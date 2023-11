Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 17 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 17 de noviembre.

Aries

Entreguen su corazón sin miedo, el romance y la pasión estarán presentes. Si ya tienen una relación no descuiden a su pareja ni sean deshonestos, no le muestran interés a alguien más. Podrían realizar un viaje que les va a abrir los ojos. Los fracasos son normales, se levantarán más fuertes, pues han aprendido sus lecciones.

Tauro

Cuiden su relación y protéjanla contra todo. Tienen que planear muy bien hacia dónde van a dirigir sus siguientes pasos, no hagan caso a lo que digan o piensen los demás para no caer en situaciones que solo obstaculizan su camino. Aprendan a controlar su carácter y no desquitar su mal humor y errores con alguien más.

Géminis

La comunicación será la clave para que su relación florezca. Cuidado con comentarios que recibirán, no les den importancia, solo quieren afectarlos. Si tienen pareja tendrán que enfrentar desacuerdos, si no, hay oportunidad de conocer a una persona, pero no se ilusionen rápidamente.

Cáncer

Sean comprensivos y cuiden a las personas que aman, olvídense de los celos, si no confían en su pareja es mejor que se alejen. Podría llegar un nuevo proyecto que les ayudará a mejorar su economía. Tendrán que enfrentar una separación o la pérdida de alguien. Adviertan a sus amigos que podrían ser víctimas de robo en estos días.

Leo

Dejen de estar pensando en el futuro y concéntrense en lo que tienen actualmente. Vendrán cambios con su familia que los tendrán estresados. Aprendan de sus errores si no quieren alejar a la persona que les interesa. No se depriman por problemas que no tienen importancia.

Virgo

Olvídense del pasado y no se preocupen por aquellos que salieron de su vida, mejor demuestren amor a quienes los rodean y han descuidado. No se dejen convencer por personas que no los van a valorar, tienen todo para ser felices, dejen de estar viviendo del recuerdo. Si tienen una pareja enfrentarán desacuerdos, hay mucha envidia por su relación que podría afectarlos.

Libra

Si están en una relación y han sentido que se están alejando, fomenten el romance y la pasión, y alejen aquello que los está afectando, están cayendo en la monotonía. Es momento de cerrar ciclos para luchar por aquello que tanto quieren y cerrar las heridas del pasado. Vendrán cambios con amistades, quien los quiera se va a quedar, quien no, es mejor que se aleje.

Escorpión

La pasión estará al día en su relación y la seducción los hará salir de la rutina. Una ex pareja regresará, pero necesitan cerrar el ciclo para poder atraer a nuevas personas que de verdad los valoren y no los busquen solo por interés. Prueben su suerte en juegos de azar, podrían ganar dinero. No permitan que su orgullo los haga cometer los mismos errores del pasado. Cuidado con un amigo que no tiene buenas intenciones y buscará obtener información para dañarlos.

Sagitario

Comenzarán a sentirse más relajados y eso les dará la oportunidad de dirigir su energía a proyectos que les traerán felicidad. Si tienen una relación, cuidado con pelear por cosas que no tienen sentido. Están rodeados de mucha envidia y están atrayendo malas energías, su sexto sentido les dirá de quién deben cuidarse. No descuiden a su familia por atender situaciones que no valen la pena.

Capricornio

En el amor deben tener paciencia e ir poco a poco para construir algo sólido. Si tienen en mente cambiar de empleo están en el mejor momento. Este fin de semana enfrentarán situaciones que no les van a gustar. Podrían empezar a sentir atracción por una amistad, pero si creen que no va a funcionar, lo mejor es que no se involucren e ilusionen al otro.

Acuario

Si han estado saliendo con una persona, pero no sienten atracción, lo mejor es que se alejen, no caigan en relaciones solo por miedo a estar solos. Cuiden su alimentación, pues podrían subir mucho de peso. Estarán de mal humor, reflexionen para darse cuenta de que se están preocupando por cosas sin importancia. Si tienen pareja, préstenle atención y verán como su relación mejora.

Piscis

En el amor tienen que aprender a ser más empáticos si quieren que el romance florezca. Dejen de pensar en el pasado y concentren sus energías en las nuevas oportunidades. Dejen claros sus sentimientos con los demás y eviten involucrarse en relaciones pasajeras o prohibidas. Extrañarán mucho a alguien que ya no está físicamente con ustedes, pero su energía los acompaña.