Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 15 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 15 de diciembre.

Aries

Están estresados por tanto trabajo y su pareja les está pidiendo más tiempo, tienen que relajarse. En cuestión de dinero se sienten limitados, confíen en que todo va a salir bien, organicen su presupuesto y tómenlo con calma. Si no tienen pareja, no dejen que su miedo a estar solos confunda sus sentimientos y los haga creer que alguien tiene intenciones amorosas cuando solo busca su amistad, dense la oportunidad de conocer a más personas.

Tauro

Tengan cuidado el día de hoy, pues estarán rodeados de personas que no son de fiar y quieren obtener dinero, confíen en su intuición. Vendrán buenas oportunidades para crecer en su trabajo, pero generarán envidias, no se preocupen por quienes no valoran su esfuerzo. No hablen de más sobre su vida si no quieren atraer a los chismosos. Es un gran día para el amor, ya sea que tengan o no pareja.

Géminis

Hagan limpieza y tiren aquello que ya no usan o es viejo para que estén listos para iniciar el 2024 con buena energía, aprovechen el tiempo, no dejen que la flojera los invada, podrían pedir la ayuda de su mejor amigo y cuando terminen salgan a celebrar. Recibirán una noticia de su familia que los hará felices. Tengan cuidado con lo que sale de su boca, pues podrían perder amistades que significan mucho para ustedes. La envidia no debe existir en su vida, vayan por lo que quieren y les corresponde.

Cáncer

El espíritu navideño les está pidiendo que se regalen algo a ustedes mismos, pero antes de hacerlo piensen bien qué es lo que les conviene, tómenlo con calma y no decidan de inmediato, mejor consúltenlo con la almohada. No dejen que nadie les quite su felicidad, aléjense de todo lo que les impida crecer. Piensen que solamente ustedes pueden elegir a su pareja, no se dejen influenciar por su familia, que nadie se meta con sus sueños.

Leo

Tienen que relajarse y descansar, su cuerpo se los está pidiendo pues han asumido demasiadas responsabilidades. No permitan que su mente los altere o los haga sentir culpables por cosas que no les corresponden. Si tienen la oportunidad de ayudar, háganlo, pero sin dejar de ver por ustedes. Una persona que ya no está físicamente en este plano se comunicará a través de un sueño y sabrán que los protege.

Virgo

Tienen que darse cuenta de todo lo que han construido y la buena suerte que tienen, valórenlo, todo se lo han ganado con esfuerzo y han destacado en el plano profesional, disfruten de este momento en el que todo les sonríe y agradezcan al universo para que la buena racha continúe. Si tienen pareja salgan de la rutina para que los celos no les ocasionen problemas.

Libra

Ha habido problemas en la familia y eso los tiene estresados, tienen la necesidad de sentir más libertad para no tener que resolver los conflictos que llegan a su oído, pero tienen que darse cuenta de que es más una idea suya que una situación real. Es buena idea que se sumerjan en su trabajo hasta que pase esta racha y puedan ver lo afortunados que son. Cuidado con compañeros de trabajo que les tienen envidia.

Escorpión

Es buen momento para darle al ejercicio y a la alimentación saludable para recuperar su buen estado físico, dejen la pereza a un lado y vuelvan a aquello que los entusiasma, hagan una lista de actividades que alejarán el estrés y los cargarán de energía. Se sentirán preocupados por una noticia, pero todo se solucionará de la mejor manera. Pronto comenzarán a ver la salida de aquellos problemas que los tenían agobiados.

Sagitario

Su intuición les ha permitido adelantarse a las cosas, aprovechen esa ventaja. Podrían enfrentarse a una situación complicada, piensen bien cómo van a reaccionar y no dejen que nadie arruine su día, escuchen a su voz interior para no cometer errores. Hay alguien que está muy interesado en ustedes, pongan atención para descubrir quién es, podrían iniciar una buena relación. Cuidado con su mal humor, podrían tener problemas en el trabajo o provocar una discusión con su familia.

Capricornio

Hay una situación que los tiene estresados y de la que no han podido salir, tienen que reflexionar y buscar nuevas maneras de enfrentar el problema, posiblemente les está haciendo falta paciencia, relájense un poco y verán todo con más claridad, podrían hacer un poco de yoga o meditación. Tienen que aprender a valorar lo que tienen para encontrar la felicidad y recuerden que no pueden exigir aquello que ustedes no están dispuestos a dar. Llegarán sorpresas que van a alegrarlos.

Acuario

Están muy acostumbrados a ser independientes y hay una persona a quien se acercaron y ahora no saben cómo alejarla, asuman su responsabilidad y busquen la manera de dejar todo en claro sin lastimar. Si no han podido superar una ruptura es hora de dejar sus miedos atrás, denle una nueva oportunidad al amor. Tendrán la posibilidad de mejorar sus ingresos. Cuidado con traiciones que vendrán de su familia. Podrán alejarse de personas que saben que no les convenían.

Piscis

En estos días han disfrutado de la buena comida y eso está bien, pero cuiden sus hábitos pues han estado subiendo de peso, no se trata de que se pongan a dieta, solo no se den gustos todos los días para mejorar su bienestar general. No se dejen deslumbrar por lo nuevo que llegará a su vida, sean pacientes y atraerán lo que en realidad merecen.