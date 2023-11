Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 15 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 15 de noviembre.

Aries

Es momento de despertar la chispa del amor y la pasión. Olviden el pasado y no piensen en venganzas, dejen que el karma haga su tarea. Una persona de tierras lejanas con quien se han estado comunicando podría sentir atracción por ustedes y buscarlos. No teman abrirse a nuevas oportunidades en lo laboral. Cuidado, pues podrían experimentar la pérdida de objetos y dinero.

Tauro

Si quieren consolidar su relación tienen que tener paciencia y fomentar el romance. No gasten de más porque podrían terminar con deudas que después les será difícil pagar. No se involucran en relaciones de tres. Vendrán oportunidades de hacer negocios o de mejorar en el tema laboral, pero tienen que trabajar en ello y luchar por sus metas.

Géminis

Si quieren conquistar a la persona que les interesa dejen salir su ingenio y encanto natural. En el trabajo podrían estar de mal humor debido a la actitud de un compañero. Dense la oportunidad de conocer nuevas personas si con quien han estado saliendo no muestra interés. Una persona que hace mucho no ven podría buscarlos para salir a divertirse. Hay posibilidades de tener un crecimiento personal, pero trabajen en su interior para que todo salga como esperan.

Cáncer

Conviértanse en un refugio para las personas que aman y permitan que el romance llegue a sus vidas. Se sentirán algo pensativos porque se darán cuenta de que la persona que les interesa no es como se imaginaban. Una amistad del pasado regresará para pedir perdón. Antes de entregar su corazón dense el tiempo de conocer bien al otro si no terminarán tristes, tienen que aprender de sus errores. Una noticia los podría tener estresados, ya que no sabrán cómo responder.

Leo

Atrévanse a apostar por el amor y mostrar confianza, pero recuerden que una relación es de dos. Están rodeados de muchos chismes en su trabajo, tengan cuidado, les podrían ocasionar problemas con su pareja. Extrañarán a familiares que viven lejos, pero recuerden los momentos buenos que compartieron y se llenarán de paz. Su bienestar es lo más importante, así que no traten de resolver la vida de otras personas si no trabajan primero en la propia.

Virgo

Busca la estabilidad en todos los sentidos y lograrán una conexión profunda con los demás. Están en un momento en el que madurarán, pero tengan cuidado con la manera en la que expresan sus emociones, pues podrían tener actitudes fuera de lugar. No descuiden a su familia. Se enterarán sobre un chisme que los involucra, no pierdan el piso por aparentar algo que no son.

Libra

Si quieren que su relación funcione, busquen la armonía y cultiven la conexión intelectual. Si tienen la intención de bajar de peso están en un gran momento para hacerlo, pero tienen que cuidar lo que comen si no podrían enfermarse. Regresará alguien del pasado, no lo dejen entrar en su vida si solamente salieron lastimados, valoren a quienes han estado con ustedes en las buenas y en las malas. Se han convertido en uno de los signos más fuertes, dado que han aprendido de sus errores.

Escorpión

No tengan miedo a entregarse en el amor. Cuidado con sus gastos, pues hacia finales de la semana podrían sufrir por dinero. Próximamente, podrían Iniciar una relación con alguien a través de una red social, pero primero conózcala bien para no cometer errores. Cuiden su salud, podrían enfermarse de la garganta. Si están en una relación olvídense de la rutina, es momento de consolidar lo que tienen.

Sagitario

Para encontrar el amor tiene que ser optimistas y apostar por el compromiso. Vienen cambios en sus finanzas que les traerán beneficios. Dejen atrás el pasado y sean más positivos si quieren alcanzar sus sueños. Pronto podrían realizar un viaje. Si están en una relación, olviden la monotonía y despierten el romance.

Capricornio

Si quieren consolidar su relación tienen que tener paciencia. Si no tienen pareja, podrían comenzar a tener sentimientos por alguien, pero cuiden que esa persona les muestre el mismo interés o podrían salir lastimados. No se preocupen por las decisiones que tomen los demás, atiendan su vida. Pronto podría llegar un dinero extra o un premio.

Acuario

Denle independencia y libertad a su pareja si quieren que su relación funcione, no desconfíen, pues sus celos pueden terminar por afectar su relación. Recuerden que las personas no tienen por qué pensar igual que ustedes, no se estresen y sean más empáticos. Cuidado con volver a cometer los mismos errores e involucrarse con personas que no valen la pena.

Piscis

No teman mostrar sus emociones y sensibilidad. Amores del pasado regresarán, pero se darán cuenta de que ya no sienten nada. Es probable que se sientan un poco tristes, valoren todo lo que han hecho y sigan luchando por sus sueños. Podrían reencontrarse con personas que hace mucho no ven