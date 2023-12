Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 11 de diciembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 11 de diciembre.

Aries

Tienen que cuidar su salud y establecer límites. Próximamente, podrían sentirse indecisos con respecto a los pasos a seguir, no dejen ir las oportunidades o que alguien los detenga. Si no quieren enterarse de cosas que los molestarán, los mejor es que se alejen de las redes sociales. Dejen atrás todo aquello que no se concretó, llegarán nuevas oportunidades en el amor, pero no tengan tantas expectativas.

Tauro

Sentirán mucha ansiedad, lo que afectará su entorno, sobre todo sus relaciones, disfruten del presente, no se queden con las ganas de aquello que desean. Deberán tomar una decisión importante esta semana, ustedes deben ser la prioridad, no escuchan lo que piensan los demás ni acepten situaciones que los dañen. Aléjense de relaciones problemáticas, deben enfocarse en su bienestar y darle prioridad a su salud emocional y física.

Géminis

Confíen en lo que les dicta su corazón. Alguien necesita su de apoyo, pero no sabe cómo pedírselos, se darán cuenta quién es, denle un consejo. Pasen más tiempo con su familia y amigos. Recuerden que si quieren ver resultados diferentes tienen que actuar diferente. Si están en una relación encuentren la manera de comunicarse mejor, si hay algo que los tiene inquietos no se queden callados.

Cáncer

Tienen que enfrentar aquello que les duele para poder solucionarlo y seguir su camino, si necesitan llorar, háganlo, si no en cualquier momento podrían explotar de la peor manera. Si están solteros en estos días tendrán mucha atracción. Vayan por sus sueños sin miedo a que hablen mal, las personas que les hagan daño terminarán pagando su karma.

Leo

Cuiden mucho a sus amigos, tienen que ser más empáticos. Aléjense de personas que se quejan todo el tiempo y les dejan malas energías, rodéense de quienes compartan su estilo de vida y su manera de pensar, a veces hay que limpiar el círculo de amigos para poder crecer. Podrían planear un viaje a un lugar donde alguna vez fueron felices. Es momento de probar cosas nuevas, su sexto sentido les dirá quiénes vale la pena y a quién es mejor sacar de su vida, no permitan que nadie se burle de sus sentimientos.

Virgo

Están absorbiendo malas energías, esta semana tienen que poner cartas en el asunto, organizarse y darse el tiempo para hacer algo que realmente les guste si no quieren terminar agotados. Los consejos y críticas de las personas a su alrededor los van a confundir, cuidado con chismes en la familia. Si confiaron en alguien y los decepcionó, no den segundas oportunidades. Si están interesados en alguien sean directos y expresen sus sentimientos.

Libra

La energía del universo está cambiando a su favor y pronto podrán ver sus metas cumplidas, pero tienen que trabajar y ser claros en qué es lo que quieren para que nadie los detenga. Cuidado con la manera en la que se expresan, dado que podrían tener problemas y ser malinterpretados, no tengan miedo a aclarar las cosas cuando se den cuenta de que actuaron mal. Se sentirán muy cariñosos, pero no se vuelvan dependientes de nadie. Si están solteros, pronto podría llegar alguien interesante su vida.

Escorpión

No permitan que las energías negativas de los demás los afecten, tienen que poner límites y alejarse de los que solo se quejan. No se dejen manipular, analicen qué es lo que les conviene, concéntrense en su trabajo y en la gente que aman para que los chismes no los afecten. El planeta del amor está en su territorio, habrá mucha pasión, y si están solteros es momento de atreverse y expresar sus sentimientos por aquella persona que les interesa.

Sagitario

Estos días se sentirán reflexivos, es momento de que pongan en claro sus prioridades y alejen de su vida aquello que ya no le sirve. Extrañarán un amor del pasado, pero deben darse cuenta de que ya no hay nada que rescatar, vivan el presente. Estas semanas se sentirán más seguros de sí mismos, eso los ayudará a mejorar sus relaciones y, si están solteros, a atraer a alguien.

Capricornio

Pongan atención a su salud y atrévanse a ir por aquello que siempre han querido. Tienen que valorar más su tiempo que el dinero. Sus amigos serán su mejor soporte, habrá situaciones que los harán valorarlos más y se sentirán unidos a ellos. Si la persona que les interesa en el amor no los busca, lo mejor es que piensen en otra opción. Vendrán importantes cambios que los harán reevaluar su vida, si tienen decisiones significativas que tomar esta semana es un gran momento para hacerlo.

Acuario

Salgan de la rutina y planeen algo divertido con sus amigos o con la gente que aman, es momento de hacer aquello que tienen tiempo deseando. Olviden el pasado, vienen buenas oportunidades que les dejarán ganancias, experimenten y disfruten su libertad. Si están solteros, es normal que sientan dudas y no quieran enamorarse rápidamente, lo mejor es dejar las cosas claras y alejarse de aquellos que no quieren concretar algo serio para evitar heridas. Dense el tiempo de disfrutar de ustedes mismos.

Piscis

Tienen que decir adiós a esa relación que solo los está lastimando, no se queden en un lugar en donde sienten que son los únicos que dan, aunque será difícil, lo mejor es hacerlo. No dejen que nadie se meta en su vida y los lleve a tomar decisiones que no son de ustedes. Un amigo quiere acercarse para hablar de chismes que escuchó. Se sentirán en conexión con su interior y entenderán mejor sus deseos y metas.