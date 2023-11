Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 1 de noviembre

En sus redes sociales y en su blog, la astróloga dio a conocer el escenario para este día. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 1 de noviembre.

Aries

Vienen cambios positivos en el amor y en el trabajo. Pronto comenzarán a ver muchos de sus anhelos realizados, pero deben cambiar su manera de pensar y ser más positivos, además de olvidar viejos amores. Aunque llegarán muchas oportunidades, es mejor apostar por lo seguro.

Tauro

No se deben dejar llevar por comentarios negativos y caer en el juego de personas que solo buscan quitarles su tranquilidad. Para despertar las buenas energías deben deshacerse de todo aquello que ya no le sirva en casa. Cuidado con las personas envidiosas, aprendan a no quedarse callados, pero cuidado con su carácter, pues en ocasiones culpan a los demás por sus errores.

Géminis

Es probable que próximamente un amigo o familiar se enferme, pero no será nada grave. Si quieren olvidar el pasado y sanar heridas, aléjense de las personas negativas y comiencen a valorarse. Si están en una relación, cuidado con amistades de su pareja porque podrían provocar un problema.

Cáncer

Recuerden que la paciencia y el respeto son las bases para una sana relación, si existe eso con la persona con la que han estado saliendo adelante. En los próximos días se sentirán decepcionados de una persona que creían conocer. Tendrán la oportunidad de iniciar un negocio con algún amigo.

Leo

Si están interesados en una persona deben mostrar su amor y dar el primer paso, no piensen en lo que los dañó en el pasado. Cuidado con una persona que ha estado hablando mal de ustedes.

Virgo

Viene una temporada complicada en la que tendrán que superar varias pruebas. Si les gusta una persona no tengan miedo a demostrar sus sentimientos. Cuidado con personas que se están haciendo pasar por amistades pero en realidad tienen malas intenciones. Si tienen pareja y han estado discutiendo encuentren la manera de mejorar la relación, si nada funciona entonces es mejor alejarse.

Libra

Tienen que aprender a ser más egoístas y pensar en ustedes primero. Alguien de su familia les tiene mucha envidia y hablará mal de ustedes, no le den importancia. Tienen que aprender a disfrutar lo que la vida les ponga enfrente, no tengan miedo a equivocarse de los fracasos se aprende.

Escorpión

Próximamente podrían realizar un viaje en el que conocerán a una persona que les va a cambiar la vida. No tomen decisiones cuando se sientan tristes o enojados. Es mejor que salgan bien abrigados pues podrían enfermarse de las vías respiratorias. Llegarán oportunidades en el área laboral. Si tienen la intención de bajar de peso es el momento correcto para iniciar una vida más sana.

Sagitario

No se metan en asuntos que no les corresponden. En estos días podrían tener ganas de buscar a alguien de su pasado pero piensen por qué lo dejaron atrás, no cometan los mismos errores, suelen entregar su corazón muy rápido y salir lastimados, vean también los defectos y no solo las virtudes.

Capricornio

Si se han sentido alejados de su pareja es momento de hablar y poner las cartas sobre la mesa. Deben conocer a las personas antes de juzgarlas y dejar de pensar que todos están en su contra. Deben creer en ustedes mismos si quieren ver materializados sus anhelos. Deben centrar sus energías y buscar soluciones en vez de pensar tanto en los problemas que están enfrentando.

Acuario

Es probable que una persona tenga que salir de su vida, aunque les dolerá mucho comprenderán que fue lo mejor pues están en una etapa llena de oportunidades y podría consolidarse un romance. Cuidado con personas que solamente les dicen cuánto les importan pero nunca se los demuestran.

Piscis

Ya no se culpen por los errores del pasado, los está deteniendo y no les permiten ser felices. En el área del amor viene una situación complicada debido a su mal carácter, lo mejor es que baje en la guardia y demuestran sus sentimientos. Si tienen pareja podrían tener algunas peleas por no ponerse de acuerdo sobre una situación.