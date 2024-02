Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 12 de febrero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 12 de febrero.

Aries

Los días en que se sienten desanimados la respuesta será el amor, si están en una relación entrarán en una etapa de maduración. Se sentirán reflexivos porque el mes siguiente es su cumpleaños, probablemente se sentirán melancólicos por las personas que ya no están a su lado. Tienen que mejorar sus hábitos para mejorar su día a día. Tendrán dificultad para expresar lo que piensan, pero la honestidad es lo mejor, siempre y cuando sean respetuosos.

Tauro

Vendrán cambios en el área laboral que les dejarán un dinero extra, dedíquenlo a saldar sus deudas. Dejen de preocuparse por el qué dirán, saquen de su vida a las personas que les causan estrés. No gasten en aquello que no necesitan, administran bien su dinero, ahorren para aquellos momentos en que haya dificultades financieras. Si están en una relación, expresen sus sentimientos en lugar de hacer dramas. Si están solteros, llegarán nuevas oportunidades de enamorarse.

Géminis

Llegarán personas interesantes a su vida con quienes podrán iniciar una buena relación y alejarse de amores baratos, es momento de cerrar ciclos y empezar desde cero para recibir las sorpresas que la vida les tiene preparadas. Vienen cambios en lo laboral que los llevarán por el camino correcto para conseguir sus metas. No gasten en lo que no necesitan si no quieren sufrir después con deudas, hagan un presupuesto y apéguense a él. Si están solteros, no se conformen con cualquiera por miedo estar solos, exijan amor verdadero.

Cáncer

Tienen que poner límites y aprender a decir que no, no nacieron para complacer a todos, demuestren al mundo de lo que son capaces y que nadie se interponga en sus metas. Llegará una sorpresa que los pondrá muy felices. Es momento de apostar por esa idea que ha rondado su cabeza, confíen en su corazón. No dejen que gente negativa arruine su día, enfóquense en sus objetivos.

Leo

Llegará una segunda oportunidad para enamorarse, pero deben controlar su carácter y cuidado con apresurar las cosas, deben ir paso a paso para no caer en los mismos errores. Si están en una relación, es probable que su pareja no esté valorando todo su esfuerzo, tomen las riendas y no esperen que todo se arregle solo. En el trabajo su manera de solucionar los problemas será la clave para su éxito, aunque deberán soportar la envidia de algunos, sigan adelante.

Virgo

Dejen de preocuparse por personas que los obstaculizan y enfóquense en aquellos que siempre los apoyan. Se sentirán con buena energía y con ganas de realizar todas sus metas que comenzarán a materializarse en las próximas semanas. Se sentirán algo confusos debido a su pasado, no permitan que eso afecte su camino, no se queden de brazos cruzados, revisen bien las oportunidades, pero no tomen decisiones precipitadas, calculen bien. Si tienen pareja tienen que poner más esfuerzo en su relación, y se están solteros pongan atención, pues podrían encontrarse con alguien compatible, solo no se pongan muy exigentes.

Libra

Cuidado con amores pasajeros, únicamente les traerán problemas y podrían salir lastimados. Dejen de preocuparse por los demás y disfruten de la vida, tienen que cerrar ciclos y parar de quejarse por lo que ya pasó. Hay un asunto que los tiene muy estresados, tienen que encarar de una vez la situación, si se trata de algo laboral hablen con su jefe y busquen soluciones, no tengan miedo al fracaso.

Escorpión

Recibirán una sorpresa por parte de una persona que les interesa. Es momento de que cierren el ciclo que no los ha dejado avanzar, vienen cambios que podrían significar ganancias si toman las decisiones correctas. Si alguien los invita a salir, acepten, pueden ser el inicio de algo especial o conocer a una persona que después les abrirá las puertas de una oportunidad interesante. Cuiden bien su dinero, aunque ahora lo tienen, deben administrar bien si no quieren tener problemas más adelante.

Sagitario

Traten de no esperar nada de nadie si no quieren salir decepcionados. Si llegan a caerse se van a levantar con más fuerza, así que no den segundas oportunidades, ya saben quién puede ser leal y quién solo les romperá el corazón. Están buscando su tranquilidad y hoy es el día de poner un alto a aquellos pensamientos que los tienen estresados, escuchen a su corazón y acepten que hay situaciones que no pueden cambiar. En el dinero, administren bien, gasten de manera consciente. Si están en una relación tienen que valorar más a quien tienen a su lado.

Capricornio

Una persona se acercará mucho a ustedes, tengan cuidado, pues podría meterlos en un problema. No están disfrutando de su día a día y se han preocupado por quienes no valen la pena. Llegarán dos amores importantes que los pondrán en una encrucijada, cuidado con arriesgar de más. Hoy será un gran día si se adaptan a lo que piensan los otros, si tienen una buena idea exprésenla, pero no se molesten si no la toman en cuenta, lo relevante es que fluyan y la pasen bien. En el amor, una persona que llamó mucho su atención volverá a acercarse, no dejen pasar las oportunidades.

Acuario

Si están en una relación y su pareja se ha mostrado distante, hablen con sinceridad y entenderán el porqué. Esta semana se sentirán muy sensibles y cualquier cosa que suceda a su alrededor podría afectarlos. Tienen que enfocarse en los proyectos que tienen en mente. Llegará una buena oportunidad para conquistar a la persona que les interesa, así que no pierdan el tiempo que esta semana los astros están de su lado, puede que la persona que les gusta tenga miedo al compromiso, tranquilos, ustedes pueden cambiar esa situación.

Piscis

Una amistad no está haciendo honesta con ustedes y podría involucrarlos en chismes. Se sentirán confundidos con respecto a qué camino seguir, no se preocupen, vienen días positivos, pero tienen que meditar acerca de las decisiones que están tomando, los cambios los harán aprender de sus errores para no volver a cometerlos. No se alejen de su familia, vayan a visitarlos, se llenarán de buena energía. Hay momentos en los que se sienten sobrepasados, pero tienen que cuidarse más tanto física como emocionalmente, dense un momento para meditar y encontrar la paz que necesitan.