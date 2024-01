Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 18 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 18 de enero.

Aries

Hoy estarán de muy buen humor, como si alguien les hubiera inyectado una dosis de energía, lo que les permitirá tener una actitud positiva que no pasará desapercibida por los demás, aprovechen para hacer el día de otros mucho mejor. Ese proyecto que tenían estancado podría revivir, llegarán nuevas oportunidades, todo puede cambiar de un momento a otro. Si están interesados en alguien, no se desesperen, podría haber un cambio que los sorprenderá.

Tauro

Se sentirán muy cansados, pero no es momento de rendirse, tendrán que enfrentar desafíos en el trabajo, si han tenido problemas con sus jefes, no se preocupen, expresen lo que piensan con cuidado y verán cómo cambian las cosas, solo no caigan en discusiones. Si están en una relación, su pareja podría estar de mal humor, no se dejen llevar por las tensiones y pronto saldrán de esa racha.

Géminis

No se dejen abrumar por el trabajo como acostumbran, olvídense del estrés en cuanto pongan un pie fuera de la oficina. Vayan a algún lugar para tener un buen rato, aprovechen para pasar tiempo con la gente que aman, disfruten a su familia o pareja, tienen que aprender a crear un equilibrio entre sus responsabilidades y su vida personal, deben dedicar más tiempo a su bienestar.

Cáncer

Deben poner orden en su vida. Aunque les gusta improvisar, es momento de ser más organizados y madurar para estar mejor. Mejoren sus hábitos y pongan atención a su salud física, el ejercicio será muy importante. Tiren aquello que ya no utilizan para llenarse de buenas energías y estar más ligeros, solo concéntrense en lo esencial.

Leo

Serán líderes en el trabajo, sus logros serán reconocidos y se darán cuenta que pueden llegar tan lejos como quieran. Tienen que tener paciencia y esperar a que todo suceda en el momento adecuado, deben confiar en el proceso y en que su esfuerzo tendrá recompensa para llegar a su meta. Recibirán una buena noticia que los pondrá de buen humor. Es momento de comenzar a planear una salida con sus amigos.

Virgo

Si el proyecto al que apostaron no ha dado buenos resultados, no pierdan el ánimo, es momento de pensar en algo diferente y cerrar ese ciclo para buscar nuevas oportunidades, escuchen su voz interior, será la clave en sus decisiones. Si están en una relación, podrían sentirse molestos por la manera en que su pareja gasta el dinero, reflexionen, quizá se trata de gastos necesarios, busquen cómo llegar a un consenso y eviten problemas. Deberán encontrar el equilibrio entre sus responsabilidades y los pasos a dar para seguir sus propios sueños.

Libra

Llegarán buenas noticias de su trabajo, todo está sucediendo tal cual lo tenían en mente e incluso llegarán mejores oportunidades, confíen en que podrán enfrentar cualquier desafío con sus habilidades, es su momento de destacar. Si están en una relación, han pasado por momentos difíciles a nivel económico con su pareja, pero pronto eso cambiará y se sentirán más tranquilos. Es un gran día para que aprecien a la gente que aman, agradezcan al universo por la buena racha y la alegría en su corazón.

Escorpión

Tienen que deshacerse del estrés que los tiene preocupados. Cuidado con a quién le confían sus problemas, tienen que elegir bien, hay buenos amigos que les darán los mejores consejos, pero también personas que podrían involucrarse de más en sus asuntos. No se olviden que al final las decisiones son suyas y si se dejan influenciar después podrían lamentarlo, confíen en su voz interior, dejen atrás las dudas. Si están en una relación, su pareja necesita más seguridad, tienen que confiar en ustedes y cuidar su bienestar, aliméntense bien y hagan ejercicio.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Sus pendientes no los dejan estar tranquilos, tienen que olvidarse de ello y apreciar lo bueno que tienen a su lado, piensen de manera positiva y dejen atrás el pesimismo. El amor tocará a su puerta, pero no confíen de más, busquen formar un lazo más íntimo con su pareja, los detalles harán la diferencia. Tienen que superar las dificultades recientes y encontrar la fuerza para salir adelante, solo aprendan las lecciones.

Capricornio

Están en una zona de confort, pero pronto podría llegar una situación que los retará, especialmente en el área del amor. Si han estado solteros podría aparecer alguien que cambiará su vida, valdrá la pena, al principio tendrán resistencia al cambio, pero si se abren a las oportunidades podrían llevarse una agradable sorpresa. No teman a los problemas, les esperan grandes experiencias.

Acuario

El día de hoy el amor será su prioridad, si han pasado por malos momentos es normal que no confíen, pero no se cierren a las posibilidades, alguien especial dará el primer paso, denle la oportunidad, podrían obtener algo valioso. Y si ya están en una relación, pongan más esfuerzo, no dejen que el amor se les escape, hablen sobre sus emociones, la comunicación los unirá más, construirán una conexión más fuerte.

Piscis

Últimamente han sentido que su desarrollo en el trabajo no va como debería, no se conformen, exploren las oportunidades que les darán más satisfacciones y busquen el equilibrio con su vida personal. Recibirá noticias sobre su familia que los pondrá de mal humor, pero recuerden que todo tiene una razón de ser, mantengan la calma y no tomen decisiones precipitadas, confíen en que todo tomará su curso. Si están en una relación, no permitan que los desacuerdos generen problemas más grandes y al final terminarán más unidos.