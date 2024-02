Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 13 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 13 de febrero.

Aries

Déjense sorprender por la vida, no se queden encerrados en casa, el amor llegará en el momento correcto, no traten de apresurarlo o podrían salir lastimados. Dense la oportunidad de viajar y conocer cosas nuevas. Están en el momento correcto para pedir un aumento y también para hablar claramente sobre cualquier situación con su pareja o amigos. Busquen la manera de crecer sus ahorros.

Tauro

Tendrán que alejar de su vida a personas negativas que además podrían traicionarlos. Llegarán amores pasajeros. Cuiden sus cosas y dinero, podrían sufrir una pérdida. No tengan miedo al cambio, vienen buenas oportunidades para transformarse. Si están en una relación pongan más atención a los detalles, pues a veces entre tantas responsabilidades pasan por alto darle el tiempo que se merece.

Géminis

Tienen que atreverse a abrir los ojos para darse cuenta de lo que realmente está sucediendo en su vida. Alguien de su pasado regresará y querrá afectarlos, tienen que cerrar ese ciclo para poder avanzar. Vayan tras sus metas y aprovechen todas las oportunidades si no quieren perderlas, nada va a caerles mágicamente. Pongan más atención a sus actividades en el trabajo o tendrán problemas, deben concentrarse y poner todo su empeño. Si sienten que su pareja ha estado distante, no dejen volar su imaginación, hablen directamente.

Cáncer

Tendrán que enfrentar una prueba para que finalmente valoren a quienes tienen a su lado, han estado perdiendo el tiempo en cuestiones sin importancia. Vienen cambios que transformarán su manera de pensar, los demás ya no podrán aprovecharse de ustedes. Si hay alguien interesado en iniciar una relación y no comparten los sentimientos sean honestos para que nadie salga lastimado. No tengan miedo a pedir ayuda, podrán entender mejor cuáles son los pasos a seguir, un consejo puede hacer la diferencia. Tienen que confiar en su capacidad de lograr lo que se propongan, tracen un plan y no se dejen llevar por la corriente.

Leo

Podrían ponerse de mal humor debido a las injusticias que verán a su alrededor, no carguen con problemas que no son suyos. Llegará la posibilidad de emprender su propio negocio, pero habrá personas que les bajaran el ánimo, aléjense de ellas, tienen que aprovechar las oportunidades que están llegando. Deben entender que la vida no es perfecta y que no pueden estar entregando todo a los demás y descuidarse ustedes, tienen que poner límites. Los astros dicen que es hora de dar ese primer paso, no se preocupen por lo que sucederá, poco a poco verán resultados.

Virgo

Podrían realizar un viaje corto. Sentirán la necesidad de buscar a alguien de su pasado para poder cerrar el ciclo. En los próximos días recibirán una buena noticia que los va a hacer muy felices. Vendrán cambios positivos en el ámbito del dinero, mejoras laborales y nuevos compañeros de trabajo. Cuiden su salud, pues podrían enfermar debido a la situación que los está estresando, organicen sus pensamientos. Recuerden que el éxito no significa prestigio y dinero, exploren otros aspectos que también son importantes.

Libra

Tengan cuidado con una persona morena que podría ser un obstáculo para su éxito. No se olviden de dónde vienen y hacia dónde van para no perder el rumbo. Si están pasando por un proceso legal este se solucionará a su favor. Podría aparecer una persona que los hará cambiar su manera de pensar sobre ese tema que los tiene preocupados. Podría buscarlos un amor del pasado, si están solteros y todavía sienten algo consideren dar una segunda oportunidad, no pierden nada con intentarlo. Si están en una relación, hablen con su pareja sobre sus planes a corto plazo.

Escorpión

Llegarán nuevas oportunidades y mejoras en el dinero. Si algo de su pasado les está impidiendo avanzar, al fin podrán cerrar el ciclo. Sus habilidades y perseverancia serán las claves para lograr sus sueños. Reflexionen sobre cómo quieren que sea su vida, si trabajan duro merecen disfrutar también, no tengan miedo a pensar en grande más allá de sus responsabilidades, la vida los llenará de buenas experiencias.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy.

Sagitario

Llegarán buenas oportunidades en el ámbito del trabajo y el amor, pero el karma de su pasado los está obstaculizando. Alguien cercano a ustedes ha comenzado a sentir atracción, si no comparten el sentimiento sean claros para no lastimarlo. Tengan mucho cuidado, pues podrían sufrir un accidente o perder dinero. Si tienen pareja tienen que valorarla y no buscar en otros lo que ya tienen con ella, aprovechen San Valentín para fortalecer su unión y pasar un momento romántico, se llenarán de energía positiva. También pueden salir con sus amigos, no subestimen el poder de pasar un buen rato para salir de la rutina.

Capricornio

Vienen muchos cambios, consideren la posibilidad de realizar un viaje o de jugar juegos de azar, la suerte está de su lado. No dejen que el trabajo afecte su vida personal, podrían perder a una amistad que es importante para ustedes. Es posible que alguien de su familia que tienen tiempo de no ver los busque. Tendrán buenas noticias en el trabajo, van a destacar. Si están solteros se enterarán de alguien que está interesado en ustedes.

Acuario

Si estás en una relación podrían enfrentar problemas con su pareja debido a los celos. No tengan miedo a arriesgarse e ir tras sus metas, la vida les acercará grandes oportunidades, no las dejen ir. Hoy es un gran día para demostrar a la persona que les interesa sus verdaderos sentimientos. Debido a sus preocupaciones están olvidando cuidar de ustedes, tienen que consentirse y darse un momento para relajarse.

Piscis

No le den importancia a las cosas que no la tienen, pueden estar perdiendo oportunidades. No busquen amor en donde solamente hay amistad, no confundan sus sentimientos. Si hay alguien que les interesa y no saben qué piensa de ustedes, anímense a dar el primer paso y hablen claramente, no teman expresar lo que sienten.