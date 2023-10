Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 16 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 16 de octubre.

ARIES

La buena suerte les sonreirá dejen de dudar y vayan por sus sueños. Recibirán noticias de un antiguo amor. Tengan paciencia con las personas indecisas pues podrían incomodarlos. No es momento para tener amores de una noche, podrían terminar con el corazón roto.

TAURO

Llegarán oportunidades inesperadas a las que deberán adaptarse; verán como muchos sueños y metas se consolidarán, pero dejen de mirar al pasado y trabajar por lo que quieren. Es el momento para iniciar ciclo nuevo y para fortalecer o iniciar una relación. Sin embargo, podrían necesitar mucho el apoyo de una amistad que les dará la espalda.

GÉMINIS

Están en el periodo perfecto para aprender algo nuevo, explorar el mundo y desatar su energía. Deben dejar el pasado atrás y aprovechar que llegarán nuevas amistades y un proyecto de compra o venta en el que obtendrán ganancias. No hagan caso a las críticas de los demás y confíen en sí mismos. Pronto descubrirán las verdaderas intenciones de una persona cercana.

CÁNCER

Es momento de cuidar de su hogar y sus seres queridos, pero se descuiden a sí mismos. La vida les traerá nuevas oportunidades, pero deben decidir si no quieren quedarse sin nada. No sean malagradecidos con quién los ha apoyado, esas son las personas que deben estar en su vida. El estrés los hará estar de mal humor, cuidado con herir a sus seres queridos.

LEO

Su confianza es su mejor arma, y es hora de mostrarla al mundo. Dejen que su luz brille con fuerza y alcanzarán grandes logros, incluso pagos y deudas comenzarán a desaparecer. Cuidado con lo que dicen, podría herir a quienes quieren. Procuren su salud pues podrían tener infecciones estomacales y de garganta. En el amor no tengan miedo a arriesgarte por quien está dispuesto a dar lo mismo que ustedes.

VIRGO

Deben poner en orden sus asuntos la organización y la atención al detalle les traerá recompensas. No deben idealizar a su pareja pues podrían decepcionarse. Vienen cuestiones muy positivas, así como estabilidad económica y emocional. En el trabajo hay muchas envidias que podrían hacerlos sentir cansados, deben encender una veladora verde para alejar las malas energías.

LIBRA

No se dejen llevar por las opiniones de los demás y tengan cuidado con hablar de más pues podrían provocar problemas con amistades o familia. Llegan nuevas propuestas en lo laboral, es importante que cuiden su imagen ante los demás pues aunque tienen que tener confianza podrían quedar mal con personas que son importantes para ustedes.

ESCORPIÓN

Es momento de liberar sus emociones y enfrentar sus miedos si quieren evolucionar. Llegarán amores una noche, solo disfruten sin involucrarse de más. Se sentirán algo tristes porque no obtuvieron los resultados que esperaban pero deben confiar y ser positivos. Una amistad va a requerir mucho de tu ayuda, pero no se sientan mal por problemas ajenos.

SAGITARIO

No teman a viajar, explora y expandir su mente. Deben ser más decididos y objetivos y no juzgar a las personas sin antes conocerlas. Cuidado con dolores en espalda baja y riñones, necesitan tomar más agua. Dejen de pensar en el pasado que solo les hace daño, no se depriman por lo que no pudo ser.

CAPRICORNIO

Es el momento de trabajar duro y construir sus sueños, no quiten la mirada de la cima. Cuidado con infecciones y enfermedades, no se expongan a cambios de temperatura. No confíen en quien ya los ha traicionado una vez, podrían salir más lastimados. Es posible que quieran poner un negocio, háganlo, las ventas se les darán.

ACUARIO

Este periodo es ideal para dejar salir sus ideas innovadoras. Es posible que se sientan solos en estos días. Vienen grandes cambios y oportunidades entre ellos ofertas de trabajo que los van a beneficiar mucho. Cuidado con caídas y robos. No se dejen llevar por chismes y dejen de pensar que la vida es injusta, busquen la manera de que quien esté con ustedes se sienta orgulloso.

PISCIS

Escuchen a su intuición, la magia y la inspiración están a su alcance. Cuiden a su familia pues viene una enfermedad y chismes que podrían desestabilizarlos. En lo laborar llegarán nuevas oportunidades, pero también una situación compleja con un compañero, se les caerá la venda de los ojos y verán la verdad de las personas que los rodean, les servirá de experiencia para no volver a confiar.