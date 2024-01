Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 11 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 11 de enero.

Aries

Tienen que atreverse a dejar la rutina, últimamente han estado perdiendo su creatividad por lo que deberán salir a buscar nuevas oportunidades, el tiempo que inviertan en ustedes no será perdido, encontrarán la inspiración que necesitan, deben recorrer nuevos territorios para estimular su mente. Si están en una relación, es momento de que se comprometan más con su pareja.

Tauro

Si tomaron la decisión de cambiar de trabajo, sigan su camino hasta que estén seguros y tomen una determinación sobre su futuro profesional, pero no descuiden la parte sentimental, si alguien les gusta atrévanse a dar el primer paso y expliquen que están pasando por un momento complicado en su vida laboral. Solo tengan cuidado con personas que enamoran a todos, no busquen problemas ni dejen que nadie juegue con sus sentimientos.

Géminis

Tienen que dejar de compararse con los demás porque eso solo los lleva a sentirse inferiores y no tendrían por qué tener esa idea, deben confiar en su talento, abrazar su singularidad y aprovecharla para el trabajo, su vida social y el amor. No escondan sus sentimientos, hablen sin miedo y verán como llegan nuevas oportunidades.

Cáncer

Será un día de aprendizaje, podrían cometer un error en el trabajo, pero no se preocupen, a todos les puede pasar, además, podría acercarse a ustedes, alguien con experiencia y regalarles algunos secretos que los ayudarán mucho. Tienen en mente un gran proyecto, es momento de dejar la fantasía y volverlo realidad, solo tienen que enfocarse. En el amor, si ya tienen tiempo con alguien no duden y den el siguiente paso.

Leo

Hoy podrían tener un pequeño conflicto con alguien de su trabajo, tengan paciencia y resuelvan el problema sabiamente, eso los ayudará y al final podrán obtener una valiosa lección. Están en un gran momento para aprender cosas nuevas que los ayudarán a alcanzar el éxito. Si están solteros, hay una persona a su alrededor que está muy interesada en ustedes, pongan atención, podrían sorprenderse.

Virgo

Llegarán buenas noticias en el área laboral, no cometan errores, concéntrense y lograrán la estabilidad. Confíen en su intuición, hay personas que saben que no están siendo honestas con ustedes, encaren la realidad, enfrentar la parte negativa los hará más fuertes. Podría llegar un regalo inesperado de alguien que ha estado pensando mucho en ustedes y ser el comienzo de un lindo romance.

Libra

El día de hoy tendrán que lidiar con una situación que los hará dudar de ustedes. No se preocupen, podrán con ello, son más fuertes de lo que imaginan, deben deshacerse de sus miedos para no perder oportunidades, abracen lo nuevo, lo mismo en el área del corazón, una nueva persona podría traerles felicidad.

Escorpión

Últimamente, todo lo que piensan parece estar relacionado con el amor, cuidado, no dejen que sus emociones afecten su trabajo. Olvídense de las inseguridades, si alguien realmente les interesa tomen la iniciativa, si los rechazan recuerden que no es la única opción, hay alguien esperando en la fila pero no lo han notado.

Sagitario

Si han estado pensando en cambiar de trabajo tengan cuidado, antes de tomar una decisión deben estar seguros de que es algo que les conviene, incluso podrían intentar emprender, el éxito llegará a su vida. Hoy podrían darse cuenta de las verdaderas intenciones de alguien que acaban de conocer y se sentirán decepcionados, no se enganchen con quienes no valen la pena. Una persona de su pasado regresará, pero sus intenciones no son buenas, así que no den segundas oportunidades.

Nana Calistar, sus horóscopos de hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Capricornio

Se han sentido con poca energía últimamente, procuren descansar bien y realizar ejercicio, con tan solo 20 minutos podrán recuperar su ánimo. En el trabajo brillarán y podrían recibir un ascenso, pero para ello deben expresar sus ideas. En el amor, es momento de madurar y comprometerse, abran su corazón a nuevas oportunidades, podrían sorprenderse.

Acuario

Tienen que confiar en ustedes mismos, eso los hará destacar, saben que tienen mucho talento y deben demostrarlo, dejen las cosas claras y lideren con confianza. Si están solteros, exploren las posibilidades a su alrededor y encontrarán muchas oportunidades. Si están en una relación y algo no anda bien, la comunicación será la clave, expresen qué es lo que necesitan.

Piscis

En los últimos días han preferido escuchar más a los demás que a ustedes y eso podría llevarlos a cometer errores; no es que no acepten consejos, pero tienen que creer en su intuición, sobre todo si llega una idea de negocios o la posibilidad de cerrar un trato. No teman dar el paso, será beneficioso para su futuro, las oportunidades están cerca y su talento les garantizará el éxito, solo tienen que tomar las riendas. Acérquense a personas que quieran demostrar su interés y amor por ustedes y no pierdan el tiempo con amistades y amores pasajeros.