Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 17 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 17 de octubre.

ARIES

Todo está a su favor para conquistar sus metas, así que no teman tomar la iniciativa y liderar, podrán arrasar con cualquier obstáculo que se interponga en su camino. No caigan en provocaciones de amistades o de otras personas, pues suelen perder los estribos y arrepentirse al poco tiempo. Cuidado con su alimentación porque les costará mucho perder peso después. No es el mejor momento en la cuestión económica, pero a finales de mes recibirán un extra que los ayudará a salir de deudas.

TAURO

Busquen la estabilidad, es momento de construir cimientos. Aprovechen su persistencia y determinación para alcanzar sus objetivos financieros, el éxito está cerca, así que no teman ir por sus sueños. Procuren que la gente a su alrededor sean personas que aporten algo a su vida y aléjense de los que solo traen preocupaciones y tristezas. Les pagarán el dinero que les deben. Un familiar se enfermará aunque no será de gravedad, aprendan a valorar a las personas que los quieren.

GÉMINIS

Se encuentran en un momento en que podrán comunicarse fácilmente, por lo que podrán establecer conexiones sólidas con quienes los rodean, no tengan miedo a expresar sus pensamientos y emociones. Aprendan a quererse más y busquen rodearse de personas que en verdad los valoren, de hecho, es probable que en estas fechas descubran quién de verdad vale la pena y quién no les aporta nada. Busquen su felicidad y controlen su mal genio.

CÁNCER

Deben dedicar tiempo a cuidar de sí mismos, a nutrir su cuerpo y alma. Se les recomienda guardar un poco de dinero pues vendrá la oportunidad de una inversión a finales del próximo mes que deberán aprovechar pues en los negocios llegarán grandes ganancias. En el área del amor vendrán tensiones, si su pareja duda de su fidelidad, no vale la pena que sigan dándole pruebas de que son honestos. No se desesperen si algo no sale como lo planearon, la constancia será la clave para lograr sus metas.

LEO

Su carisma y confianza están en su punto más alto, deben aprovecharlo para destacar en su carrera y brillar como nunca antes. Una amistad está hablando de más, es mejor que le pongan un alto si no quieren problemas. No deben lamentarse por lo que no tienen, si luchan por sus metas tendrán buenos resultados el próximo mes y, si es un viaje, es el momento de planearlo. Se sentirán algo solos, pero recuerden que las pruebas son para que valoren a las personas que los rodean, muéstrenles cuánto los quieren.

VIRGO

Su perfeccionismo les servirá bien en todos los aspectos de su vida, solo deben organizar su espacio, mente y proyectos, la excelencia está a su alcance. Denle prioridad a su familia y disfrútenla lo más que puedan pues el día de mañana podrían lamentar no hacerlo. No esperen nada de la persona que les gusta, tiene otros intereses, mejor planeen un viaje con sus amistades y es posible que conozcan a la persona con la que han estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo, de hecho podría darse un amor a distancia. Viene un buen negocio que podría ayudarlos mucho a mejorar sus ingresos.

LIBRA

Se sentirán en armonía con el mundo que los rodea. Aprovechen su encanto natural para resolver conflictos y forjar nuevas conexiones, aunque malas actitudes en el trabajo podrían ponerlos de mal humor. Vienen posibilidades de realizar un cambio en su vida que los va a beneficiar mucho. Una amistad los buscará para contarles un chisme grande, tengan cuidado con lo que digan, pues podrían ser malinterpretados y meterse en problemas.

ESCORPIÓN

Confíen en su intuición y profundicen en sus pasiones y secretos ocultos para alcanzar su transformación, deben confiar en su poder interior. Si quieren mejorar sus ingresos dos oportunidades de trabajo llegarán, pero no esperen que el dinero caiga del cielo, necesitan poner de su parte. También tendrán planes de iniciar su propio negocio, pero este no se materializará hasta mediados de diciembre o quizá hasta el próximo año. Cuiden de su salud, pues podrían estar expuestos a enfermedades.

SAGITARIO

Es hora de buscar horizontes nuevos y emocionantes, no tengan miedo a explorar, aprender y crecer. En el amor, si quieren algo estable en una relación, deberán dejar de ser tan exigentes. Llegarán nuevas amistades con las que pasarán momentos muy buenos. También podría ser que un viejo conocido los busque todo el tiempo para obtener cierta información, pero cuidado podrían meterse en problemas. Cuiden su salud, dado que podrían enfermarse en estos días del estómago o la garganta. Un amor del pasado regresa y querrán darle una oportunidad.

CAPRICORNIO

Es momento de tener disciplina para que sus metas profesionales y financieras se vuelan realidad, solo deben tener determinación y aprender a aprovechar las oportunidades sin perder el tiempo. Si tienen pareja los celos podrían llevarlos a una separación momentánea. Dense la oportunidad de conocer más a las personas y se llevarán grandes sorpresas. No descuiden a su familia por su trabajo.

ACUARIO

Su creatividad está al máximo, es hora de inspirar el cambio y desafiar las normas, busquen a quien comparta su visión. En el amor deben valorarse más, darse su lugar y dejar de esperar que las personas actúen como ustedes. No descuiden su salud y autoestima, la vida los llenará de muchas oportunidades que tendrán que aprovechar si quieren superarse.

PISCIS

Se sentirán muy sensibles, conecten con su intuición y dejen fluir su creatividad. Si tienen pareja y les pone obstáculos en sus metas, no vale la pena seguir ahí. Dejen de culparse por lo que sucedió en el pasado, es momento de enfrentar el presente y perseguir sus sueños. Tendrán suerte en juegos de azar, pero no se arriesguen porque podría haber pérdidas monetarias.