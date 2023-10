Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 10 de octubre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 10 de octubre.

ARIES



Habrá cambios en el amor y podrán confundirse si tienes pareja, pues llegará alguien que moverá sentimientos. Podrían experimentar melancolía por el clima, pero traten de relajarse y comprender el porqué de las cosas. Quizá una persona que hayan conocido por alguna red social comience a sentir una gran atracción por ustedes.

TAURO



Cuídense del fracaso, aunque tienen todo para levantarse. Habrá cambios que podrían arruinar sus días. Nuevos amores se visualizan, incluso podrían no saber a quién elegir. No crean en chismes, mejor reflexionen y pongan en la mesa aquello que les causa conflicto, las lecciones sirven para madurar e ir por pruebas grandes.

GÉMINIS



Dejen de quejarse y disfruten más. Si algo no les gusta, cámbienlo. Hay una posibilidad de mejorar sus ingresos, vayan por ella. Llega un cierre de ciclo que traerá cambios benéficos en el área sentimental y nuevas aventuras. Amistades del pasado regresan, pero tengan cuidado con dar comentarios cuando no se los pidan.

CÁNCER

Habrá cambios repentinos de planes que podrían arruinar el encuentro que les espera con alguien que les traerá cosas positivas a su vida. También habrá oportunidades de crecimiento en lo laboral. Un familiar que se había alejado regresa. No escuchen chismes, pues podrían entrar en conflicto con sus amigos.

LEO



Cuidado con lo que comen, pues podrían sufrir infecciones estomacales. Dejen de pensar que las personas van a cambiar y tratar de dominar los sentimientos de los demás.

VIRGO



Los ángeles los ayudarán a alcanzar un proyecto, un sueño y un amor, pero cuando terminen su trabajo desaparecerán de su vida. En el amor, se consolidará mejor que nunca una relación. Vienen grandes oportunidades en muchos aspectos, inician un ciclo lleno de nuevos proyectos y cambios laborales. Deben aprender a valorar lo que son.

LIBRA



Llegará una gran oportunidad en el área de los negocios. Dejen de quejarse y háganse responsables de sus actos para no volver a cometer los mismos errores. Podrían enfrentar una situación algo complicada con una amistad a causa de un chisme.

ESCORPIÓN

Una expareja regresa para incomodar su vida, no caigan, es momento de dar vuelta a la página. La vida traerá cambios muy buenos de los cuales deben aprender. No descuide a su familia por personas que solo dejarán problemas y dolores de cabeza. Vayan a esa fiesta o evento en puerta, los ayudará a distraerse y conocer nuevas amistades.

SAGITARIO



Tienen que aprender a ser más egoístas para complacer sus propios deseos. Es hora de decir adiós a las personas no les aportan nada. Este mes lograrán todo cuanto se propongan. Sentirán atracción por una persona, pero la convivencia será algo complicada debido a la diferencia en sus gustos, el tiempo dirá si la relación prospera o no.

CAPRICORNIO



Dejen de aparentar algo que no son para complacer a quienes no lo merecen. Una persona que conocerán a través de una amistad será la clave para consolidar uno de sus sueños. No dejen pasar las oportunidades que están llegando. Hay posibilidad de iniciar una relación a distancia.

ACUARIO

Cuidado con los chismes, podrían cometer una indiscreción y afectar una amistad. Recuerden que no dependen de nadie para lograr sus metas, dado que la vida los está llenando de oportunidades. Su familia les dará una sorpresa. Pronto descubrirán la verdadera cara de una persona que busca dañarlos.

PISCIS

Un familiar lejano podría causar problemas. Enfoquen sus energías en el presente. Deben darse cuenta de las verdaderas intenciones de las personas. Es posible que lleguen ingresos extra en estos días, pero no gasten de más, podrían planear un viaje y se aproxima una compraventa.