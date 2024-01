Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 17 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 17 de enero.

Aries



Se sentirán melancólicos recordando a alguien que fue muy importante para ustedes pero se alejó de su vida. Llegarán grandes oportunidades para ser felices, podrían concretar ese trabajo que tanto han esperado o llegar un amor de tierras lejanas para formar una relación seria. Cuidado con personas envidiosas y traiciones, no se dejen manipular ni caer por nadie. Eliminen de su vida la depresión, aléjese de la energía negativa.

Tauro

Una noticia relacionada con alguno de sus amigos los pondrá de mal humor. Podrían desarrollar sentimientos de amor por una amistad, tengan cuidado para no cometer errores y lastimar a quien no se lo merece. Si han sufrido decepciones en el amor y han querido olvidarse de él, prepárense, está por llegar una persona de tierras lejanas que los hará volver a creer y les traerá felicidad.

Géminis

Últimamente andan muy cabizbajos y reflexivos por no saber hacia dónde dirigir sus pasos, tendrán muy mal humor y eso podría traerles conflictos con su familia. Sigan su camino y no se detengan. Si están en una relación, cuidado con sus amistades que están hablando mal de ustedes. No se culpen por errores que no les corresponden. Pongan atención a sus sueños, encontrarán las respuestas que necesitan. Aunque el amor no ha sido su prioridad, se darán cuenta de que será clave para tener apoyo y tranquilidad.

Cáncer

Tienen que cerrar los ciclos pendientes y empezar de nuevo, cambien su actitud y vayan tras sus metas. Tienen que renovarse, les vendría bien un cambio de look o buscar nuevas oportunidades en el amor y el trabajo. Si están en una relación y su pareja se ha alejado, pongan atención, podrían llevarse una sorpresa. No están en la mejor etapa para una relación, sus heridas del pasado les generan dudas, pero tendrán que dejarlas a un lado si quieren concretar algo serio, no crean en chismes.

Leo

Hay un par de personas a su alrededor que les tienen mala voluntad y están buscando la manera de hacerlos sentir mal con sus comentarios. Podrían verse involucrados en chismes si se meten en donde no les llaman. Tengan cuidado con la pérdida de dinero. Pongan más atención a su imagen o podrían quedar mal con alguien que les interesa. No entreguen su corazón tan rápido si no quieren salir lastimados. Un amigo está interesado en ustedes, pero no encuentra la manera de decírselos, si saben quién es, dejen las cosas en claro desde el principio para no perder su lazo.

Virgo

Vendrán cambios que los harán tener una actitud negativa sobre alguien. Un amigo suyo podría sufrir un accidente. Su mal humor no les permite ver todas las cosas que tienen para ser felices. Llegarán oportunidades para cambiar de trabajo, de casa, de auto o hasta de ciudad. Tienen que ser más desconfiados o podrían sufrir un robo o traición. Su familia los necesita, denle tiempo. Un amor del pasado regresará, no den segundas oportunidades. Cuiden su dinero, no gasten en lo que no necesitan si no quieren sufrir después. Tienen que aprender a tomar sus propias decisiones y no dejarse manipular por nadie.

Libra

No se dejen caer por nadie, quien los quiera a su lado deberá aceptarlos tal cual son. Cuidado con sus cambios de humor si no quieren tener problemas en el trabajo o lastimar a una persona importante. Llegarán buenas oportunidades en el amor, no la desperdicien esperando a alguien que saben que no es para ustedes. Tienen que centrarse en el presente y no pensar tanto en lo que viene. Alguien de su familia necesita mucho de su apoyo, pero no ha encontrado la manera de acercarse a ustedes.

Escorpión

Últimamente se han sentido melancólicos por la noche cuestionando su futuro, dejen de perder el tiempo en pensamientos que solo los afectan. Alguien de su familia les dará una buena noticia y recibirán grandes consejos de uno de sus amigos. Concéntrense en lo que quieren para su vida y no se centren en energías negativas que solo los deprimen. Llegará la posibilidad de concretar una relación con una persona que conocerán entre el mes de enero y marzo, no dejen que las heridas del pasado les roben la ilusión de volver a empezar.

El horóscopo de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

El hecho de que otros no hayan podido alcanzar sus metas no significa que ustedes tengan que pasar por la misma situación, no se desanimen y apuesten por lo que tienen en la cabeza. No comentan errores por amor, dense la oportunidad de comenzar de nuevo y que nadie los detenga. Cuiden su salud, podrían contraer una infección. Si tienen hijos denles más tiempo, pues se han sentido solos. Su sexto sentido y sueños les mostrarán la verdad acerca de una persona. Podría regresar un antiguo amor o una amistad del pasado y se darán cuenta de que la vida les ha cobrado factura por lo que les hicieron.

Capricornio

Muchas personas a su alrededor querrán obstaculizar su camino, pero sabrán quiénes son. Alguien de su pasado regresará y lo llenará de energía positiva. Para lograr sus metas tendrán que esforzarse, verán resultados en pocas semanas. Si están en una relación tendrán que ser pacientes y olvidarse de los celos. No dejen nada para después si no quieren sufrir estrés en el futuro. Mejoren sus hábitos, hagan dieta y ejercicio. No se dejen manipular por comentarios de los demás, tomen sus propias decisiones basados en lo que les dicta su corazón.

Acuario

Tendrán la oportunidad de iniciar una relación a la distancia, si ponen esfuerzo y paciencia podría funcionar. Vienen cambios en el área del dinero que los ayudarán a pagar sus deudas, así que no gasten en aquello que no necesitan. Dense cuenta que hay personas que solo los buscan por interés y los llevan a descuidar sus propias necesidades. Alguien les contará un chisme, no se involucren si no quieren tener problemas. Un amor del pasado regresará y podrían tener ganas de volver a intentarlo.

Piscis

Pronto el amor tocará a su puerta, mientras tanto disfruten de lo que tienen y a quienes los rodean. Entenderán porqué ha habido muchos cambios en su vida y cómo los han llevado al lugar en el que necesitan estar. Si tienen la intención de realizar un cambio importante, por ejemplo de casa o ciudad, reflexionen bien antes de tomar la decisión si no quieren cometer un error. Tiene que ser más egoístas y pensar primero en ustedes. Alguien del pasado volverá a buscarlos. Tendrán que superar una prueba que los hará valorar a la gente que aman.