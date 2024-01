Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 16 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 16 de enero.

Aries

Están abrumados por el exceso de trabajo y las responsabilidades, acepten que ustedes tienen la culpa por querer hacer todo, tienen que aprender a delegar y confiar para estar más relajados y destacar como líderes, su mente organizada será su fortaleza, sabrán cómo guiar a otros para hacer cada tarea. Podría regresar una persona del pasado para disculparse, no den segundas oportunidades, no escuchen a quienes solo les traerán problemas innecesarios.

Tauro

Probablemente empezarán el día decaídos, pero será una jornada que poco a poco les levantará el ánimo, habrá razones para sonreír en el trabajo, sus logros serán su impulso y llegarán nuevas oportunidades. Después de la jornada laboral denle tiempo a lo que realmente importa: su familia, háganlos sentir especiales. Si están considerando la posibilidad de cambiar de casa es el momento para ir hablando al respecto, piensen en las ventajas, pero también en lo que van a perder.

Géminis

Recibirán reconocimiento por todo el esfuerzo que han puesto en el trabajo, pero mantengan los pies sobre la tierra, disfruten sus logros y compártanlos con sus personas más cercanas, no alardeen. Les contarán algo importante que los pondrá de buen humor y cambiará su día. Alguien se ha fijado en ustedes, si no sienten lo mismo pongan las cartas sobre la mesa desde el principio y háblenlo para evitar que se ilusione en vano.

Cáncer

Si están considerando darle un giro a su carrera, es el momento adecuado, volverán a tener motivación si planean y buscan aquello que los emociona, confíen en su potencial. Si están en una relación, hoy será un día especial, tendrán una conversación y compartirán sus pensamientos y proyectos a futuro, la clave será la comunicación, la sinceridad les permitirá unirse más o darse cuenta si de verdad vale la pena estar juntos.

Leo

Últimamente se han sentido inseguros, no se exijan de más, relájense y vean la parte positiva, tómense un momento para ustedes y cambien el tono de su día, aléjense de los pensamientos negativos. En la tarde podrían buscar la manera de avivar la llama del romance con su pareja o disfrutar un buen rato con sus amigos para salir de la rutina. Vendrán cambios que serán positivos, pero cuidado con depresiones y con querer cambiar el punto de vista de los demás, solo generarán problemas y frustración.

Virgo

Iniciarán el día con muy poco ánimo y se sentirán aburridos de la rutina, es momento de que vuelvan a aquellas tareas que le resultan divertidas para renovar energías, apóyense en sus relaciones con sus compañeros de trabajo, busquen un momento para relajarse juntos. A pesar del desánimo vienen buenas oportunidades, sigan esforzándose. Si están solteros, pronto llegará una persona especial que pasará de una amistad a algo más.

Libra

Es momento para destacar en el trabajo, probablemente llegará un aumento de sueldo, pero cuidado, administren bien el dinero y si ven a alguien en necesidad ayúdenlo. Olvídense de las fantasías y concéntrense en su jornada laboral, busquen la manera de hacer brillar sus habilidades y cuiden los detalles. Si tienen un proyecto en mente, apuesten por él y verán como llega el éxito en el momento adecuado. Tienen que enfocar todas sus energías en el trabajo, así que relájense en la parte sentimental, ya habrá tiempo para el romance, dejen que las cosas fluyan.

Escorpión

Vienen grandes momentos en el área laboral, sus esfuerzos darán frutos y podrían recibir ingresos extra, pero no gasten de más, ahorren, sean prudentes y piensen en el futuro, no se endeuden con créditos o hipotecas, después podrían sufrir. Acérquense a su familia, serán el alma de la fiesta, recuerden que aunque su éxito en el trabajo es importante, los lazos con las personas que aman lo son aún más.

Facebook Twitter Linkedin

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

En el área laboral y el dinero están en un gran momento, pero cuidado con la manera en la que gastan, pueden darse gustos pero con mesura. Alguien podría hacerles una crítica que no les gustará, no la tomen tan en serio y aléjense de personas con energía negativa. Si están solteros, el amor está llamando a su puerta y el romance llegará, escuchen a su corazón y no se dejen vencer por quienes no los merecen.

Capricornio

Si estaban considerando cambiar de trabajo hoy podría ser el momento correcto, los problemas que han tenido con sus superiores los han llevado a tomar decisiones y las oportunidades están llegando. Pero tomen su tiempo para reflexionar y decidir bien, analicen si vale la pena el riesgo, especialmente con base en sus finanzas, no se dejen llevar solo por sus sentimientos ni pongan en riesgo su estabilidad financiera. Si están en una relación, olvídense de los celos, tienen que confiar si quieren que la unión se fortalezca.

Acuario

Podrían sentirse desanimados, pero piensen de manera positiva y dediquen su energía a aquello que tienen pendiente para levantar su moral. Tendrán problemas en el trabajo, habrá una discusión con un jefe, no cedan, mantengan su orgullo, la verdad les dará la razón. En el área del amor, podría terminar una relación, pero no pierdan la esperanza de que llegará la persona correcta, el universo les tiene sorpresas.

Piscis

Se reencontrarán con un antiguo compañero de escuela que los hará recordar sus días de juventud y cuestionarse su desarrollo profesional, quizás se den cuenta de que es momento de considerar un cambio para volver a perseguir sus sueños, buscar la felicidad y realización. En el amor, olvídense de la timidez, la persona que les gusta también está interesada, den el primer paso y tomen la iniciativa.