedes. Es momento de dejar de creer en algunas personas, habrá decepciones por traiciones, lo mejor es disfrutar de la compañía sin hacer de más. En el amor recuperen lo perdido y comiencen una etapa de renovación.

Tauro

Es un momento en el que conseguirán estabilidad y abundancia, pero dejen de quejarse por cuestiones financieras, vayan por lo que merecen y no se conformen con menos, solo tendrán que buscar la manera de solucionar los problemas poniendo mayor empeño en su trabajo, y en poco tiempo accederán a un puesto superior. Una amistad los buscará, pero cuidado, su energía los podría hacer caer en estados depresivos. No se desanimen si no llegan a los resultados que esperan.

Géminis

Es el momento correcto para explorar nuevos intereses y ampliar sus horizontes, no teman comunicar sus ideas y ser el centro de atención, si sienten ganas de arriesgarse vayan por ello, incluso si no obtienen los resultados que esperan. Sentirán la necesidad de volver amar y una persona del pasado regresará, podría ser una buena oportunidad. Tienen que poner de su parte para que las cosas salgan como esperan y logren sus metas. Un familiar necesitará mucho de ustedes, ayúdenle en lo que necesite.

Cáncer

Deben cuidar de sí mismos y de sus seres queridos. Tómense el tiempo para conectarse con aquellos que aman, es hora de fortalecer los lazos familiares. Aprendan a ver más allá del físico y se llevarán grandes sorpresas. Elijan bien a la persona a la que entregarán su corazón. No se desesperen si no han conseguido aquello por lo que han trabajado. No permitan que las personas los dañen con comentarios negativos.

Leo

Es su momento de brillar, su confianza y carisma están en su punto máximo, úsenlas para atraer el éxito. Cuiden su salud estarán expuestos a gripas o dolores de piernas, no trabajen de más y duerman lo suficiente. Vendrán cambios importantes en lo que respecta a sus finanzas y un posible nuevo trabajo. Aléjense de personas que solo los buscan cuando necesitan algo.

Virgo

Deben enfocarse en mejorar su vida diaria, desde su salud hasta la organización. Desconfiarán de los demás, pues temen que les rompan el corazón. Por las noches recordarán a personas que fueron muy importantes, pero no vivan en el pasado, solo aprendan de sus errores y sean más decididos para no perder oportunidades. Habrá momentos importantes con la familia y posibilidades de viajar. No dejen que personas indeseadas se entrometan en su vida. Atrévanse a hacer eso que siempre quisieron y que por falta de tiempo o dinero no habían podido.

Libra

Busquen la armonía en todas sus relaciones, aprendan a escuchar y tomar decisiones que equilibren sus intereses con los de los demás. El amor y la amistad florecerán. Si tienes una relación su pareja podría necesitar mucho de su ayuda y apoyo. Un amor de tierras lejanas buscará la manera de estar más en contacto con ustedes. No permitan que cuestiones del pasado dañen su presente, dejen ir todo aquello que les quita el sueño y aprendan a disfrutar los momentos de felicidad.

Escorpión

Momento de profundizar en sus propios secretos y transformarse. Enfrenten sus miedos y eliminen lo que ya no les sirve. Vienen cambios en la cuestión sentimental, recibirán una llamada muy especial. No teman hacer cosas nuevas ni se depriman por no lograr sus metas, tengan paciencia y pronto verán resultados. Cuiden su alimentación si no quieren subir de peso.

Sagitario

Es momento de expandir sus horizontes y aprender algo nuevo. Sueñen en grande y persigan sus metas, no le teman al cambio, solo así verán resultados distintos. Pongan atención para detectar a personas que solo quieren aprovecharse de ustedes.

Capricornio

Deben enfocarse en sus metas a largo plazo y su carrera. Si trabajan duro y planifican con sabiduría, pronto cosecharán los frutos de su esfuerzo. Deberán dejar atrás a las personas que han frenado su camino. Un nuevo amor llegará pronto mediante una amistad o por medio de una red social, pero esa persona será completamente opuesta en carácter, deberán escuchar más a su cabeza que a su corazón.

Acuario

Es momento de ser revolucionarios y abrazar su individualidad. Vienen cambios en el amor porque comenzarán a perder interés por una persona que significó mucho. No olviden que los sueños se cumplen cuando se trabaja por ellos, no desistan de sus metas y terminen lo que empezaron. Dense la oportunidad de conocer a nuevas personas y salir de la rutina. Si tienen pareja, demuéstrenle su amor, pues está dudando de su cariño.

Piscis

Su conexión con lo espiritual es fuerte, exploren sus sueños y conecten con su intuición. Llegan cambios importantes en la economía, un dinero extra para salir de deudas. Aprendan a tomar sus propias decisiones y no se dejen influenciar por otros. En el amor, conozcan bien a la persona antes de entregarse por completo o podrían terminar sufriendo. Habrá mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos u horarios de trabajo.