Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 15 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 15 de enero.

Aries

Últimamente han estado subiendo de peso, es hora de mejorar su alimentación, los fines de semana pueden disfrutar, pero sin caer en los excesos, y entre semana, cuídense lo más posible para tener más energía. Alguien cercano quiere presentarles a una persona, dense la oportunidad, podrían llevarse una sorpresa. Han descuidado a su familia, tienen que ponerles más atención.

Tauro

Tienen que reflexionar qué es lo que los está preocupando, descansen sin caer en los excesos para encontrar el lado positivo. Hagan un plan, pero también déjense llevar, y si las cosas no salen como esperaban no se preocupen. Si un amigo les llama para salir, acepten, compartir un buen momento puede ser lo que necesitan para olvidarse de sus preocupaciones.

Géminis

Hoy será un día de sorpresas, quizá las cosas no salgan como esperaban, pero eso será lo mejor, aún así tengan un plan, solo no tengan miedo a los cambios. No piensen de manera negativa, mantengan la calma y podrán superar cualquier problema, recuerden que no siempre pueden controlar todo, pero se están acercando a su meta.

Cáncer

Nunca dejen de aprender y soñar, busquen la manera de crecer sus conocimientos y aventurarse en ese proyecto que tienen en pausa, alcanzarán el éxito. Si se dan la oportunidad verán que hay un mundo de posibilidades, exploren y mantengan una actitud curiosa para lograr su crecimiento personal. Si alguien los invita a una cita, acepten, es el momento adecuado, anímense a conocer nuevas personas, eso también será parte de su éxito.

Leo

Disfruten todo lo que aman, necesitan acercarse más a la gente importante para ustedes, y no se limiten solo a los conocidos, es momento de ampliar su círculo social, podrían encontrar oportunidades. Las redes sociales pueden ser su mejor herramienta para fortalecer sus conexiones y abrir puertas. Si están solteros, podrían llegar sorpresas tentadoras, pero no esperen un compromiso a futuro, solo disfruten del momento.

Virgo

Busquen la manera de mantenerse relajados y liberar el estrés acumulado para poder enfrentar la semana que será agitada, esa será la clave para solucionar los problemas. Cuidado con la forma en la que responden, expresen sus ideas, pero no sean impositivos, la diplomacia les permitirá mejorar sus relaciones, acepten que los demás tienen su propio punto de vista.

Libra

Hoy varios de sus deseos podrían hacerse realidad, disfruten de una conversación profunda y compartan con esa persona especial para fortalecer su unión. Acérquense más a su familia, y si están en una relación, es hora de presentarles a su pareja, es un gran momento para construir puentes entre aquellos que aman. Si están solteros, no sean tímidos, expresen sus sentimientos y muestren quiénes son.

Escorpión

Salgan a disfrutar con la gente que aman, denle tiempo a su pareja, amigos y familia, no permitan que el trabajo los aleje de ellos, olvídense de las responsabilidades por un momento. Una persona cercana quiere compartirles algo que les interesa, será positivo para su vida. Si están solteros, no dejen que el temor al rechazo los lleve a perder oportunidades.

Sagitario

Busquen la manera de llenarse de energía, hagan meditación o ejercicios de relajación para ponerse de buen humor, olvídense por un momento de las tensiones, si algo les preocupa su pareja les ayudará a ver todo de una manera más clara y eso fortalecerá su unión. En el área del dinero, todo marcha bien, piensen en ahorrar un poco para irse de viaje y aprovechar los días de descanso.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Capricornio

La soledad se ha convertido en su aliada, así que aprovechen para salir y ponerse en contacto con su interior, seguro en ese momento encontrarán las ganas de llamar a un amigo, una buena conversación puede ser la clave para su día, también podrían llamar a esa persona que ha llamado su atención. Esas ganas de estar solos podrían estar relacionadas con el trabajo, reflexionen qué es lo que les está causando estrés y cómo pueden mejorar su entorno laboral.

Acuario

Vayan a visitar a su familia y lleven a su pareja, seguro todos se llevarán bien y eso les traerá tranquilidad. Si tienen oportunidad, pónganse en contacto con la naturaleza para recargar energía y renovar su espíritu, busquen un lugar para respirar aire fresco. Si un amigo los busca con algún problema, dense el tiempo para escucharlo.

Piscis

Si las cosas no salen como esperan mantengan la calma, deberán ser pacientes y aceptar la situación, podrían llegar buenas sorpresas y oportunidades. Si alguien los ha invitado varias veces a salir, hoy es el día para aceptar y darse cuenta de las verdaderas intenciones detrás, podrían encontrarse con una conexión profunda.