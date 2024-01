Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 12 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 12 de enero.

Aries

No dejen para después lo que pueden hacer hoy, enfrenten las tareas difíciles en el trabajo, se sorprenderán de los buenos resultados, si realizan primero lo que les resulta complicado alcanzarán el éxito. Después de salir del trabajo, dense un momento de relajación, hagan algo de ejercicio para mejor su salud. Si han estado mostrando interés por una persona y esta no responde, ya no insistan, lo mejor es que esperen a quien los valore de verdad. Si están en una relación y algo no está funcionando, trabajen juntos para mejorar su unión. Peleas con su familia podrían ocasionarles problemas.

Tauro

Un amigo está necesitando de su apoyo, si es necesario, cancelen sus planes para verlo porque serán el consuelo que requiere, si les pide un consejo sean honestos, la verdad siempre será mejor. En el trabajo, el ambiente podría estar tenso, cuidado con lo que dicen, no se metan en problemas. Si están en una relación, no saquen conclusiones y eviten peleas, tienen que ser más empáticos.

Géminis

Compartan sus conocimientos en el trabajo, eso los va a ayudar a destacar, hoy serán líderes. Si una amistad los llama con alguna preocupación, aunque no les guste lo que tiene que decir es mejor enfrentar la realidad, podrían darse cuenta de que alguien cercano está siendo deshonesto con ustedes. Si han recibido un rechazo en el amor, no se desanimen y sigan adelante.

Cáncer

Dejen de preocuparse por aquello que no pueden cambiar, tienen que fomentar el amor propio sin importar las opiniones de los demás, deben tener una mente positiva y dejar salir su encanto. Si van a alguna reunión sorprendan a sus amigos con detalles, sus ideas los harán destacar. En el amor, no se conformen, hagan la diferencia con su ingenio. Hoy dejarán a todos con la boca abierta.

Leo

Demuestren su buena energía, especialmente a sus superiores en el trabajo, que verán con buenos ojos su compromiso. Tendrán que enfrentar algunos obstáculos, pero podrán superarlos fácilmente. Cuiden de ustedes mismos, necesitan descansar y alimentarse mejor. Dense tiempo para demostrar su cariño a esa persona especial en su vida, fomenten el romance para fortalecer su unión.

Virgo

Eliminen todo el estrés que tienen debido al trabajo, están muy cansados, pequeños cambios podrían hacerlos sentir mejor y más concentrados, lo que les permitirá ver las oportunidades a su alrededor. Si están en una relación, piensen en tomar la iniciativa y dar rienda suelta a la ternura. Podría llegar la oportunidad de cambiar de casa o auto.

Libra

Hoy brillará el romance, si han iniciado una relación hace poco no duden, todo va bien, sorprendan a su pareja con un detalle, salgan a divertirse. En el trabajo, compartan sus conocimientos, el intercambio de ideas los hará destacar y todos saldrán ganando. Cuiden su dinero y no apuesten todo a una sola fuente de ingresos, planifiquen con cuidado.

Escorpión

Hoy estarán de mal humor, pero no se desquiten con quienes los rodean, tienen que ser más tolerantes, especialmente en el trabajo tendrán que ser muy pacientes. Podrían recibir la llamada de un amigo que está en problemas, necesita de su compañía y empatía. Si están en una relación, el romance estará en el aire, sorprendan a su pareja con un detalle. Tienen que agradecer lo que tienen y olvidarse del pasado para ser felices.

Sagitario

Es el momento para dejar atrás el mal humor que han sentido en los últimos días, especialmente si no quieren meterse en problemas, lo mejor es que tengan calma, si están sobrepasados no duden en pedir ayuda. En el trabajo, olvídense de esa energía negativa que los estresa y salgan a divertirse con su pareja, las risas y un buen momento los ayudará a recargar pilas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Capricornio

Se darán cuenta de las personas que deben estar en su vida y aquellas que es mejor olvidar. En el trabajo, busquen hacer equipo, realicen alguna actividad divertida para fortalecer la unión, será positivo para su futuro. En el amor, tienen que dejar atrás las heridas del pasado, no dejen que las malas experiencias afecten la confianza con su pareja actual, aprendan las lecciones, pero no dejen que eso arruine su presente. Cuidado con personas que pueden traicionarlos, no subestimen su voz interior.

Acuario

Será un día lleno de emociones, tendrán que ser empáticos con los demás, recuerden que cada quien tiene sus problemas, sean auténticos y verán como todo fluye mejor. Si llegan a escuchar un chisme primero investiguen si tiene algo de verdad, podrían llevarse una sorpresa. Su mente ágil les permitirá responder ante quienes quieren hacerles mal y menospreciarlos. Tienen que expresar sus sentimientos sin miedo, no se queden con ganas de nada.

Piscis

Sentirán que su desarrollo profesional está estancado, pero deben reconocer todo su esfuerzo, mantengan una actitud positiva, pronto llegará la recompensa, vienen nuevas oportunidades. Si están en una encrucijada, tienen que tomar decisiones firmes que los harán avanzar. Tendrán una reunión con alguien a quien respetan que, además de agradable, dará un impulso a su economía.