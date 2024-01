Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 29 de enero al 2 de febrero

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco. Esta semana traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para la semana del 29 de enero al 2 de febrero.

Algunos miembros de la rueda zodiacal deberán contemplar decisiones importantes para el futuro, mientras que para otros será más relevante el tema económico. De igual manera, hay ciertas personas que tendrán que enfocarse en mantener sus relaciones interpersonales estables, de acuerdo con lo que dijo la pitonisa en su cuenta de Facebook.

También, es importante destacar que, además de los horóscopos semanales, Mhoni Vidente predice cada semana a través de sus cartas qué pasará con la humanidad en distintas partes del mundo. Además, cuáles serán las consecuencias de los conflictos bélicos actuales.

Aries

Este final de mes llegará el dinero que les debían, podrán salir de deudas y vendrá el éxito. Prepárense para realizar un viaje en febrero. Tienen mucha luz, deben cuidarse de los chismes y las envidias, no todos son sus amigos, tienen que seleccionar bien de quiénes se rodean. Van a lograr el éxito en cuestiones de negocios. Podría regresar un amor del pasado, traten de cerrar ciclos. Es momento de que continúen con sus hábitos positivos, hagan ejercicio y dieta. Enero les ha ayudado a saber hacia dónde dirigir sus pasos el resto del año. Su mejor día será el miércoles, sus números de la suerte 15 y 17, y sus colores azul y blanco.

Tauro

Les llegará un dinero que les debían, podrán terminar trámites legales o cerrar un negocio. Van a alcanzar sus metas, sigan adelante sin miedo. No se mientan a ustedes mismos, no tengan falsas ilusiones, tienen que ser conscientes y centrarse en su futuro. Cuiden su salud. Cerrarán el mes de enero con éxitos en cuestiones laborales. Compren unos tenis nuevos y piensen de manera positiva para atraer más ganancias económicas, liquiden sus deudas. En el mes de febrero saldrán de viaje. Su mejor día será el lunes, sus números de la suerte 5 y 27, y sus colores azul y verde.

Géminis

Están brillando, tienen mucha luz, van a tener reconocimiento laboral. Tienen que ser más firmes en sus decisiones y pensar de manera positiva. Esta semana será de mucho trabajo, deberán actualizarse en sus proyectos. Tienen que alimentarse bien para sanar su cuerpo y mente, pónganse en contacto con la naturaleza para llenarse de energía positiva. Será un fin de mes lleno de oportunidades para empezar a crecer, con nuevos proyectos y ofertas de trabajo. Su mejor día será el martes, sus números de la suerte serán 1 y 9, y sus colores verde y amarillo.

Cáncer

Sigan adelante y no tengan miedo, terminen bien enero para comenzar bien febrero. Piensen de la manera más positiva, dejen el pasado atrás, perdonen y olviden. Fomenten buenos hábitos para sentirse bien con ustedes mismos. El próximo mes será de muchos viajes. Tienen que volver a estudiar, actualizarse, será un año de compromiso. El fin de mes les traerá mucha abundancia. Es el momento de formar una pareja y este año llegará sin problemas. Su mejor día será el miércoles, sus números de la suerte 10 y 14, y sus colores blanco y rojo.

Leo

Tiene que madurar, no gasten su dinero en cosas que no necesiten ni presten a nadie. Es su momento de triunfar, de abundancia, pero cuiden sus bienes. Cerrarán enero con bienestar económico y podrán resolver el problema que tenían en el pasado. Van a poder reinventarse en febrero. Tienen que ser honestos con ustedes mismos, aprendan a decir que no y vayan tras sus metas. Su mejor día será el lunes, sus números de la suerte 4 y 25, y sus colores blanco y naranja.

