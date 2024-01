Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 10 de enero

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 10 de enero.

Aries

Tienen que confiar en ustedes mismos y en sus capacidades, no en lo que les dicen los demás. Hay una oportunidad que han dejado pasar, es momento de decidirse y tomarla. Den rienda suelta a su creatividad y rodéense de personas que apoyen sus ideas, amplíen su círculo social. En el amor dejen salir la pasión, no descuiden la intimidad con su pareja.

Tauro

Están destacando en el área laboral, sigan esforzándose, todavía no llegan a la meta, podrán descansar cuando consigan lo que desean. En el área del dinero están en una buena racha y podrán preocuparse menos, si tienen en mente alguna idea de negocio o inversión, háganlo ahora que es posible. Si están solteros puede que reciban una invitación, quizá no concreten algo a largo plazo, pero pasarán un buen rato. Una persona cercana hablará mal de ustedes, no le den importancia.

Géminis

Tienen que tomar decisiones y actuar, no pierdan el tiempo si quieren lograr sus objetivos, las oportunidades que no tomen ahora los alejarán de sus sueños, tienen todo para alcanzarlos, crean en ustedes mismos. Si están en una relación, es momento de comprometerse, consideren la posibilidad de vivir juntos o casarse, solo necesitan hacer algunos ajustes para mejorar.

Cáncer

Han estado preocupados por una cuestión del corazón, tienen que entender que así son las relaciones. Viene un cambio importante para ustedes que será positivo. Al fin entenderán por qué su relación pasada no funcionó, eso los ayudará a no repetir los mismos errores, su vida amorosa florecerá, tengan paciencia, valdrá la pena.

Leo

Hay algunos asuntos en su vida que requerirán de determinación, deben tener claro hacia dónde dirigir sus pasos y actuar con valentía. Se decepcionarán de una persona que está hablando mal de ustedes, no se preocupen, es mejor saber en quién no se puede confiar para valorar a aquellos que realmente valen la pena. Esa idea que tienen en mente podría ser muy redituable, pero por ahora lo mejor es que se la guarden para ustedes, confíen en su talento.

Virgo

Pongan atención a sus sueños, su mente podría estarles enviando un mensaje, escriban lo que recuerden cuando despierten para entender qué es lo que les está diciendo, su voz interior, exploren sus pensamientos y deseos ocultos podría ser la clave para encontrar su felicidad.

Libra

Llegará una propuesta interesante de trabajo, quizá pueda parecerles que será complicado, pero les dará la oportunidad de aprender. Pongan mucha atención a sus cuentas, podrían ser víctimas de un cargo indebido. Tienen que administrar mejor su dinero para evitar sorpresas. Si están en una relación, escuchen lo que su pareja tiene que decirles.

Escorpión

Han estado esforzándose mucho en el trabajo, pero tienen que garantizar que ello se traduzca en ganancias justas. Su ingenio les permitirá salir adelante en cualquier situación que se presente. Si están considerando nuevas opciones para ganar más dinero, atrévanse, es el momento, especialmente porque tendrán que enfrentar gastos imprevistos, siempre es buena idea explorar nuevas opciones para ganar más, no bajen la guardia y podrán superar cualquier obstáculo financiero. Si están en una relación, su pareja les dará una buena noticia que mejorará su unión.

Sagitario

Pongan atención a su voz interior, vendrán buenos cambios, tienen que abrazar las oportunidades, no se queden quietos. Al final del día dense un momento de relajación para alimentar su espíritu, acérquense a sus seres queridos, especialmente a su pareja, un momento romántico les vendrá muy bien. No entreguen su confianza fácilmente a quien apenas acaban de conocer, podrían salir lastimados.

Facebook Twitter Linkedin

El horóscopo de Nana Calistar para hoy Foto: Nana Calistar/Facebook

Capricornio

Hoy podrían sentirse un poco melancólicos y eso afectará su ingenio, tienen que buscar soluciones e inspiración en momentos de ocio, aunque parezca que están perdiendo el tiempo, les ayudará a despertar su creatividad, salgan a dar una vuelta, les vendrá muy bien. En el trabajo, no escuchen malos comentarios ni se involucren en chismes. Si están solteros hay una persona que está esperando a que se animen para tener algo más que una amistad.

Acuario

Están en un momento de estabilidad en el trabajo, pero no descuiden las oportunidades que llegarán para crecer. Los conflictos que se les presenten se resolverán pronto. En el dinero, quizá estén un poco frustrados, es momento de ajustarse y buscar la manera de obtener ingresos extra, podrían vender algo que ya no usan. Si una persona los invita a salir después del trabajo, acepten, les vendrá bien.

Piscis

No están confiando en ustedes mismos, creen que no están a la altura y eso los está llevando a perder oportunidades, tendrán que tomar una decisión en el área laboral y confiar en su talento. En el amor, ya no duden, han conseguido que la persona que les interesa los voltee a ver, entréguense al romance y no pierdan el tiempo en cosas que quizá nunca sucedan, pongan los pies sobre la tierra.