Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 12 de abril

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer este lunes qué le depara a cada signo del Zodíaco para la semana. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para la semana del 8 al 12 de 2024.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su colaboración con El Heraldo de México.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Será un mes y una semana muy positivos, llegará la abundancia y la estabilidad, pero no se saboteen, olvídense de los pensamientos negativos. Días de cambios a nivel laboral, podrían obtener un ascenso y verán mejores en su economía. Tienen que mantener sus buenos hábitos para estar saludables.

Aléjense de amores tóxicos. El eclipse los afectará porque son un signo de fuego, traten de alejarse de energías negativas. En el amor, podrán conquistar a quien quieren, pero aléjense de quienes saben que no son para ustedes. Sus números de la suerte son 9 y 13, y sus colores naranja y rojo.

Tauro

Están en una buena racha en la que encontrarán estabilidad, pero deben alejarse de la energía negativa. El eclipse los afectará y los pondrá impacientes. Traten de comunicarse mejor en su trabajo. Llegará la verdad que están buscando. Si están en una relación, tienen que amar más a su pareja.

Si su trabajo no los tiene felices, vean el lado positivo, ya vendrán nuevas oportunidades. Se transformarán y se convertirán en mejores personas. Sus números de la suerte son 13 y 37, y sus colores azul y blanco.

Géminis

Sigan adelante sin miedo. El eclipse podría acentuar las malas energías a su alrededor. Será una semana de mucho trabajo, si hay problemas en la oficina, busquen las soluciones. Crean en su intuición, podrán darse cuenta de quién quiere afectarlos y lo mejor es que se alejen de ellos.

Acérquense a personas que los hagan felices. Tienen que buscar la manera de mejorar económicamente, no se distraigan, enfóquense en sus metas. Deben estar dispuestos a cambiar y soltar para encontrar su felicidad, no se aferren a lo que no les deja algo positivo. Sus números de la suerte son 17 y 21, y sus colores morado y naranja.

Cáncer

Tienen que enfocarse en crecer y alejarse de los problemas. Deben ser más conscientes para tener mejores resultados en su trabajo. Su familia necesitará de su ayuda, apóyenlos. El eclipse los afectará en sus sentimientos, no caigan en conflictos ni se dejen envolver por energías negativas.

En el trabajo será una semana de juntas y recibirán un dinero extra. No desaprovechan las oportunidades que lleguen a ustedes para crecer como personas. Sus números de la suerte son 14 y 29, y sus colores azul y plateado.

Leo

Tendrán mucha suerte y abundancia. El eclipse los afectará a nivel emocional, recordarán cuestiones del pasado y se pondrán de mal humor, tienen que olvidarse de lo que sucedió y cortar con las energías negativas. Esta semana no inviertan ni soliciten préstamos para compras importantes.

Recuerden que son la guía para aquellos que los rodean, son su inspiración. En el trabajo, tienen que seguir aprendiendo y preparándose, eviten los conflictos. Si regresa un amor del pasado, no de segundas oportunidades. Podría ser el momento correcto para iniciar un negocio propio. Sus números de la suerte son 16 y 22, y sus colores blanco y naranja.

Virgo

Esta semana podrán conseguir todo lo que deseen. Cuidado, podrían enfrentar algún problema legal o tener conflictos con su familia sin una razón importante debido al eclipse. En el trabajo, habrá varias juntas que los llevarán a cambios positivos.

No sean tan impulsivos y aléjense de personas tóxicas, tienen que enfocarse en lo que desean, en el éxito y en la felicidad. Sus números de la suerte son 20 y 27, y sus colores amarillo y rojo.

Libra

Esta semana será de crecimiento laboral, tienen que tener claro qué es lo que quieren para ir tras ello, llegará la madurez mental y la estabilidad. Podría ser el momento para sacar un crédito y comprar un auto o una casa.

El eclipse los afectará y tendrán problemas por inseguridades. Recuerden que tienen el poder de convencimiento y debe ser justos con él. Podría ser hora de emprender su propio negocio o de buscar que los valoren más en su trabajo. Piensen positivamente, vienen cambios, acéptenlos sin miedo. Sus números de la suerte son 3 y 31, y sus colores amarillo y naranja.

Escorpión

Vienen cambios a su vida. Recibirán el dinero que están esperando. Tienen que buscar la manera de reinventarse. En estos días no se realicen cirugías y sean precavidos con su bienestar, el eclipse podría afectarlos.

Pongan pasión a todo lo que hagan, realicen sus tareas con ánimo. Aléjense de chismes, no se involucren. No es el momento para cortarse el cabello, tatuarse u obtener un crédito. Vienen cosas positivas a su vida. Sus números de la suerte son 19 y 2, y sus colores rojo y azul.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana. Foto:Mhoni Vidente/Facebook Compartir

Sagitario

Es momento de que tomen decisiones y decidan si se van o se quedan, eso aplica para todos los aspectos de su vida: el amor, el trabajo, su casa. Tienen que tener claro hacia dónde van, no se pierdan ni se aferren a aquello que no está fluyendo. Vendrán mejoras económicas, pero el eclipse los afectará, así que no inviertan, no vendan ni pidan prestado.

Recuerden que son el apoyo de su familia, tienen que ser fuertes y dinámicos. Aléjense de personas que no les dejan nada positivo. Deben saber qué es lo que necesitan para ser felices y hacia dónde se dirigen. Sus números de la suerte son 10 y 30, y sus colores plateado y dorado.

Capricornio

El eclipse los afectará y podrían enfrentar conflictos y enojos, no hagan inversiones. Esta semana tomarán decisiones para su vida en el futuro. Podrían recibir un dinero extra por una venta, no lo gasten, tienen que ahorrar e invertir.

Encuentren la dirección de su vida, qué es lo que necesitan para ser felices. Pónganse en contacto con la naturaleza para dejar salir lo mejor de ustedes. No vuelvan con amores del pasado, cierren ese ciclo para avanzar. Sus números de la suerte son 11 y 13 y sus colores naranja y amarillo.

Acuario

Esta semana todo lo que planeen sucederá, atraerán la suerte y la abundancia. Cuidado con el eclipse, podrían sufrir un robo o enfrentar problemas con su familia. Tienen que ser más conscientes, cuídense de enojos y accidentes.

Conocerán a gente nueva en el trabajo, podrían ser la clave para subir de puesto. Pónganse en contacto con la naturaleza para renovar su energía. Es momento de alcanzar las metas que tienen en mente, construyan su patrimonio y ahorren. Sus números de la suerte son 5 y 18, y sus colores verde y naranja.

Piscis

Esta semana brillarán, alcanzarán el éxito y la respuesta que buscan será positiva. Encontrarán estabilidad económica, les pagarán un dinero que les deben. Es buen momento para cambiar de casa, de trabajo, de ciudad o país.

Cuidado con el eclipse, podrían verse involucrados en chismes o tener pleitos con su familia o amigos. No se dejen contaminar por las energías negativas, limpien su hogar. Tienen que pagar sus deudas y alejarse del pasado. Están en un gran momento para crecer y ser felices. Sus números de la suerte son 6 y 27, y sus colores azul y naranja.