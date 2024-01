Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 12 de enero

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco. Esta semana traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para la semana del 8 al 12 de enero.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su canal de YouTube.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Empezaron el año con mucha energía positiva y determinación, están cambiando sus pensamientos negativos y podrán reinventarse, ya sea para tener una mejor salud o aprender cosas nuevas, deben conservar ese entusiasmo. Su mejor día será el martes y podrán tener buena suerte apostando a los números 17 y 25. Sus colores son el verde y naranja. Piensen bien qué es lo que quieren hacer y busquen cómo renovar su imagen y su hogar para atraer la abundancia. Podrían realizar un viaje corto este fin de semana. Buscarán la manera de madurar y dar un siguiente paso en su vida, por ejemplo comprometiéndose o buscando la paternidad. Tienen que tener muy ordenados todos sus papeles. Deben fomentar la autodeterminación y el control de su mal genio para no causar daño a los demás. Piensen siempre en el éxito y no se metan en problemas que no les corresponden.

Tauro

Esta semana tendrán que tomar decisiones importantes y creer en ustedes. Traen energía positiva para iniciar el año gracias a su buena actitud. Si quieren realizar algún cambio, por ejemplo de trabajo, es el momento adecuado. Su mejor día será el miércoles, sus números de la suerte 5 y 11, colores blanco y rojo. Busquen más conocimientos en temas como administración y ventas que se darán todo el año. No piensen en negativo ni continúen preocupándose por el pasado, visualicen el futuro y dejen atrás los malos amores, busquen personas compatibles con ustedes y con buena energía. Realicen actividades que les ayuden a ponerse en contacto con su interior y aclarar su mente. Podrán sobreponerse de cualquier malestar o problema que han pasado y atraerán la abundancia.

Géminis

Es momento de tomar determinaciones para empezar a crecer, deben dejar de ser tan volubles, ordenar sus ideas y ser conscientes de qué esperan para este año. Su mejor día será el jueves. Empezarán a tomar proyectos nuevos. Cuiden su salud, pues podrían tener problemas respiratorios. Este año tendrán abundancia y estabilidad, podrán reinventarse. Sus números de la suerte serán 20 y 29, y sus colores naranja y azul. Les llegará la oferta de un nuevo trabajo que les dará ganancias económicas y conocerán a gente compatible, pero deberán dejar lo negativo atrás y olvidarse de problemas del pasado. En el amor será un año para comprometerse y lograr la estabilidad. Los cambios que realicen serán positivos, deben confiar en ustedes mismos.

Cáncer

Es una semana de tomar la justicia en sus manos, tienen que pensar en ustedes mismos y ponerse primero. Deben enfocarse en los proyectos que tienen en mente y preocuparse más por su salud, comer mejor y alejarse de malas amistades para encontrar el mejor rumbo en su vida. En el amor, llegará la estabilidad y el compromiso. Su mejor día será el lunes, sus números de la suerte 1 y 15, y sus colores rojo y naranja. Deben ser conscientes y positivos para alcanzar el éxito, no reprochen a la vida si las cosas no salen bien, todo tiene su momento. Esta semana deben definir hacia dónde dirigirse en los próximos meses. Será un año de muchos viajes y cambios, deben dejar a un lado los dramas y alejarse de todas las personas que les quieren hacer daño. Encontrarán las soluciones para cerrar ciclos y tener un 2024 de realizaciones.

Leo

Tendrán mucha suerte en todo lo que realicen esta semana, tienen que determinar qué es lo que quieren para este año, ya sea salud, dinero, estabilidad. Será una semana de mucho trabajo y volver a la rutina. Tramiten todos los documentos que necesiten para crecer. Su mejor día será el jueves, sus números de la suerte 23 y 31, y sus colores azul y blanco. Llegarán nuevas oportunidades de trabajo, podrán reinventarse y acercarse a personas influyentes. Para tomar decisiones y avanzar aléjense de pensamientos negativos. Cuidado con embarazos no deseados o amores prohibidos, aléjense de personas que solo les quitan energía. Tienen que empezar de cero y tomar decisiones, habrá contratiempos, pero sabrán cómo salir adelante para alcanzar el éxito.

Virgo

Tienen que guardar la calma y limpiar su mente de ideas negativas, deben enfocarse y eliminar las malas energías para encaminarse a un rumbo mejor. Su mejor día será el miércoles. Vendrán cambios laborales y les pagarán un dinero que les debían que deben destinar a los pagos pendientes. Piensen en grande, sus números de la suerte serán el 9 y 18, sus colores azul y rojo. No duden de sus decisiones y abracen los cambios que vendrán, no se estanquen. Aléjense de personas que solamente los buscan por conveniencia, merecen un amor completo. Busquen el significado de su vida, visualicen qué quieren para este año y dejen atrás todas las depresiones, angustias y malestares. Su rebeldía los ayudará a cumplir sus objetivos.

