Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 5 al 9 de febrero

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer este lunes qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para la semana del 5 al 9 de febrero de 2024.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más importante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su canal de YouTube

También, es importante destacar que, además de los horóscopos diarios, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

La carta de la templanza indica que deberá mantener la mente calma ante decisiones cruciales. Sus números de la suerte son el 10 y 23; sus colores, el rojo y el blanco; y, su mejor día será el martes. Aunque extrañe a su pareja, recuerde que cada vez que se separan su unión se refresca y fortaleza, ya pronto estarán juntos de nuevo. Se presenta la oportunidad de tomar un nuevo trabajo, decídalo con sabiduría. No deje que las personas le pasen encima, si es necesario, póngalas en su lugar.

Tauro

La carta de la fuerza se traduce en la energía y grandeza que verá manifestada en su vida profesional. Vienen cambios positivos en su carrera, tome decisiones pensando en qué le conviene más. Sus números de la suerte son el seis y 20; sus colores, el azul fuerte y el verde; y, su mejor día será el lunes. Puede recibir una visita del pasado que busca retomar la relación. Hay posibilidades de que visite a un familiar lejano.

Géminis

La carta del As de oros le habla sobre abundancia y triunfos, su éxito se manifestará en el ámbito profesional y en estabilidad financiera. Cobrará una deuda pendiente. Sus números de la suerte son el ocho y 30; sus colores, el rojo intenso y el amarillo; y, su mejor día será el jueves. Recuerde que el mes viene marcado por el progreso, así que no se detenga ante nada. Si tiene una relación amorosa, considere un compromiso mayor.

Cáncer

La carta del mago le anuncia novedades positivas en su trabajo. Cuide mucho su privacidad, no le hable de su bienestar y seguridad financiera a nadie, así evitará atraer energías negativas o envidias. Sus números de la suerte son el 26 y 28; sus colores, el amarillo y el naranja; y, su mejor día será el miércoles. Disfrute de su relación y considere formalizar su unión, ya que el vínculo que tiene con su pareja puede prosperar.

Leo

La carta del mundo se traduce en que es buen momento para viajar, tomar decisiones importantes, seguir estudiando y buscar mejorar. Sus números de la suerte son el cinco y nueve; sus colores, el azul y el blanco; y, su mejor día será el viernes. Sea más diplomático a la hora de expresar sus ideas, sobre todo si está en desacuerdo con sus jefes. No se obsesione con los problemas, deja que todo fluya.

Virgo

La carta del juicio le advierte que deberá enfrentar los desafíos con madurez. Enfóquese en su bienestar, felicidad y realización, aléjese de las personas que solo contaminan su energía con palabras negativas. Sus números de la suerte son el 16 y 21; sus colores, el amarillo y el naranja; y, su mejor día será el martes. Si tiene asuntos laborales o legales, esta semana podrá resolverlos con facilidad. Concéntrese en reinventarse y renacer.

Libra

La carta del As de bastos ilumina su camino y aportará luz a sus decisiones. Resuelva cualquier dilema pensando en su crecimiento y bienestar. Sus números de la suerte son el tres y 24; sus colores, el naranja y el azul; y, su mejor día será el jueves. Busque ese ascenso o nuevo empleo, sin miedo, su potencial le pone en el camino de la abundancia y la grandeza. Considere formar una familia y un hogar.

Escorpio

La carta de los amantes anuncia que su semana estará marcada por un amor intenso, ya sea que seduzca a su pareja o conozca a alguien nuevo y cautivador. Sea discreto y tenga cuidado con los chismes sobre un amor prohibido. Sus números de la suerte son el 18 y 25; sus colores, el verde y el naranja; y, su mejor día será el miércoles. Sus habilidades para comunicarse le traerán triunfos laborales y concretará un nuevo negocio. Enfóquese en el futuro.

Sagitario

La carta del ermitaño le recuerda que no está solo, y no debe aislarse, apóyese en sus seres queridos para encontrar soluciones a sus problemas. Será una semana compleja con muchos temas laborales, pero no deje que esto le agote, tómese su tiempo para descansar, comer bien y recargar energías. Sus números de la suerte son el uno y 11; sus colores, el rojo y el amarillo; y, su mejor día será el lunes. Recibirá un premio o reconocimiento laboral que se traducirá en un mayor ingreso. Desconfíe de quienes le ofrecen un nuevo negocio o trabajo, analice las opciones y no caiga en estafas.

Capricornio

La carta del emperador vaticina su éxito. Aléjese de chismes y de personas negativas, ellos solo le roban la energía. Sus números de la suerte son el siete y 17; sus colores, el naranja y el verde; y, su mejor día será el martes. Su fuerza y sabiduría le ayudarán a negociar con inteligencia, controle su carácter y no pierda la compostura, sobre todo en el ambiente laboral. Si tiene pareja, sea honesto y fiel, evite tentaciones. Si está soltero, viva el romance con intensidad.

Acuario

La carta del carruaje señala que será una semana llena de sorpresas, con cambios en su trabajo y en su vida personal, sin embargo, no debe detenerse y debe transitar el camino de la vida sin miedo y con constancia. Sus números de la suerte son el 12 y 29; sus colores, el amarillo y el naranja; y, su mejor día será el lunes. Llegará un amor verdadero a su vida y vivirá un momento de estabilidad emocional importante. Manténgase positivo.

Piscis

La carta de la estrella ilumina su camino y le anuncia éxitos, reconocimientos y abundancia. En el trabajo podría recibir un ascenso, un aumento o convertirse en líder de un equipo. Demuestre su potencial y deje que su talento brille. Sus números de la suerte son el 15 y 27; sus colores, el blanco y el azul; y, su mejor día será el jueves. Si tiene pareja, haga planes que fortalezcan su unión; si está soltero, abra su corazón, porque es un excelente momento para encontrar pareja.