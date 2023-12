Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 14 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 14 de diciembre.

Aries

Dejen de preocuparse por cosas que no tienen importancia y relájense, después del trabajo que han hecho a lo largo de la semana es momento de tomarse un descanso y buscar ese cambio que les traerá beneficios. Podrían verse involucrados en un triángulo amoroso, pero después encontrarán a una persona que les traerá felicidad.

Tauro

Trabajen en lo que los hace felices y enfóquense en sus metas. Si tienen un proyecto en mente es el momento de arrancar con él. La perseverancia los ayudará a lograr todo aquello que desean, pero no duden en pedir ayuda. En el amor la comunicación será la clave para que su relación mejore. No caigan en los mismos errores del pasado y no tomen en cuenta comentarios que solo buscan lastimarlos.

Géminis

Dense la oportunidad de explorar nuevas ideas. No se involucren en relaciones falsas que solo les traerán problemas. Es momento de aprender algo nuevo y comunicarse mejor con los demás, especialmente con su pareja para lograr una conexión más profunda, no se dejen influenciar por celos e inseguridades. No se involucren en relaciones pasajeras, pues solamente se aprovecharán de ustedes.

Cáncer

No teman demostrar sus sentimientos, pero cuidado con dramas. Dense el tiempo de consentirse y acercarse a las personas que aman. En el trabajo confíen en sus corazonadas para tomar decisiones. No se olviden que a esta vida han venido a disfrutar, no tienen que dar explicaciones a quien no se las pide. Si están saliendo con alguien no se entreguen a la primera para despertar interés.

Leo

Su energía positiva está en un punto alto y gracias a ello llegarán personas a su vida, incluyendo un nuevo amor. Destacarán en el trabajo y serán el centro de atención a donde sea que vayan. En el amor digan lo que sienten y sean empáticos, dejen atrás el pasado y no se dejen caer. Vendrán cambios positivos.

Virgo

Al fin podrán alejarse de personas que solo les causan estrés. Es momento de que trabajen en sus pendientes y metas. No sean tan duros con ustedes mismos y alégrense por sus logros. Se han vuelto impacientes y eso los podría hacer perder los estribos fácilmente.

Libra

Busquen el equilibrio en las decisiones que tendrán que tomar próximamente para que no pierdan sus objetivos. En el trabajo confíen en sus corazonadas y tomen la iniciativa. Si tienen el deseo de hacer cambios en su rutina, es el momento para buscar su felicidad. Podrían enfrentar problemas con su familia debido a malos entendidos.

Escorpión

Sus emociones estarán a flor de piel, podrían sentirse tristes por recordar a personas de su pasado. En el trabajo su pasión los llevará a alcanzar las metas que han perseguido. En el amor atrévanse a demostrar sus sentimientos a la persona que les interesa, pero no caigan en actitudes posesivas, fomenten la confianza. Cuidado con pendientes podrían terminar estresados por tanto trabajo.

Sagitario

Su manera de ver la vida los ayudará a conseguir lo que quieren. En el trabajo pongan creatividad y podrían lograr un ascenso. Si están en una relación tienen que entender que no siempre pueden tener la razón, cuidado con cometer los mismos errores del pasado. Vendrán sorpresas que los harán felices y encontrarán la estabilidad con su pareja en caso de que tengan.

Capricornio

Si son disciplinados alcanzarán sus metas, pero recuerden que no todo puede salir como esperan. En el trabajo establezcan sus metas y no teman pedir ayuda si la necesitan. Dense tiempo para hacer aquello que los hace felices. En el amor no saben qué es lo que quieren. Cuiden su salud y apariencia.

Acuario

Sus ideas los harán destacar en todo aquello que se propongan, exprésenlas en su trabajo, será la clave para destacar. En el amor busquen conexiones que les llenen de paz. Llegarán grandes bendiciones a su vida. Su intuición les dirá en quién pueden confiar y en quién no.

Piscis

Se alejarán de personas falsas que alguna vez consideraron amigos. Escuchen su intuición para saber hacia dónde tienen que dirigir sus pasos. Si tienen la oportunidad de ayudar a alguien, háganlo, su compasión es una característica importante de su signo, pero también cuiden de ustedes. Habrá oportunidades de mejorar en el trabajo. Si tienen pareja se enterarán de secretos que podrían arruinar su relación.