Libra

Viene el triunfo, la estabilidad y el crecimiento en todos los sentidos, concéntrese en aquello que desean para este año. Su mejor día será el lunes, pero toda la semana será intensa y muy positiva. Administren bien su tiempo para poder hacer todo. Apuesten con los números 27 y 30, y usen el color rojo o amarillo para despertar la energía positiva. Inviertan en su salud para estar mejor. No gasten su dinero en cosas que no necesiten. Llegará el éxito como resultado de sus buenas acciones y su concentración en su meta. Podrán salir de cualquier problema, solo rodéense de buenas energías porque va a ser un gran año.

Escorpión

Este año seguirán creciendo y lograrán la estabilidad. Será una semana de tomar decisiones inteligentes para salir adelante. En cuestiones de trabajo y negocios recibirán buenas invitaciones, acéptenlas. Su mejor día será el jueves. Vayan al médico para tratar enfermedades y dejen de vivir en la fantasía, tomen acción para concretar. Sus números de la suerte serán el 19 y 28, y sus colores azul y blanco. Necesitan comunicarse mejor con las personas a su alrededor. En el amor, definan qué es lo que quieren y concéntrense en una sola pareja. Eliminen de su vida aquello que les está impidiendo avanzar, aunque duela. Tramiten su pasaporte y visa, será un año de muchos viajes. Deben dejar atrás el pasado si quieren liderar, ya no busquen controlar todo y a todos deben alejarse del estrés y no cargar problemas que no les corresponden.

Sagitario

Tienen que seguir avanzando, no tengan miedo, reflexionen qué es lo que necesitan para crecer, tomarán buenas decisiones, están en el momento correcto para abrazar las oportunidades, pero tienen que reinventarse e invertir en ustedes, terminen lo que empezaron, no dejen nada la mitad. Su mejor día será el viernes, sus números de la suerte 2 y 6, y sus colores naranja y azul. Será un año de caminos nuevos y viajes, tienen que cambiar de lugares y pensamientos, dejar atrás el pasado y no aferrarse a aquello que no es para ustedes. Llegará el éxito, el triunfo y el compromiso en el amor. Tienen que creer en ustedes mismos y escuchar su razón, su instinto y no tanto a su corazón. Aléjense de actividades ilícitas y de personas tóxicas.

Capricornio

Tienen buena energía, su pensamiento ha cambiado y el 2024 podrán concretar sus sueños. Su mejor día será el martes, les ofrecerán un trabajo fuera del país o del estado que será positivo, también los invitarán a salir de viaje. Es una semana de tomar decisiones y recibirán regalos. Aléjense de vicios y malas personas, vendan cosas que ya no necesitan. Sus números de la suerte serán el 14 y 16, y sus colores rojo y verde. Será una semana de amores nuevos. Podrán superar situaciones negativas, especialmente legales, deberán arreglar sus asuntos personales y avanzar para no perder su energía. Cuiden su salud y apariencia. Aléjense de personas envidiosas que quieren imitarlos. Podrán curarse de cualquier enfermedad mental, espiritual o física, pero deben alejarse del pasado y concentrarse en lo que quieren para su futuro. Mejoren sus hábitos y rodéense de personas positivas.

Acuario

Tendrán fuerza, poder y determinación, serán líderes. Esta semana deben tomar el control de su mente, sus acciones y su vida. Su mejor día será el martes. Tienen que pensar en ustedes mismos y no dejar que los demás tomen decisiones que les corresponden. Sus números de la suerte serán el 4 y 10, sus colores amarillo y azul. Aprovechen su poder para convencer a los demás en áreas como ventas. Recuerden que cada quien debe resolver sus propios problemas, no carguen con aquello que no les corresponde. Es momento de ampliar sus conocimientos. Formen mejores hábitos para desintoxicar su cuerpo. En el amor encontrarán la estabilidad. Deben liberarse de personas que querían verlos sometidos y tener más confianza para liberarse de envidias.

Piscis

Tendrán el mundo a sus pies, será un año de realización y éxito, no se conformen con poco en ningún área de su vida, tienen que ser fuertes y tener claro hacia dónde van, ya ayudaron a los demás, ahora tienen que ser más egoístas. Su mejor día será el lunes, sus números de suerte 8 y 22, y sus colores amarillo y azul. Revisen su salud y mejoren sus hábitos. Llegará ese negocio que estaban esperando, si quieren cambiar de trabajo es el momento. Tendrán la ilusión de hacer cosas nuevas, digan lo que quieren para obtener los resultados que esperan. En el amor deben entregarse. Cuídense de las personas negativas que solo quieren robar su energía positiva y enfrenten sus miedos.