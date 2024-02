Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 14 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 14 de febrero.

Aries

Llegarán nuevas oportunidades de negocios y cambios de residencia. En el amor, desearán una relación seria y cerrarán las heridas del pasado. No pongan límites a lo que sueñan, podrán conseguir todo lo que deseen, no tengan miedo al fracaso y sigan luchando por su meta. Si en el trabajo quieren que hagan más sin pagar, defiendan sus derechos. Llegarán muchas insinuaciones amorosas, cuidado con caer con quien no los valora, hablen sobre sus sentimientos y no se dejen de nadie.

Tauro

Dejen de preocuparse por lo que los demás piensen de ustedes, no den explicaciones a nadie. Cuidado con los que dicen si no quieren caer en chismes y problemas con sus amigos. Protejan a su corazón, se han entregado mucho y podrían salir lastimados. En el trabajo podrían surgir conflictos, no se estresen, sabrán cómo resolverlo, tengan paciencia y una actitud positiva. En el amor hay alguien especial que ronda su cabeza y está esperando a que den el primer paso.

Géminis

Cuidado con su mal humor, podrían crear conflictos fácilmente. Se sentirán confundidos y no sabrán qué decisión tomar para lograr sus metas, tienen que ser pacientes y dejar el pasado atrás. En el trabajo, si no les cumplen lo que les prometieron no se desanimen, mantengan la calma. En el amor llegará una sorpresa, descubrirán algo nuevo y emocionante de su pareja que los enamorará más.

Cáncer

La vida les acercará una gran oportunidad en el trabajo que los llevará a ganar más dinero, pero deben reflexionar sobre qué es lo que quieren y dejar de perder el tiempo en cuestiones sin importancia. Encontrarán el amor a través de un amigo. Tienen que comprometerse y trabajar por sus sueños, es el momento de tomar las riendas de su vida y demostrar de lo que son capaces.

Leo

No se cierren a las oportunidades y cambios, los acercarán a su felicidad y saldrán de la rutina. Dejen de agobiarse por los errores del pasado, deben enfocarse en su presente y planear su futuro. El amor tocará a su puerta cuando menos lo esperen y en la persona que menos imaginan. Deben concentrarse en el trabajo si no quieren cometer errores. Si están en una relación, anímense a sorprender a su pareja con algo que los una más.

Virgo

Acérquense a las personas que siempre los apoyan, olvídense del pasado. Una amistad tiene un interés amoroso en ustedes, si quieren iniciar algo primero deben sanar sus heridas para aprovechar al máximo las nuevas oportunidades. Si están considerando cambios importantes en su vida, tomen decisiones con calma, analicen bien las ventajas y desventajas, no caigan en el impulso. Deben prestar más atención a lo que de verdad importa y no dar todo solo en el trabajo.

Libra

Cuidado con su mal humor podrían afectar a todo el que se atraviese en su camino. Vean bien por donde pisan, podrían sufrir una caída. No se limiten, no se queden con ganas de nada, vayan tras sus sueños, vienen buenas oportunidades para mejorar sus ingresos. Dejen de quejarse si las cosas no salen como esperan, las estrellas dicen que han estado trabajando duro y los resultados están por llegar, valoraren lo que han logrado, lo merecen. No tomen decisiones impulsivas, analicen bien todas las opciones.

Escorpión

Han tenido la oportunidad de lograr sus metas, pero se han rodeado de las personas incorrectas que, en lugar de ayudar, solo los obstaculizan. Podrían sentirse melancólicos recordando el pasado, no se dejen llevar por esos pensamientos o podrían tomar decisiones equivocadas, es normal sentirse así de vez en cuando, pero lo mejor es que busquen el apoyo de alguien que pueda darles una perspectiva fresca para tener su mente más clara.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy.

Sagitario

Hay quienes solo los buscan cuando los necesitan, tienen que alejarse de ellos. Dejen de darle tanta importancia a cuestiones que no la tienen. Cuidado con lo que dicen, podrían cometer una indiscreción y lastimar a alguien importante para ustedes. Vienen cambios de amistades, necesitan renovarse y sacar de su vida a quienes no les aportan nada, no tengan miedo a estar solos. Quizá se sientan desanimados, no se preocupen, organicen una salida con sus verdaderos amigos para recargarse de energía. Si están interesados en una persona no duden en dar el primer paso, hoy es el día para averiguar si sus sentimientos son correspondidos.

Capricornio

Las traiciones del pasado los han hecho duros, pero deben confiar más en ustedes y creer en su capacidad de lograr sus metas, están en una etapa de logros, podría ser el momento correcto para volver a entregar su corazón. Vendrán cambios en lo laboral y la posibilidad de realizar un viaje. Hoy podrían enfrentar una situación difícil, una discusión con alguien a quien quieren mucho, no se preocupen, no tendrá mayores consecuencias, pidan perdón si es necesario y sean empáticos. En el amor, no dejen que el miedo al compromiso los aleje de personas que los pueden hacer felices, tienen que abrirse a nuevas posibilidades.

Acuario

Podrían descubrir una traición por parte de alguien de su familia. No descuiden su salud y bienestar, tienen que hacer dieta y ejercicio. Reflexionen sobre lo que desean, viene un ciclo en el cual podrán conseguir todo lo que se propongan, pero no le dejen todo al destino, trabajen por sus sueños. Podrían sentirse desanimados por las personas a su alrededor que obstaculizan su camino y quieren tomar decisiones por ustedes, es hora de sacarlas de su vida, no las van a extrañar nada.

Piscis

Viene un evento importante en el cual destacarán. Tienen que tomar las riendas de su vida antes de que otras personas lo hagan, aprendan a tomar sus propias decisiones. No se involucren en problemas que no son suyos o no lograrán avanzar en sus metas. Hoy su talento para administrar los hará brillar, su intuición para los negocios les permitirá ganar más dinero, tomen las oportunidades. Atrévanse a enfrentar sus deseos más profundos sin miedo.