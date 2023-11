Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 16 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 16 de noviembre.

Aries

Dejen atrás las dudas y tomen decisiones valientes, las oportunidades no esperan a nadie. Revisen cuáles fueron los propósitos que hicieron para el 2023 y trabajen este último mes en ellos. Sus heridas del pasado y su inestabilidad económica los están alejando del amor. Próximamente podrían realizar un viaje, planeen bien para que lo disfruten.

Tauro

La vida les pondrá desafíos que tendrán que enfrentar, no teman mostrar su carácter y fuerza. Pronto podrían resolver temas de trámites. Si alguien no les está mostrando interés, dejen de buscarlo. Olviden el pasado para que puedan encontrar nuevas oportunidades en el amor. No se culpen por todo, hay situaciones de las que no son responsables.

Géminis

Tienen que atreverse a tomar decisiones firmes y mantener el rumbo. Si están en una relación no dejen que su trabajo los aleje de su pareja. Pronto podrían ver uno de sus sueños más anhelados hecho realidad. Alguien los buscará mucho en estos días para obtener un beneficio, no le den información de más. Una persona de su pasado regresará y hay posibilidades de tener un encuentro fugaz.

Cáncer

No tengan miedo al rechazo, el amor está en su puerta. Tienen que cuidar su alimentación, pues podrían subir de peso muy fácilmente. Deberán tomar decisiones sobre un conflicto y no les será nada sencillo. Enfrentarán muchas envidias, no permitan volver a salir lastimados por los mismos errores. Personas que se habían alejado regresarán, lo que los hará muy felices. No busquen solucionar los problemas de los demás, cada quien tiene lo que merece.

Leo

Recuerden que la vida no es fácil y hay altas y bajas, pero no se decepcionen si algo no sale como lo esperaban, cuando menos lo imaginen, muchos de sus sueños por los que han trabajado se verán realizados. Si se habían alejado de su pareja o de una persona importante para ustedes, el romance y cariño regresarán. Cuidado con lo que dicen porque podrían cometer una indiscreción y lastimar a alguien que aman.

Virgo

No tengan miedo a cometer errores y dejen de ser tan perfeccionistas. Verán cambios en cuestión de economía, recibirán un dinero extra con el que podrán realizar ese viaje que han deseado. Recuerden que quien de verdad los quiera se va a entregar, no den más que el otro en una relación de dos. Recibirán una gran sorpresa en las próximas semanas.

Libra

Es momento de tomar decisiones y dejar de buscar el equilibrio perfecto, solamente piensen en cuáles son las ventajas y desventajas para no cometer los mismos errores. No compartan sus planes con los demás, dado que muchos podrían no realizarse por envidias. Dejen atrás amistades falsas. Si están en pareja, una noticia los unirá. Se enterarán de algo sobre una amistad que los hará sentir incómodos.

Escorpión

No tengan miedo a abrir su corazón, tiren esos muros y dejen que los demás conozcan quiénes son en realidad. Pronto podría llegar un nuevo amor que los ayudará a salir de situaciones que los tenían estresados. Si tienen pareja, los problemas que han tenido se van a solucionar, pero denle más espacio. Un familiar los necesitará mucho, tienen que estar para él.

Sagitario

Es momento de buscar la estabilidad y construir algo sólido, apuesten por el compromiso. Se enterarán de chismes que los relacionan y los podrán de mal humor, pues vienen de amigos y familia, no les den importancia. No detengan sus planes por nadie y vayan tras sus sueños, podrían estar más cerca de lo que creen.

Capricornio

Recuerden que no todo es el trabajo, dense un respiro de sus ambiciosos planes. Habrá personas que querrán molestarlos con chismes, no permitan que trastornen su paz. Si tienen pareja vivirán momentos muy buenos, pues les mostrará cuánto los ama.

Acuario

Enfréntense a la realidad y no den por hecho algo que no les consta, dejen de creer en chismes. Alguien del pasado regresará y podrán arreglar sus problemas. Pongan atención a las personas que quieren o podrían alejarlas. No malgasten su amor rogando a quien solo les gusta físicamente y no les da su lugar.

Piscis

No se pierdan en su interior, vean lo que hay a su alrededor si quieren que sus sueños se vuelvan realidad. Podrán sentir atracción por alguien, lo cual cambiará sus planes que tenían con su actual pareja, pongan las cartas sobre la mesa y no lastimen a quien no lo merece, pero no se queden en donde ya no se sienten cómodos.