Los horóscopos de Nana Calistar para hoy 1° de febrero

La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de los signos del Zodíaco y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. A continuación, los horóscopos de Nana Calistar para el 1° de febrero.

Aries

Tienen que ser más conscientes de lo que dicen y hacen, en ocasiones su mal humor los lleva a iniciar discusiones y eso no les aporta a nada, aprendan que no hablar no es signo de debilidad sino de madurez. Han experimentado un cambio que los ha llevado a ver todo desde una perspectiva diferente, aunque probablemente fue un reto, hoy pueden sentirse orgullosos de cómo lo superaron. Tienen que cuidar su salud, además debe comer mejor y hacer ejercicio, deben que rodearse de personas que los apoyen en esa meta.

Tauro

Podrían realizar un viaje próximamente. Llegarán grandes oportunidades, todo lo que tienen en mente puede hacerse realidad, pero deberán esforzarse. No busquen venganza con los demás, demuestren que están más allá de eso. Su habilidad de comunicación los hará destacar, todos serán receptivos a sus palabras, así que no duden en compartir sus ideas, ayudarán a llegar a acuerdos que serán benéficos para todos. Cuidado con personas a su alrededor que solamente buscan afectarlos, eviten problemas innecesarios.

Géminis

Serán días de mucho trabajo, traten de tomar las cosas con calma, no pierdan su camino ni regresen al pasado. Necesitan aprender a ser más responsables y administrar mejor su dinero. Es probable que se sientan inquietos o nerviosos sin saber exactamente por qué, tienen que reconocer sus sentimientos sin juzgar, pronto pasará. Si se sienten desanimados y no pueden concentrarse, no se pongan de mal humor, tienen que manejar sus emociones y tomarse momentos para relajarse.

Cáncer

Tienen que vivir el momento, hay días buenos y malos y deben aprender las lecciones para no cometer los mismos errores. No se pierden en ilusiones, sean realistas con su futuro. Tendrán que enfrentar una situación complicada, pero pasará pronto, traten de practicar meditación para mantener su paz. Eviten discusiones que solo los harán sentir mal, tienen que ser conscientes de cómo sus decisiones afectan a los demás y especialmente a las personas que les importan.

Leo

Tienen que darse cuenta de aquellas personas que realmente valen la pena y las que es mejor alejar. Llegarán buenas oportunidades para concretar un negocio, tienen que tomar decisiones. En el amor, han sentido muchas dudas y desconfianza, pues el pasado no los ha dejado avanzar, si bien tienen que reconocer su parte emocional, eviten expresar impulsivamente sus emociones, antes de reaccionar ante una situación tómense un momento para reflexionar y ver todo con claridad.

Virgo

No se involucren en chismes, cumplan lo que han prometido y aprendan las lecciones si no quieren volver a pasar por lo mismo y dañar a personas que les importan. En los próximos días entenderán por qué todo ha sucedido de esa manera y no han podido concretar ese objetivo que tienen en mente. No actúen impulsivamente, piensen antes de tomar cualquier decisión, si rompen las reglas después podrían arrepentirse, valoren bien cómo afectarán su vida y entorno.

Libra

En ocasiones se han visto derrotados y tuvieron que levantarse por cuenta propia, gracias a ello hoy nadie puede hacerlos menos. En los próximos días van a tener que entender por qué han sucedido ciertas cosas en su vida. Será un buen día para ustedes, podrán fortalecer su unión con su pareja y con su entorno en general, pero también tienen que cuidar de ustedes. En el trabajo compartan sus ideas, podrán encontrar soluciones y lograr grandes resultados en equipo.

Escorpión

Cada quien es responsable de sus decisiones, no busquen resolver la vida de los demás. Han aprendido sus lecciones y hoy es difícil que los engañen, ya que han madurado y saben lo que necesitan para estar tranquilos. Podría llegar alguna sorpresa en el trabajo, pongan atención, cuidado con la manera en la que manejan las situaciones. Una persona podría mostrar interés en ustedes, si no comparten los sentimientos sean cuidadosos para no lastimar a los demás.

Sagitario

Tienen que sacar de su vida todo aquello que no les está ayudando a crecer. Probablemente sentirán que la vida no está siendo justa con ustedes, pero vendrán cambios que beneficiarán su economía, administren bien el dinero y no gasten en aquello que no necesitan. Se sentirán con energía y querrán ir tras sus metas, podría llegar la oportunidad que han estado esperando. Conocerán a una persona que inicialmente les parecerá poco compatible, pero con el tiempo se convertirá en alguien muy importante que los ayudará a alcanzar sus metas.

Capricornio

Tienen que disfrutar el momento y no vivir tan deprisa. Se van a dar cuenta de que no necesitan a nadie a su lado para ser felices. Un amor del pasado regresará, pero ya no sentirá nada. Tomen todo con calma y aunque la vida les genere momentos complicados, tengan paciencia, todo se concretará en el momento correcto. Si están en una relación y se dan cuenta de que no están compartiendo los mismos planes a futuro, eviten discusiones, enfóquense en su bienestar emocional, salgan con sus amigos o hagan ejercicio.

Acuario

Es probable que no sepan qué camino seguir, pero tienen que ver hacia atrás y darse cuenta de todo lo que han logrado, deben enfrentar cualquier situación con determinación, alejen de su vida a todas las personas que únicamente obstaculizan su desarrollo. Podrían enfrentar algún conflicto, hay personas que sienten que se han distanciado y les mostrarán que están celosos o resentidos, presten atención para no descuidar a aquellos que les importan, aclaren cualquier malentendido.

Piscis

Déjense sorprender por la vida, tienen que demostrar todo su potencial. Hay personas a su alrededor que no quieren verlos felices, pero deben darse cuenta de que no necesitan a nadie a su lado para estar bien, tienen que conocerse a ustedes mismos. Hoy podrían sentirse un poco sensibles, ese sentimiento pasará pronto, así que no dejen que arruine su día. Se enfrentarán a una situación complicada, sean pacientes y no se involucren en peleas, a veces es mejor buscar la armonía. Esperen a estar más tranquilos emocionalmente antes de tomar decisiones importantes como comprometerse con su pareja o terminar su relación.