Virgo

Es momento de arreglar todos sus papeles. Todos los problemas que tenían en el pasado se terminarán con enero, tomen decisiones y sean conscientes de lo que necesitan para su paz. Van a poder transformar lo negativo en positivo, llegará una nueva oferta de trabajo. Sigan con buenos hábitos, ayudando a la gente que quieren. Dejen de buscar amores del pasado, lo que no sucedió ya no se dará después, es momento de que sigan avanzando. Su mejor día será el martes, sus números de la suerte 6 y 23, y sus colores naranja y amarillo.

Libra

Es momento de arreglar su casa, tienen que aprovechar lo que queda del mes para mover los objetos y renovar las energías. Febrero será un mes de mucho trabajo. No se involucren en conflictos, no sirven de nada los celos ni las envidias, concéntrense únicamente en ustedes. Podría ser un buen momento para volver a estudiar y avanzar en su futuro profesional. Busquen atraer la abundancia, paguen sus deudas para crecer su economía. Sus números de la suerte serán 23 y 21, y su colores verde y blanco.

Escorpión

Todo lo que pidan se les dará, van a poder resolver cualquier conflicto que se presente. Les pagarán el dinero que les debían. Olvídense del pasado, ya no guarden rencores. Resuelvan todos los problemas legales o familiares que tienen enfrente para que no les quiten el tiempo. Es un buen momento para que estudien, eso les generará ganancias económicas. No le den tantas vueltas a las cosas, tienen que tomar decisiones con determinación. Febrero será un mes de crecimiento económico. Su mejor día será el lunes, sus números de la suerte 20 y 28, y sus colores rojo y verde.

Sagitario

Es momento de crecer, de cerrar negocios y avanzar económicamente, pidan al universo lo que necesitan para tener éxito, dejen los problemas del pasado atrás. Deben aprender a soltar, incluidas las relaciones que ya no funcionan, es momento para ser felices y empezar a crecer. Será una semana de mucho trabajo. Su mejor día será el martes, sus números de la suerte 7 y 30, y sus colores rojo y blanco.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana. Foto: Mhoni Vidente/Facebook

Capricornio

Deberán mantener la calma, van a terminar bien el mes, pero necesitan liquidar sus deudas y terminar con los trámites que empezaron. Podría llegar un dinero extra para cerrar la mala racha que venían atravesando. Vienen nuevas oportunidades de crecimiento laboral. No peleen ni se involucren en problemas, poco a poco verán buenos resultados. Están organizando bien su tiempo y eso les ha permitido poder cumplir con todas sus responsabilidades y también pasar tiempo con su familia. Vienen experiencias nuevas que les permitirán compartir otro tipo de mentalidades. Su mejor día será el miércoles, sus números de la suerte 22 y 31, y sus colores naranja y rojo.

Acuario

Terminarán el mes con un gran base para febrero, están en un gran momento para obtener bendiciones, consiéntanse y festéjense ustedes. Planeen en un viaje o una salida con sus amigos, aprovechen su tiempo. Van a poder aprobar el examen que tienen esta semana. Tienen que pensar de manera positiva y buscar su progreso, eliminan de su vida amores tóxicos y personas que nada más se aprovechan de ustedes y no les suman. Los va a buscar un amor del pasado, traten de cerrar ese ciclo para seguir avanzando. Sus números de la suerte serán 12 y 29, y sus colores blanco y naranja.

Piscis

Tendrán suerte, éxito y abundancia, pero necesitan creer en ustedes mismos, están avanzando. Van a cerrar muy bien el mes y recibirán el dinero que les debían para pagar deudas. Se van a sentir muy bien con ustedes, febrero será un mes de abundancia y trabajo, deben ser conscientes de hacia dónde van. Traten de mejorar sus hábitos, hagan ejercicio y dieta, eliminen los malos pensamientos de su mente, traten de disfrutar más la vida. Alguien podría hablarles sobre un nuevo proyecto laboral que los pondrá felices. Encuentren la manera de fomentar su creatividad. Expresen sus sentimientos, no se queden con nada. Sus números de la suerte serán el 11 y 24, y sus colores rojo y verde.