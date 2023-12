Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 18 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 18 de diciembre.

Aries

Están pasando por un gran momento, solo pongan atención a los detalles para mejorar su día y no sean soberbios, escuchen a los demás, observen a su alrededor y también en su interior para encontrar las respuestas que buscan. En el amor conozcan más acerca de la persona que les interesa a través de sus amistades. Regresará alguien del pasado, pero ya no los lastimará, han aprendido su lección.

Tauro

Hoy es un gran día para pasar momentos divertidos con la familia, especialmente con los más pequeños, o para tener una charla interesante con los mayores. Tienen que ser buenos líderes de equipo, sean positivos, su éxito también depende de cómo se relacionan con los demás. Con su pareja volverán a sentirse conectados. Piensen bien hacia dónde van y qué les falta por cumplir. Cuidado por donde caminan podrían sufrir un accidente.

Géminis

Han estado estresado por cuestiones del trabajo, hoy es un buen día para resolver esa situación, reflexionen bien para no cometer errores o sus finanzas podría sufrir, pidan consejo a alguien que conozca la situación. Con su familia y pareja van a tener un gran día. En caso de que hayan sufrido un robo o perdido algo material, llegará un dinero extra para compensarlo.

Cáncer

Su mal humor podría arruinarles el día, si algo sale como esperaban háganse responsables y traten de adaptarse al cambio, ustedes también se equivocan. No se dejen influenciar por chismes, ignoren a esas personas que no quieren verlos triunfar. Es buen momento para disfrutar con su pareja, no caigan en malentendidos.

Leo

Salgan a divertirse y exploren esos lugares que les gustan y que hace tiempo no visitan para alimentar su creatividad, pueden hacerlo solos o acompañados. En el amor están en un gran momento para socializar y conocer a esa persona que están buscando, pero para ello deben dejar el pasado atrás, no caigan en los mismos errores.

Virgo

Llegarán sorpresas a su vida que cambiarán sus planes, pero tendrán un día divertido. Si tienen pareja no le den vueltas a asuntos de los que no están seguros, y si están solteros pronto podrían conocer a alguien interesante. Una persona del pasado regresará en sus sueños. Tendrán que enfrentar situaciones un poco complicadas, pero nada que no puedan superar.

Libra

Se sentirán un poco tristes, con nostalgia por diferentes situaciones que han sucedido, lo mejor es que busquen relajarse y desconectarse un poco. Si hay algo en su pareja que no les está gustando pongan las cartas sobre la mesa y hablen sin lastimarse, tienen que aceptar al otro tal cual es.

Escorpio

Podrán recuperarse de todo el estrés que vienen cargando. Están en un buen momento para probar alguna actividad nueva y descubrirán que algunos no son como pensaban. En el amor, si los planes de su pareja no los convencen, háblenlo para después no salir lastimados. Dense la oportunidad de descansar un poco más pues terminarán el día agotados.

Sagitario

Si están solteros es un gran día para el amor, pero presten atención a lo que pasa a su alrededor, podrían encontrar a esa persona especial en el lugar en el que menos esperan, hay alguien muy tímido que esté interesado en ustedes y no se anima a dar el paso. No den explicaciones a los demás ni sean aprensivos con las personas que tienen a su alrededor. Un amor del pasado regresará, pero tienen que darse cuenta de que no lo necesitan más.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Capricornio

Se darán cuenta que han dado su confianza a personas que no la merecían, lo mejor es que se alejen. Una actitud los pondrá de mal humor, no tienen por qué aguantar ni dejar que afecten su autoestima, lo que sucede es que están generando envidias. Dense la oportunidad de relajarse y pasar un buen rato con su pareja o amigos. Tienen que dejar el pasado atrás si no quieren cometer errores.

Acuario

Tendrán que buscar soluciones a un problema que viene por parte de su familia, aprovechen su sentido del humor para tratar temas complicados. Si están en una relación relajen la exigencia que tienen con su pareja e intenten salir más en grupo para evitar la rutina. Cuidado con lo que dicen, podría lastimar a alguien importante para ustedes. Vendrá una situación complicada, pero solo los ayudará a darse cuenta de su fortaleza.

Piscis

Tienen que aprender a ver las cosas desde una perspectiva diferente para estar mejor emocionalmente. Un amor del pasado los volverá a buscar pues no ha dejado de pensar en ustedes, pero no den segundas oportunidades. Está la posibilidad de que realicen un viaje que les dará buenas experiencias. Amistades se alejarán pero son personas en las que no pueden confiar.