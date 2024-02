Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 16 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 16 de febrero.

Aries

Sentirán ganas de renunciar y dejarlo todo, pero tienen que confiar en que siempre encontrarán el camino adecuado. Cuiden sus cosas, podrían sufrir pérdidas o robos. Una amistad comenzará a sentirse atraída por ustedes, podría ser una buena oportunidad para iniciar una relación. Tendrán que enfrentar una situación complicada que los hará madurar. Cuidado con su mal humor, dejen de culpar a los demás, están perdiendo oportunidades debido a su actitud, si cambian su manera de ser se darán cuenta de que todo comenzará a mejorar, dejen atrás la negatividad.

Tauro

Esa persona que les gusta también está sintiendo atracción por ustedes, necesitan mostrar interés para que se anime a dar el primer paso, podrían terminar enamorados. Si no quieren subir de peso necesitan cerrar ciclos y renovarse por completo. En el amor tienen que dejar que todo fluya poco a poco, si están en una relación y han tenido problemas, quizá es porque están apresurando las cosas, lo mejor es que disfruten el presente y vivan el romance. Si han tenido problemas con el dinero, deben administrar bien sus finanzas y reducir gastos para no tener que pedir prestado.

Géminis

Se sentirán molestos al enterarse de que alguien está hablando mal de ustedes, no le den importancia, no tienen por qué dar explicaciones acerca de su vida, tienen que dejar de preocuparse por malos comentarios. Cuiden por donde pisan, podrían sufrir una caída o golpe. Deben concentrarse en la parte positiva, no se centren solo en lo malo, tienen que seguir creyendo en que sus sueños no son imposibles, trabajen por ellos y no se intimiden ante los obstáculos, pueden lograr todo lo que se propongan. Si están en una relación y han sentido distante a su pareja, busquen la manera de despertar la pasión.

Cáncer

Si están buscando embarazarse, están en un gran momento para hacerlo. Se enterarán de un chisme relacionado con ustedes, lo mejor es que se alejen de problemas y de personas que únicamente los buscan cuando los necesitan. En el trabajo, si han enfrentado dificultades lo mejor es que dediquen toda su energía y concentración a cada una de sus tareas para rendir mejor, se los van a reconocer. Si están en una relación y sienten que su familia se está metiendo de más, tienen que poner límites, hablen honestamente sobre lo que está pasando.

Leo

Una persona de su pasado podría volver a buscarlos, si antes los lastimó no den segundas oportunidades, tienen que ser más duros. En el trabajo, podrán detectar una oportunidad que nadie más ha visto y será la clave para alcanzar el éxito, no dejen que las dudas en sus habilidades les impidan arriesgarse, deben confiar en su intuición. Alguien cercano a ustedes los contactará en busca de apoyo, denle el tiempo y el consejo que necesita.

Virgo

Una persona va a afectarlos en los próximos días, tengan cuidado. Tienen que poner más atención a ese proyecto de negocios, es lo que necesitan para mejorar sus ganancias. No se involucren en relaciones prohibidas, si la persona que les gusta tiene pareja no la busquen si no quieren verse envueltos en problemas. Por estar pensando constantemente en el pasado están dejando de apreciar lo que tienen ahora y perderán oportunidades, tienen que abrir los ojos a lo que los rodea actualmente. Si están en una relación y han sentido que su pareja se aleja, tienen que expresar lo que sienten y necesitan, más tiempo juntos les permitirá volver a despertar la pasión y conexión.

Libra

Se sentirán melancólicos por una persona que ya no está físicamente, no se preocupen, está guiando sus pasos. Se darán cuenta de que las personas que les hicieron daño están pagando por ello. Si sienten que sus seres queridos están pasando por un mal momento, tienen que estar para ellos, organicen una salida y demuéstrenles lo importante que son para ustedes. Si están en una relación y el romance se ha apagado, planeen una cena romántica, les ayudará a dejar a un lado todas sus preocupaciones y podrán disfrutar de un buen momento.

Escorpión

Recibirán buenas noticias en su trabajo que significarán más ganancias, podría ser hora de iniciar un negocio con un amigo, no dejen pasar la oportunidad y trabajen por sus sueños. Vienen cambios, tienen que tener claro hacia dónde van y no detenerse, su familia será su mejor aliada en este momento. Al final del día olvídense de las responsabilidades y pasen un buen rato, tienen que encontrar el equilibrio entre sus obligaciones y la diversión. Si han tenido un problema con alguien cercano, los astros les dicen que es el momento de buscar la reconciliación, están rodeados de energía positiva que les permitirá dejar atrás los malentendidos.

Sagitario

Llegará la oportunidad de iniciar un nuevo trabajo o cambiar de residencia. Cuiden su salud, podrían contraer una infección respiratoria. Hoy brillarán, están entrando en un ciclo lleno de oportunidades en el que su talento saldrá a relucir, tienen todo para alcanzar el éxito, así que trabajen por sus metas. Podría surgir un problema en el trabajo y ustedes tendrán la solución en sus manos, demuestren su habilidad para mediar los conflictos, su actitud positiva logrará que todos encuentren la paz. Cuidado con comentarios negativos y consejos que no han pedido que les generarán dudas.

Capricornio

Recibirán la invitación para ir a una fiesta, aprovechen para relajarse y alejarse de toda la carga negativa que no los ha dejado avanzar, quédense únicamente con las personas y las cosas que los hacen felices. Si tienen que tomar una decisión no sean impulsivos si no quieren meterse en problemas y arrepentirse, lo mejor es que tomen todo con calma y reflexionen bien, tienen que ser más prudentes y analizar la situación. Busquen el tiempo para salir con sus amigos, eso les permitirá darse un respiro del estrés y ver la vida de una manera más positiva.

Acuario

Si están en una relación dejen atrás los celos, si no confían en su pareja no vale la pena que vivan angustiados. Podrían enterarse de una traición por parte de alguien de su familia. Si están solteros llegarán nuevas oportunidades para encontrar el amor, pero no se entreguen por completo antes de tiempo, no pueden dar sin recibir nada a cambio. En el trabajo, es momento de brillar, llegará una gran oportunidad que los llevará al éxito, pero pongan en práctica sus ideas y tengan paciencia, concéntrense y busquen su paz interior, que los problemas del día a día no los afecten. Si no tienen claro hacia dónde dirigir sus pasos hagan una pausa, reflexionen sobre lo que realmente quieren y sabrán qué hacer.

Piscis

Alguien los buscará para cerrar un trato o hacer un acuerdo. Que los errores del pasado no endurezcan su corazón, recuerden que todo en esta vida se paga. En el dinero cuidado con gastar en aquello que no necesitan, entrarán en una racha en la cual podrían terminar endeudados. Se enterarán de que la empresa en la que trabajan no está pasando por un buen momento, quizás sea ahora de buscar nuevas oportunidades para no tener problemas financieros.