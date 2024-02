Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 15 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 15 de febrero.

Aries

Deben centrarse en aquello que aporta algo bueno a sus vidas para no desaprovechar oportunidades, sobre todo en el área del dinero. Hay una persona cercana que les tiene mucha envidia y va a buscar la manera de afectarlos. No dejen que sus miedos los alejen de sus sueños, han perdido por su temor e indecisión. Aprovechen estos días para cerrar ciclos y dejar el pasado atrás, no den segundas oportunidades a parejas que ya superaron.

Tauro

Es hora de retomar cuestiones que han dejado en el olvido, podrían emprender su propio negocio, solo deben esforzarse e ir tras lo que desean. Si quieren hacer un viaje, comiencen a ahorrar para que todo fluya de la mejor manera. No se involucren en problemas que no les corresponden ni den su opinión si no se las piden. En el trabajo, cuidado con dejarse influenciar por chismes o miedos. Se sentirán de mal humor, reflexionen, es probable que se deba a cuestiones que no son importantes para ustedes, enfóquense solo en lo suyo.

Géminis

Viene cambios y el amor comenzará a florecer, quizá con una persona de su pasado. Cuidado con una amistad que está hablando mal de ustedes y su familia, hay hipócritas a su lado y pueden ocasionarles problemas. Verán mejoras en el dinero, pero no gasten de más. Han estado de mal humor, aprovechen este fin de semana para disfrutar, si tienen pareja sean más detallistas y busquen la manera de despertar la llama de la pasión.

Cáncer

Dejen atrás el pasado y concéntrense en su presente. Cuidado con traiciones dentro de su propia familia, deben aprender las lecciones para no cometer los mismos errores. Llegarán oportunidades de ganar más dinero y salir de la mala racha. La suerte estará de su lado, apuesten en juegos de azar. Si están en una relación, sean más empáticos y amorosos con su pareja. En el trabajo todo marcha bien, pero si están iniciando un negocio propio, podrían tener problemas con sus socios por cuestiones sin importancia.

Leo

Vienen cambios en los cuales deberán buscar una mejora económica, llegarán oportunidades que no pueden desaprovechar. No confíen totalmente en quienes los rodean, si tienen dudas sobre algo investiguen bien y saquen sus propias conclusiones. Cuidado con su mal humor, podrían lastimar a una persona que es importante para ustedes. Si están solteros, tengan paciencia, esperen el tiempo indicado para consolidar algo, no se involucren con cualquiera solo por miedo a estar solos.

Virgo

Vienen mejoras económicas, pero deberán cuidar sus gastos para no salirse de control. Cuidado con amistades que buscarán aprovecharse de ustedes. Si tienen pareja, iniciarán una buena etapa en la que podrán dejar los errores del pasado atrás. Tienen que entender que no pueden esperar nada de nadie y que de ustedes dependerá alcanzar lo que desean. Se enterarán de una noticia que los pondrá de mal humor, no se desquiten con quienes no tienen la culpa. Ya no insistan en lo que saben que no va a funcionar, no pierdan su dignidad.

Libra

Deben aprender de sus errores para no volver a cometerlos. Cuidado con su carácter explosivo, pueden dañar a personas que son importantes para ustedes. No permitan que alguien los haga sentir menos. Tienen que dejar el pasado atrás y concentrarse en su presente, su amor propio es lo más relevante. Aliméntense bien si no quieren enfermarse, es lo último que desean en estos momentos. No se arrepientan de las decisiones que han tomado, si no salió como esperaban, aprendan la lección.

Escorpión

Si están en una relación, pongan más atención a su pareja que está molesta por su comportamiento. Deben aprender a amarse y aceptarse con sus defectos, recuerden que cada quien es responsable de sus actos, no sean tan duros con ustedes mismos, terminarán por lastimar a los demás. No tienen por qué dejar ir lo que saben que por derecho les corresponde. Llegarán nuevos amores y se darán cuenta de cómo han madurado, buscarán concretar algo más serio.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy. Foto: Nana Calistar/Facebook

Sagitario

Tienen que sacar de su vida a quienes solo buscan aprovecharse de ustedes y quieren perjudicarlos. Cambien su estado de ánimo y sean más positivos, eso les permitirá rodearse de las personas indicadas. Dejen de enfocar su esfuerzo en aquello que saben que no les dejará nada bueno, no descuiden su vida y sueños por cumplir los de alguien más, los astros les dicen que sean nobles con quienes lo merecen y no tengan piedad con quienes los afectan, las personas no cambian. Encontrarán el amor en una amistad o llegará a través de una red social. Su económica mejorará, pero deberán ahorrar porque podrían necesitarlo en los próximos meses.

Capricornio

No entreguen más de lo que reciben ni se preocupen por cuestiones que no les corresponden. Un amor del pasado volverá a buscarlos, reflexionen bien si quieren dar segundas oportunidades. Cuiden su salud, podrían contraer una infección respiratoria. Confíen en su intuición para detectar las mentiras y que nadie se aproveche de ustedes. Vienen cambios que los ayudarán a entender el porqué de ciertas situaciones. Suelen ser personas muy entregadas que dan sin esperar, pero es momento de que se les devuelva todo lo que han hecho por los demás.

Acuario

Viene una etapa complicada en la que deberán arreglar documentos que tienen pendientes. Cuídense de amistades falsas que solo les ocasionarán problemas. Dejen de estresarse por cosas que saben que no van a suceder, pero no pierdan la fe en sus sueños, esfuércense por conseguirlos. Si están en una relación, deben dejar el pasado atrás y concentrarse en el presente, sean sinceros sobre sus sentimientos para evitar conflictos. No carguen con errores que no son suyos, reflexionen sobre lo que desean atraer a su vida.

Piscis

Vienen cambios positivos, pero tomen todo con calma, no sean tan ambiciosos o podrían salir perdiendo. No desaprovechen las oportunidades que significarán mejoras económicas. Sanen las heridas del pasado. Si tienen que tomar decisiones importantes, apóyense en su familia. Si están en una relación, no caigan en la rutina si no quieren perder a su pareja. Y si están solteros se darán cuenta de que no necesitan a nadie para ser felices, tengan paciencia que la vida pondrá en su camino a la persona correcta. Se sentirán estresados por preocupaciones que tienen desde hace tiempo, encuentren un momento para relajarse.