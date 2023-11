Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 13 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 13 de noviembre.

Aries

Deberán tener cuidado con una persona que conocerán próximamente, pues solo les traerá problemas. Pongan atención para descubrir a aquellos que solo quieren aprovecharse de ustedes. Su mal humor los podría llevar a lastimar a las personas que aman, cuidado con lo que dicen. No dejen regresar a su vida a aquellas personas que les demostraron que no valían la pena.

Tauro

Si las personas están hablando mal de ustedes no se preocupen, solamente vean por sus propias metas y disfruten cada situación que se les presente, el tiempo resolverá lo que los está haciendo dudar. En el amor llegarán grandes oportunidades, deben olvidarse de las traiciones del pasado. No se dejen influenciar por personas pesimistas que quieren arruinar sus planes.

Géminis

Dejen de rogar amor a aquellos que les han demostrado que no están interesados. Podrían tener la oportunidad de traicionar a su pareja, no cometan ese error. Olvídense del pasado, el tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Probablemente, volverán a cometer los mismos errores y saldrán lastimados. Llegará un dinero extra que les ayudará a salir de algunas deudas. Cuidado con amistades que están hablando mal de ustedes.

Cáncer

No entreguen su corazón tan fácilmente o podrían salir heridos, no rueguen ni presionen. Se sentirán muy unidos a su familia. Si tienen que realizar algún trámite de su trabajo pongan mucha atención, pues podrían cometer errores. Hay una persona que se ha estado metiendo en su vida, pongan las cartas sobre la mesa y paren la situación.

Leo

Su relación de pareja se afianzará, una noticia los va a unir, pero no den motivos para que haya desconfianza. Cuiden su salud porque podrían enfermarse de la garganta. Hay una persona interesada en ustedes y no se están dando cuenta, podrían tener una buena relación y ayudarlos a superar el pasado.

Virgo

No le den tanta importancia a las cosas, recuerden que lo que no es para ustedes no lo pueden forzar, podrían salir muy lastimados. Tienen que hacerse responsables de sus errores. Podría regresar un amor del pasado que los hará confundirse con sus sentimientos.

Libra

Descubrirán las verdaderas intenciones de una amistad y su relación terminará definitivamente. En estos días se encontrarán con personas que les tendrán mucha envidia, no le den importancia, pero tampoco sean egocéntricos porque dañarán su imagen.

Escorpión

Recuerden que nadie tiene por qué cargar con problemas ajenos, así que aprendan a disfrutar su vida y dejen de culpar a los demás. Verán la solución a problemas que los habían estado estresando, pero deben aprender a quererse a sí mismos y ver las cosas de una manera más positiva, las traiciones y caídas los harán más fuertes.

Sagitario

Si tienen la intención de bajar de peso es momento de ponerse a dieta, pues les será muy fácil estar en forma. Al fin dejarán de pensar en amores del pasado y llegará una persona con quien podrán iniciar una relación, pero no cometan los mismos errores, lleven todo con calma. Podrían recibir un dinero extra para pagar sus deudas.

Capricornio

Llegarán grandes oportunidades laborales, pero no acepten algo que saben que no podrán cumplir, pues quedarán mal. Pronto podrían conocer a la persona correcta para enamorarse. Se enterarán de que una amistad ha sido deshonesta con ustedes y se sentirán decepcionados. Creerán que el mundo está en su contra, pero solo es una racha, aprendan a disfrutar de los buenos momentos.

Acuario

No se involucren con personas que solo los buscan cuando los necesitan. Preocúpense por su vida y sus problemas antes de querer arreglar los de los demás. Si tienen ganas de iniciar una relación, no dejen que sus miedos arruinen sus deseos. Se enterarán de un chisme que los sorprenderá mucho, lo mejor es que no digan nada, dado que podrían meterse en problemas.

Piscis

Es momento de dejar atrás el pasado y concentrarse en lo bueno que tienen actualmente. Extrañarán a personas que se fueron, pero fue lo mejor. No se quejen tanto y pongan a trabajar sus sueños. La vida les traerá una situación que les hará darse cuenta de muchas verdades. Es un buen momento para los juegos de azar, podría llegar un dinero extra.