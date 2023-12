Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 12 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 12 de diciembre.

Aries

Llegará un amor a su vida que les enseñará por qué no funcionó con alguien más. Solo ustedes conocen lo que han tenido que pasar para llegar hasta donde están, no permitan que otras personas se metan en sus asuntos. Hay buenas oportunidades en el trabajo y el dinero, aprovechen para invertir en el proyecto que tienen en mente. En los siguientes días deberán tener paciencia y amor propio, no dejen que nadie se aproveche de ustedes, pero cuidado con la manera en la que tratan a los demás, pues podrían lastimar.

Tauro

Escuchen los consejos de su familia, deberán reflexionar porque vienen cambios fuertes. Será una semana pesada, estarán heridos del corazón y se darán cuenta de que muchas personas no son honestas y se han aprovechado de ustedes, pero tienen que sacar su energía interior para mostrarle al mundo de lo que son capaces y encontrar la felicidad. En estos días tendrán que tomar decisiones importantes, no se dejen influenciar por comentarios negativos, recuerden que suelen despertar envidias.

Géminis

Tienen que sacar de su alrededor a aquellas personas que no les aportan nada. Dejen de pensar en el pasado, enfrenten la vida paso a paso. Un antiguo amor ha pensado mucho en ustedes y seguramente soñaran con él o ella. Si llega a su vida la oportunidad de concretar un negocio relacionado con alimentos, tómenla, pues tendrán éxito y buen dinero. Cuiden su salud y descansen, pues podrían enfermarse. Olviden el pasado y preocúpense por lo que sigue.

Cáncer

Están en un gran momento para volver realidad sus sueños y demostrar a aquellos que dudaron de lo que son capaces. Podrían realizar un viaje. No pretendan cambiar a las personas a su alrededor, tienen que respetar su forma de vivir, solo háganse responsables de ustedes. Si quieren encontrar el amor tienen que confiar, es momento de iniciar de cero, no se agobien por su pasado o futuro antes de dormir, dejen todo en manos del destino. Cuidado con accidentes en el trabajo o en la calle. No se dejen manipular por chismes.

Leo

Tienen que buscar el equilibrio y no dejar que malos comentarios arruinen sus planes. Podrían enfrentar celos por parte de un amigo. Llegará una buena noticia. Si están en una relación, no sean deshonestos y se involucren con alguien más, lo mejor es darse tiempo con su pareja y descubrirán quién es. Es hora de concretar ese negocio que tienen en mente, recibirán buen dinero.

Virgo

Llegará una nueva amistad a su vida que los hará cambiar su manera de ver las cosas. Tendrán un encuentro especial con alguien, disfrútenlo y no den explicaciones. No dejen que su miedo a estar solos los haga querer regresar con alguien que ya salió de su vida. Cuidado con una traición que llegará por un compañero de trabajo, tengan paciencia y enfrenten los problemas, pronto comprenderán por qué la vida les ha puesto esas pruebas.

Libra

Se enterarán que un amigo ha estado hablando mal de ustedes. Llegará la posibilidad de cambiar de trabajo, no será fácil tomar la decisión, pero escuchen a su corazón. Lo mejor es alejarse de aquellas personas que les causan problemas, no dejen que nadie altere su paz y trabajen en ser mejores personas. No se dejen vencer por nadie, viene una etapa de altibajos. Piensen bien en las decisiones que van a tomar en los próximos días, pues podrían perder aquello por lo que han trabajado.

Escorpión

Deberán tener paciencia y trabajar por las metas que desean cumplir, pronto verán resultados. En el trabajo vendrán cambios que deberán enfrentar o podrían perder la oportunidad de ganar más dinero, pero necesitan moverse y apostar sobre todo por las ventas. Valoren a quienes los quieren y alejen de su vida a aquellos que solo les causan problemas. No dejen que las heridas del pasado les impidan expresar sus sentimientos por las personas que aman. Próximamente podrían concretar ese negocio que tienen en mente desde hace tiempo.

Sagitario

Su mal humor podría hacerlos cometer errores en el trabajo y en el amor. Si tienen pareja tendrán que enfrentar celos, pero habrá una situación que los unirá más. Llegará alguien que los hará dudar de su relación, pero solo será pasajero, no se arriesguen ni caigan en infidelidades. No permitan que los demás los manipulen, aprendan a tomar sus propias decisiones.

Capricornio

Deben cuidar su salud, pues podrían enfermarse de la garganta. En el amor no entreguen su corazón, no consolidarán una relación seria. Trabajen por sus sueños a corto plazo, no es el momento para ser muy ambiciosos. La vida los pondrá en el mejor camino, pero tienen que trabajar en ello. Vendrán muchos cambios que los ayudarán a cerrar heridas del pasado.

Acuario

Tienen que concentrarse en su vida y su trabajo y no meterse en lo que hacen los demás. Vivirán momentos inolvidables con una persona especial que ha llegado o está por llegar a su vida. Atrévanse a ir por sus sueños sin dar explicaciones. Tienen que hacerse responsables de su vida y dejar que los otros tomen sus decisiones, las metas solo se cumplirán si se esfuerzan.

Piscis

Conocerán un nuevo amor a través de una red social o por parte de un amigo con quien disfrutarán de la pasión. Si hay problemas en su familia pongan las cartas en la mesa para solucionarlos. No pierdan el tiempo con personas que no los valoran. Los cambios en el trabajo serán buenos, así que dense la oportunidad, pero no dejen lo que tienen seguro hasta que se concrete lo otro. Dejen atrás los rencores y las venganzas hacia quienes los traicionaron, la vida pondrá a cada quien en su lugar.